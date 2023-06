26 juli blir ett datum att skriva upp för alla plattformsälskare där ute. Sony meddelar att Ratchet & Clank: Rift Apart släpps till pc i sommar – komplett med stöd för strålspårning av skuggor och reflektioner och anpassat för ultrabreda skärmar.

Det senaste Ratchet & Clank-spelet tog emot höga betyg när det släpptes till Playstation 5 i juni 2021. Vi gav spelet betyget 4 av 5 för dess stiliga grafik och höga underhållningsvärde.

Till pc får spelet fullt stöd för mus och tangentbord, upplåst bilduppdateringsfrekvens och uppskalningsteknik med exempelvis Nvidia DLSS 3. Vill du hellre spela med en av Sonys Dualsense-kontroller för extra haptiskt feedback ska detta också gå utmärkt.

Det senaste Playstation-spelet att landa till PC var det remastrade The Last of Us. Släppet kantades av tung kritik avseende optimering och prestanda, även om undertecknad inte upplevde några sådana problem vid en genomspelning.