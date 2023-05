Ny varning om ai-utvecklingen: “Riskerar utrota oss”

Experter och forskare inom artificiell intelligens blåser återigen i varningshornet. Det skriver NBC. Ett nytt uttalande som signerats av närmare 400 personer – däribland Open AI-vd:n Sam Altman – har publicerats på Center for AI Safety och lyder så här:

“Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal-scale risks such as pandemics and nuclear war”.

Experterna nämner alltså artificiell intelligens i samma andetag som pandemier och kärnvapen, och kräver att riskerna med den snabba ai-utvecklingen utvärderas och prioriteras.

Förutom Sam Altman finns underskrifter från såväl Microsoft- som Googleanställda under uttalandet. Flera företag som jobbar med att utveckla och sälja visionen om ai som framtidens frälsare och möjliggörare varnar alltså för att den kan orsaka vår undergång om vi inte beaktar riskerna med den. Uttalandet har sedan väckt kritik för att de bakomstående i stället försöker överreklamera sina egna satsningar på området, noterar NBC.

Tidigare i vår publicerades ett öppet brev, signerat av profiler som Elon Musk, Steve Wozniak och andra framstående it-personligheter. Där krävde man en sex månader lång paus i “experimenterandet” med ai-tjänster efter Open AI:s och GPT-modellernas snabba framfart på nätet.