Svenska operatörer måste sluta med nollprissättning

Senast 31 oktober måste Telia, Tele2 och Telenor upphöra med så kallade zero rating-tjänster. Det skriver Post- och telestyrelsen, som granskat operatörernas olika erbjudanden i skenet av ett antal avgörande beslut från EU-domstolen. Bakgrunden finns i TSM-förordningen om ett öppet internet från 2016.

Zero rating, eller nollprissättning innebär i det här fallet kostnadsfri tillgång till internet eller olika internetrelaterade tjänster. Det har i många år använts för att sockra olika abonnemang och väckte stor uppmärksamhet (och kritik) 2016 när Telia införde fri surf på utvalda sociala medier.

Men all trafik på nätet måste behandlas lika, något som fastslagits av EU. Det var efter detta som PTS inledde tillsyn mot tre svenska operatörer som använt sig av nollprissättning i någon mån. För Telias del handlar kritiken just om fri surf i sociala medier, medan Telenor bannas för gratis data inom ramen för strömningstjänsten Telenor Stream. I fallet Tele2 avser föreläggandet zero rating vid tillhandahållande av självbetjänings- och avtalstjänster.