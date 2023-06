I förra Midjourney-guiden gick vi igenom grundläggande saker som hur du registrerar konto, använder Discord för att skriva prompter (instruktioner) och hur du kan styra AI:n med olika parametrar. Här tittar vi på hur du kan använda tjänsten mer produktivt.

I våras var version 4 (V4) den senaste. Sedan dess har det hunnit komma en V5, och en V5.1, och det är ganska stor skillnad på hur de olika versionerna genererar bilder utifrån dina prompter. Version 4 var till exempel dålig på att skapa händer med rätt antal fingrar, medan detta förbättrades med de senare versionerna. Det är inte perfekt ännu, men gissningsvis kommer det bli allt bättre med kommande versioner.

Version 5.1 är lättare att använda med kortare prompter och ska vara bättre på att förstå prompterna och ge skarpare bilder. Du kan välja vilken version du vill använda genom att lägga till –v 4, –v 5 eller –v 5.1 i prompten. Du kan även ställa in vilken version som ska vara förvald. Skriv /settings och tryck retur så ser du dina inställningar och kan välja. Som du ser finns det också en ”Raw”-version av 5.1 som hittar på mindre egna detaljer. I den här artikeln är alla bilderna gjorda i version 5.1.

Midjourney

Gör många bilder

När du skapar bilder med Midjourney kan du behöva göra många bilder innan du hittar en som du är nöjd med. I abonnemangen ingår ett begränsat antal timmar som du får använda servrarna i ”Fast Mode”, det snabba läget där det tar cirka en minut för en rendering. Ett tips är att pröva dig fram i Fast Mode med olika prompter, och när resultaten börjar komma nära det du hade tänkt dig ändrar du till ”Relaxed Mode” och trycker på 10 renderingar i taget, det vill säga 40 bilder. I Standard- och Pro-abonnemanget får du göra obegränsat med bilder i Relaxed Mode, och det brukar inte ta så mycket längre tid.

I det snabba läget kan du lägga till parametern –repeat eller –r och sedan en siffra för hur många renderingar du vill göra, till exempel –repeat 10 för tio renderingar. Du kan göra max 10 åt gången, om du inte har Pro-abonnemanget, då kan du göra upp till 20.

Unika bilder

Du kan inte förvänta dig samma kvalitet eller upplösning på bilderna som om du anlitar ett proffs, men det går snabbt och du kan göra det själv. Och till skillnad från bilder från nätets bildbyråer är det inte flera som använder samma bild. De bilder du tar fram laddas dock automatiskt upp på din sida på Midjourney, så rent teoretiskt kan någon annan använda dina bilder eftersom de inte är copyright-skyddade. Vill du undvika det kan du välja Stealth Mode, som bara går att aktivera med det dyraste abonnemanget (Pro). Vill du radera en enstaka bild som du har gjort går du in under ”Mer” (de tre prickarna) som hör till bilden och väljer Lägg till reaktion. Sedan letar du upp det stora röda krysset och klickar på det.

Midjourney

Bilderna i exemplen är inte efterbehandlade i Photoshop eller liknande, men precis som vanliga bilder kan såklart Midjourney-bilder tjäna på att fixas till i efterhand.

Det lättaste sättet att komma igång med Midjourney är att kopiera prompter och variera dem, och se hur resultaten förändras. Så här kommer ett antal prompter för tio olika sätt som du kan använda Midjourney på.

1. Använd som bildbank



Om du idag använder en bildbank på nätet för att hitta bilder till presentationer, webbsidor och liknande kan du istället prova att låta Midjourney generera bilden du är ute efter. Det här är något som kommer bli mer användbart i takt med att AI-programmen blir bättre, men det kan vara värt att prova för att få en egen bild.

Midjourney är bäst på att skapa bilder som skulle kunna ha tagits med en kamera. Men det riktigt intressanta är ju att du kan få fram bilder som skulle vara svåra att ta i verkligheten. Illustrationer går också bra, de har ju den fördelen att det inte finns ett ”facit” för hur de ska se ut.

När du skriver dina prompter så gör dem inte alltför långa. Midjourney tar inte hänsyn till alla ord i en superlång prompt. Du kan skapa en bild med bara ett ord, men med alltför korta prompter får bilderna en likartad Midjourney-stil, så för att få en annan stil behöver du lägga till referenser (till exempel ”in the style of Leonardo Da Vinci”) och parametrar.

Med hjälp av funktionen /describe kan du ladda upp en bild som du gillar, och då ger Midjourney fyra förslag på prompter. På så vis får du ett hum om hur AI:n ”tänker”. Skriv det som är viktigast för din bild först i prompten och därefter de aspekter som är mindre viktiga.

