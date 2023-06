Nio ET7: Kinesisk lyxsedan med fokus på komforten

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Komforten

Räckvidden

Bra funktioner och hjälpmedel

Power Swap Nackdelar Jobbiga varningsmeddelanden

Långsam DC-laddning

Dåligt med lastutrymme Omdöme En lyxig och bekväm sedan som är riktigt skön att köra långt med. Batteribytesystemet är unikt för Nio men jag hade hellre sett snabbare DC-laddning även om den långa räckvidden gör att du ändå klarar dig bra på roadtrippen. En intressant elbil som absolut kan vara ett alternativ till en Tesla Model S.

Det här är kinesiska Nios flaggskepp på den svenska marknaden, ET7 är en stor lyxsedan med 100 kWh-batteri som på pappret ska ta dig närmare 60 mil på en laddning. Precis som med Nios andra bilar går det även att byta ut batteriet i en av Nios Power Swap-stationer. Jag är tveksam till att det här konceptet kommer att slå igenom i Sverige men det är helt klart intressant. Samtidigt utvecklas snabbladdningen konstant även om Nio inte prioriterar den biten just nu i sina modeller.

ET7 är en i mina ögon riktigt snygg bil med strömlinjeformad design och moderna former. Invändigt andas den också lite lyx och materialen är påkostade. Inte som i en Merca eller BMW men väl ett snäpp upp från Tesla som ju är den direkta konkurrenten. Nio har kopierat mycket från den amerikanska förlagan men till skillnad från exempelvis Xpeng har Nio gjort det bra. MMI:t är lättjobbat, tydligt och fungerar stabilt i den här bilen (jag hade en del problem med ET5:an). Systemet är på svenska utan märkliga översättningar, endast AI-assistenten Nomi kräver än så länge engelsk inställning för att fungera som den ska.

Interiören är påkostad och sober. Mikael Lindkvist

Jag börjar med att ge mig ut på en långtur norrut från Stockholm och bränner några timmars motorvägskörning. Kupén är förvånansvärt bra isolerad och stolarna bekväma. Det fantastiska panoramaglastaket bidrar till härlig rymdkänsla och bilen går stabilt och fint på vägen. Jag växlar mestadels mellan komfort- och eco-läget, och konstigt nog händer det inte speciellt mycket med batteriförbrukningen. De olika körlägena styr dock maximal effekt vilket är smart. Du behöver inte gå in och ändra det separat i körinställninganra. Och här finns kraft så det räcker och blir över.

Med det gigantiska batteriet är den här bilen förhllandevis tung, men det märks inte när jag kör. Den känns överlag ganska sportig och jag gillar att luftfjädringen inte är för mjuk. Bilen sväljer dock ojämnheter i vägen på ett bra sätt och den anpassar körhöjden efter hastigheten för minimal förbrukning.

När jag hämtar upp bilen fulladdad står det 506 km på räckviddsmätaren. Och det visar sig stämma väldigt bra med verkligheten. ET7 har bra koll på hur långt du tar dig, baserat på körstil, och jag känner mig trygg med att mätaren inte gläjdekalkylerar som många andra bilar. När det sedan är dags att ladda bilen på Ionitystoppen i Sundsvall kommer vi till ET7:ans akilleshäl: DC-laddning. Bilen kan maximalt ta emot 130 kW, vilket är dåligt jämfört med flertalet andra nya elbilar. Å andra sidan dyker inte laddkurvan lika snabbt på slutet. De sista 5-10 procenten brukar många bilar sänka hastigheten för att på slutet ligga på 5-10 kW. Här håller ET7 faktiskt 30 kW nästan till sista procenten. Men behöver du fylla bilens batteri på roadtrippen bör du räkna med en timmes stopp i alla fall.

Panoramaglastaket ger härlig rymdkänsla. Mikael Lindkvist

Nio ET7 gör en grej av alla kameror och sensorer, de går liksom inte att missa. Och visst har bilen bra koll på omgivningen. I den lilla skärmen bakom ratten där du har dina mätare ritas hela tiden en bild över omgivningen upp. Precis som i en Tesla. Pilotläget (adaptiv farthållare och lane assist) håller riktigt bra koll på vägen även om filmarkeringarna är extremt dåliga. Och när den tappar kollen hoppar systemet snabbt igång igen automatiskt när den hittar rätt. Jag har läst en del andra som gnällt på precisionen i systemet men efter nästan 200 mil körda tycker jag att systemet fungerar riktigt bra. Svagheten ligger i sensorerna fram, att inbromsning och acceleration kunde vara lite mjukare samt att bilen ibland bromsar in även om det är fritt framför dig, t ex när den känner av en bil som åker långsamt i filen bredvid. Men den typen av fel gör många bilar.

