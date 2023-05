Husqvarna 430X Nera: Klipper perfekt men kostar skjortan

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Klipper fenomenalt

Mycket bra framkomlighet

Klarar riktigt stora tomter

Bra app och smart karthantering Nackdelar Dyrt och begränsande med Epos slinglöst

Ingen visuell eller utraljudsbaserad hinderdetektering Omdöme Det här är utan tvekan kungen bland robotgräsklipparna och modellen för dig som prioriterar klippresultat (på stora ytor!) och tillförlitlighet. Epos-konceptet har dock sina tekniska begränsningar och det är ett väldigt dyrt tillägg.

Husqvarna dominerar robotgräsklipparmarknaden, inte bara i Sverige utan globalt. Jag har själv avverkat några modeller i olika tester genom åren och om du prioriterar tillförlitglighet och klippresultat är det tryggt att satsa på en spelare som jobbat med det här ett tag. Samtidigt är nya Nera-serien betydligt dyrare än flera an de nya uppstickarna på marknaden. Konkurrenter som Ecovacs och Segway kommer från en helt annan bakgrund och bjuder på massor av nya spännande funktioner som Husqvarna saknar. Men i längden handlar det ju om vilken klippare som gör jobbet bäst. Det vill säga håller gräsmattan i schack.

Hembesök ingår

Enligt Husqvarna väljer de allra flesta som köper deras modeller att även köpa till installation, och när du köper en 430X Nera ingår i vilket fall som helst ett hembesök. Och om du väljer slinglöst är det här extra viktigt. Det funkar nämligen inte på vilken tomt som helst, som med andra liknande klippare som använder gps och radar krävs rätt förutsättningar. Inte för mycket höga träd omkring tomten och hyfsat fritt synfält från antennen. I mitt fall testar jag klipparen på en relativt öppen stor tomt på drygt 3 000 kvadratmeter. En yta 430X Nera är specificerad att klara.

Husqvarnas app är föredömligt enkel att använda och här finns massor av smarta funktioner. Mikael Lindkvist

Installationen gick smidigt, kartan skapas enkelt i Automower Connect-appen. Här behöver du (eller installatören) inte följa tomtgränsen meter för meter utan du skapar istället kartan med olika punkter. När yttergränserna är markerade leder du sedan ut maskinen för att skapat förbjudna zoner.

Epos-tekniken innebär att klipparen har radarkontakt med masten, som vi i vårt fall sätter upp på taket på huset, och sedan fastställs positionen. Husqvarna lovar en precision på 2-3 centimeter och efter en vecka med maskinen där jag synat kanterna på klippytan konstaterar jag att det stämmer bra. Imponerande!

Klarar svåra slänten

Tomten jag testar klipparen på har sina utmaningar. Bland annat en brant slänt med 45-50 graders lutning på det värsta stället, en vinkel som också är maskinens max i specifikationerna. Detta var inget problem för roboten, den körde på utan att knorra. Under första veckan fastnade den ett par gånger, men det kan vi inte klandra Husqvarna för. Det var helt enkelt en grop som vildsvinen grävt upp och som jag hade missat att fylla igen.

Antennen till Epos-systemet behöver placeras högt upp med god sikt till roboten. Mikael Lindkvist

Vid ett tillfälle gav sig 430X Nera iväg utanför klippområdet då den tappade kontakten med masten. Efter någon meter stannade den och jag fick lyfta in den i zonen igen, knappa in pinkoden (en del av stöldskyddet) och köra igång den igen. Troligtvis berodde detta på att just den här delen av kartan har lite skymda partier bakom buskar. I övrigt hade den inga problem med täta enbuskar eller ens en låg mur omkring uteplatsen.

Funktionsmässigt märks det att Husqvarnas fokus ligger i kärnuppdraget. Att klippa gräs. I appen kan du till exempel skapa olika zoner med olika klipphöjd (ned till 2 centimeter), se exakt var maskinen befinner sig i realtid eller låta delar av trädgården vila när det inte regnat på ett tag. Och resultatet är imponerande. Gräsmattan är väldigt jämnt och fint klippt och 430X Nera glider fram tyst och diskret efter schemat jag programmerat i appen.

En tät häck mellan gräsklippare och radarantenn ställde inte till några problem. Mikael Lindkvist

Husqvarna 430X har ingen kamera- eller ultraljudssensor i fronten för att undvika hinder. Istället använder den radar vilket funkar ibland. När jag testar att lägga ut lite olika föremål på gräsmattan saktar den ibland in och kör runt, ibland kör den över. Till exempel en vattenkanna i plast som den trycker framför sig flera meter. När klipparen närmar sig träd och andra fasta hinder som jag inte lagt innanför förbjudna zoner saktar den in och stöter emot väldigt försiktigt. Bra!

Roboten har gps-baserat stöldskydd samt pinkods-skydd. Mikael Lindkvist

Årets stora snackis på robotgräsklipparmarknaden är slinglöst, är det då värt att lägga på 16 500 kronor på Epos-tillägget? Njae, det är tveksamt tycker jag. Tekniken funkar helt klart riktigt bra när förutsättningarna är de rätta. Problemet här är att det är väldigt få tomter som ser ut på det sättet. Vi kommer ganska nära med testtomten i det här fallet, men det skulle behövas ytterligare en antenn för att täcka upp framsidan på tomten då radarn från takantennen bara klarar att hantera roboten inom 180 graders riktning.

Med det sagt är ändå Husqvarna 430X dock en riktigt bra gräsklippare och jämfört med de andra slinglösa modellerna jag testat hittills i år är Epos-tekniken den som fungerat stabilast. Värt att nämna är också att Husqvarna erbjuder extra generös heltäckande garanti på 5 år om du betalar 990 kronor extra.

Artikeln kommer att uppdateras löpande under sommaren.

Tillverkare: Husqvarna

Pris: 41 900 kronor hos Maskinklippet, Epos-kit kostar 16 500 kronor

Klippyta: upp till 3 200 kvadratmeter

Klipphöjd: 2-6 cm

Hinderdetektering: Radar

Stöldskydd: Ja, pinkod och larm

Uppkoppling: Wifi, bluetooth

Skyddsklass: IPX5

Mått gräsklippare: 750 x 540 x 280 mm