Här är en typisk bilbanksillustration av en bil, en bild på en man som tämjer en haj, ett porträtt på en leende kvinna och en brandman som står i ett eldhav.

Midjourney

a)

cartoon car portrait of male driver in a red car, flat areas of color, 32k uhd, visual harmony, creative commons attribution, light green and maroon, ferrania p30 –ar 16:9

b)

a man playing with a great white shark, in the style of National Geographic –ar 16:9

c)

young woman with straight black hair smiling in sunlight, in the style of grandparentcore, dark green and brown, 8k resolution, agfa vista, strong emotional impact –ar 16:9

d)

photo of a firefighter standing in fire –ar 16:9.

Parametrarna —ar 16:9 anger bildförhållandet 16:9 (aspect ratio). 32k, uhd och 8k resolution är upplösningar. Det innebär inte att du får bilder med den upplösningen, utan att AI:n har tränats på bilder med den upplösningen. Du kan också ange olika kameror och objektiv.

2. Få idéer till webbsajten

Midjourney kan ge dig förslag på design till din webbsida. Du kan använda bilderna som inspiration till hur du vill att din sajt ska se ut och kan sedan instruera Midjourney ta generera liknande bilder till sajten separat.

Beskriv lite kort vad sajten ska handla om. I det här exemplet skrev jag in skönhetsprodukter, frisör, ekonomikonsult respektive online-shop för sneakers. Det går även bra att välja färgskalor och objekt som du vill ska vara med på startsidan. Parametern —no styr saker du inte vill ha med i bilden. Så om du inte vill ha sneakers med Nike-logga kan du skriva –no Nike logo. –No-parametern funkar dock inte alltid.

Midjourney

a)

award winning web design for an ecommerce company specializing in beauty products, creative design with a simple ui, clean elegant landing page, shop page –ar 16:9

b)

a stylistic e-commerce site for sneakers, with a color scheme, many product offerings, search bar and filters, shopping cart and checkout process, clean and uncluttered layout –no nike logo –ar 16:9

c)

award winning web design for a hairdresser, creative design with a simple ui, clean elegant landing page, creative stylish haircut –ar 16:9

d)

landing page for a financial consultant, creative design with a simple ui, clean elegant landing page –ar 16:9

3. Gör en logotyp

Ett annat sätt att använda Midjourney är om du vill ta fram en logotyp. Du lär inte vinna några designpriser, men du kan generera mängder av förslag som du sedan kan använda som underlag att gå vidare med till formgivare. Eller använda som den är om du har en hobbyverksamhet med minibudget. Du kan vektorisera den i Adobe Illustrator eller något annat (billigare) program om du vill kunna dra upp den stort. Här testade jag att göra loggor till en honungsproducent och en väktartjänst. Om du inte skriver in aspect ratio blir bilden automatiskt kvadratisk.

Midjourney logotyp

a)

a logotype for a company that sells honey, vector graphics, white background

b)

award winning logo for a security company called C!A, featuring two wolves

4. Skapa ett eget bokomslag

Du kan såklart använda Midjourney för att göra en illustration till ett bokomslag eller förstasidan till en pdf. Här har jag matat in en bild med /describe och låtit Midjourney generera prompten. Sedan kopierade jag prompten och matade in den med /Imagine. När du har fått fram en bild du är nöjd med kan du öppna den i valfritt bildprogram och lägga på text.

Midjourney

book cover, girl in the style of eccentric modernism, bibliographic anomalies, edgy political commentary, glitchcore, tasteful use of negative space, literary excavations, orange and black –ar 12:16

5. Gör egna skivomslag

Om du har musikskapande som hobby och behöver ett omslag för att dela musiken digitalt, kan du snabbt generera ett i Midjourney. Det är bara att skriva in vad du vill ska vara med på bilden och vilken stil du vill ha. Ta sedan in bilden i ett bildprogram och lägg på text.