Det jobbiga är dock alla varningar. AI-assistenten Nomi pratar ständigt med hög och skärande röst som effektivt väcker eventuellt vilande passagerare. “Pilot is on”, “You might want to hold the steering wheel, otherwise Pilot will be deactivated”. Självklart håller jag i ratten, men håller du inte tillräckligt hårt varnar Nomi ändå. Det finns en hel del inställningar för varningssystemet men trots att jag väljer “visuell och vibrationer” under flera varningar piper det ändå. Och med nya EU-regler blir det inte mindre av den här varan framöver när varje vägskylt ska trigga systemen i våra bilar…

Bilen är snygg och strömlinjeformad. Mikael Lindkvist

Som jag nämnde tidigare har Nio kopierat en hel del från Tesla och ET7 har t om ett husdjursläge som håller kupén sval när det är varmt ute. Här finns även ett campingläge för dig som tänkt sova i bilen. När det gäller underhållningsfunktioner har dock Nio en bit kvar till Tesla, här finns visserligen Spotify och Tidal som du enkelt kör direkt i bilens appar (bilen stöder inte Carplay eller Android auto). Ljudet är bra men inte lika bra som i en Tesla.

Den lilla animerade billen vid vindrutan, som sitter i alla Niobilar jag testat, känns också väldigt märklig och onödig. Som en leksak som pockar på uppmärksamhet. I en bil som gör en grej av att du verkligen ska fokusera på körningen. Faktum är att om den lilla dolda kameran på rattens ovansida skyms (den håller koll på var du tittar) kan du inte ens aktivera farthållaren. Tro mig, jag var där med eltejpen det första jag gjorde…

Med vippreglaget väljer du Drive eller Reverse medan en knapp på sidan lägger aktiverar Park. Mikael Lindkvist

Om du funderar på att köpa en låg, sportig sedan är du säkert medveten om begränsningarna i baksätet. Även ET7 lider av låg takhöjd, är du över 180 cm lång kan det här absolut bli ett problem. Benutrymmet bak är det dock inga fel på, på så sätt känns baksätet rymligt. Och det är lyxigt med massage även i baksätet! I övrigt är det här inte en bil du lastar mycket i. Bagageutrymmet är litet och du kan inte fälla baksätet alls vilket är märkligt.

Till en början erbjöd Nio endast leasing i Sverige men sedan en tid tillbaka kan du även köpa bilarna. Med eller utan batteri. Ett 100 kWh-batteri kostar dig 240 000 kronor att köpa alternativt 3 000 kronor per månad att leasa. Bil inklusive batteri går loss på dryga miljonen. Ett par hundra tusen kronor billigare än den direkta konkurrenten Model S long range helt enkelt. Båda bilarna har helt klart sina för- och nackdelar. Nio ET7 är utan tvekan en riktigt intressant utmanare med fokus på komfort, lyxkänsla och flexibilitet kring batteriet. Tesla däremot har ju hållit på med det här ett tag och har bland annat sitt imponerande laddnätverk, massor av underhållningsfunktioner och inte minst ett väl uppbyggt nätverk för service. Nio ET7 är en väldigt trevlig bil som jag gärna kör långt med, men jag skulle själv inte våga ta steget och välja den före originalet. Än.

Fakta Nio ET7

Testad: Juni 2023

Tillverkare: Nio

Pris: Från 1 039 000 kronor med 100 kWh-batteri

Pris utan batteri: Från 799 000 kronor

Pris batterihyra: Från 2 999 kr/mån

Motor: Dubbla elmotorer på totalt 650 hk

Prestanda: 0-100 km/h på 3,8 sekunder

Snabbladdning (DC): Upp till 130 kW

Ombordladdare (AC): 11 kW

Batteri: 100 kWh

Räckvid: 580 km (WLTP)

Drivning: AWD

Dragkrok: Tillbehör, max dragvikt:2 000 kg

CO2-utsläpp: 0 g/km

Fordonsskatt: 360 kr/år