Midjourney

a)

cut-out silhouettes, viennese actionism, realist detail, arbeitsrat für kunst, ad posters, etruscan art

b)

a painting with many objects, colors, and shapes, in the style of bold, cartoonish lines, mbole art, jean fouquet, abstraction-création, igbo (ibo) art, animated exuberance, quito school

c)

a black and white man with a piece of artwork inside his skull, in the style of text-based, danish golden age, album covers, emil melmoth, red and pink, children’s book illustrations, neo-academism

d)

a black and white photograph of a head in the dark, in the style of abstracted bodies, album covers, play of light and shade, trompe-l’œil illusionistic detail, blurred forms, naturalistic poses, witchcore

6. Visualisera en vision

Om du eller ditt företag jobbar mot ett mål som ännu är abstrakt, kan bilder vara ett bra sätt att samlas kring visionen. Det blir mer kraftfullt än att bara ha ord som beskriver projektet, i det här fallet en bilfri innerstad i Stockholm. Ord som ”highly detailed” kan ge lite bättre resultat än bara ”photo”, men det är ingen garanti. Det finns alltid en viss slumpmässighet. Här lade jag till en Hasselblad-kamera också i förhoppning om bättre resultat.

Midjourney

A highly detailed photo of Stockholm without cars, only people on electric scooters, street view, shot on Hasselblad H6D-400C MS, –ar 16:9

7. Fixa fina flyers

Flyers kan fortfarande vara ett bra sätt att få folk att hitta till dig. Generera en bild med en lugn bakgrund så att du får plats med texten. Just yoga-studior är dock inte det lättaste för Midjourney, som ofta genererar absurda poser eller modeller med tre ben.

Midjourney

hyper detailed photo of a woman doing yoga, white background, –ar 16:9

8. Få inspiration till produktdesign

Om du sysslar med någon form av produktdesign eller hantverk och har en kreativ svacka, så kan Midjourney spotta ur sig massor med idéer på kort tid. Du kan blanda olika stilar och material vilt. I bästa fall kan det få fart på inspirationen.

Midjourney

a)

a set of wooden chess pieces, in the style of the Easter Island sculptures

b)

fashion photography of supermodel, 8k

c)

fashion photography, full-body, shot on Hasselblad, clothes inspired by buddhist monks and the Amazon river, haute couture, catwalk photo, shocking

d)

stylish sneakers in the style of americana iconography, product photography, 8k, detailed, color theme of a parrot

9. Snabba, unika inbjudningskort

Det gamla klassiska inbjudningskortet lever kvar via meddelanden eller mejl, och om du vill fixa det snabbt kan du göra det med Midjourney. Skriv bara ”birthday invitation” och vad du vill ska vara med på kortet.

Midjourney

birthday invitation with unicorns and balloons— ar 4:5

10. Skriv ut egna målarbilder

Om du har barn och vill sysselsätta dem utan skärm kan du generera målarbilder som barnet kan färglägga. Fråga barnet vad det vill ha för motiv, generera och skriv ut. Här blev det en enhörning, men det går också bra med någon karaktär från en film.

Midjourney

unicorn cartoon, coloring book design, coloring pattern, black and white, white background –ar 4:6

Så kommer du igång

1. Innan du kan göra dina egna bilder med Midjourney behöver du skapa och verifiera ett konto på meddelande-tjänsten Discord, som finns som mobilapp, program eller via webbläsaren på discord.com. Det är via den du kommunicerar med Midjourney.

2. Sedan går du till midjourney.com/account och loggar in med ditt Discord-konto. Nu får du välja ett av tre abonnemang, Basic, Standard eller Pro som kostar 10, 30 respektive 60 dollar/månad. Du kan ju börja med 10 dollars-abonnemanget och sedan uppgradera om du känner att du vill göra fler bilder. Tecknar du upp dig för ett år så får du 20 procents rabatt.

3. För att ansluta till Midjourney-servern, tryck på + längst ner på serverlistan i vänstermenyn. Tryck på ”Join a server”-knappen och klistra in eller skriv http://discord.gg/midjourney. Därefter ska du välja en general- eller newbie-kanal från vänstermenyn. Nu kan du se bilder som andra användare genererar.

4. I meddelandefältet skriver du sedan ”/imagine prompt” eller väljer ”/imagine”-kommandot från kommandomenyn. Nu kan du skriva på engelska en kort beskrivning av vilken typ av bild du vill ha. Du kan även skicka direktmeddelanden till Midjourney-botten så att du slipper se alla bilder som andra genererar.

Midjourney

5. Är du nöjd med bilden kan du skala upp den (U1–U4) och sedan välja ”öppna i webbläsare”. Därefter högerklickar du på den och väljer att spara. Nu har du en bild som är 1024 x 1024 pixlar stor i 72 dpi (om den är kvadratisk). Vill du ha en större bild för att skriva ut får du pröva dig fram med något av de AI-baserade uppskalningsprogram som finns. Om du har Adobe Lightroom kan du öppna bilden där, högerklicka på den och välja ”Förbättra…” så får du en AI-uppskalad bild som är 4096 x 4096 i 240 dpi.

