Samsung S95C: Vässar funktioner och trissar upp ljuset

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Väldigt tunn och elegant

Färggrann bild

Oled-kontrast med extra ljusstyrka

Funktionsrikt smart tv-system Nackdelar Ingen Dolby Vision

Måttlig kraft i högtalarna

Relativt dyr Omdöme Tv:n är nästan magiskt tunn, nya panelen är ljusstarkare än någonsin och Samsung har blivit bättre på att både processa bildsignal och stödja gaming. Men det är också en markant prishöjning utan att nyheterna riktigt rättfärdigar det. En väldigt bra tv, men bara en ganska bra investering.

Pris vid testtillfället

77-inch model QN77S95CAFXZA, $4,499.99

Samsung har i åratal haft ett förvirrat förhållande till oled. I åratal fnyste de åt oled i tv-apparater och hävdade att deras egna qled var bättre. Förvillande likt oled till namnet, men det är led-tv med kvantpunktsteknik (q för quantum) vilket ger större färgomfång och bra färgkontroll. Samtidigt var de den största och bästa paneltillverkaren för oled i smartphones, surfplattor och i laptops. Deras egna Galaxy-mobiler hade de bästa oled-skärmarna.

Så de kan knappast vara tekniken i sig de avfärdade, utan att de hade varit tvungna att köpa sina oled-paneler från konkurrenten LG. Det blev det ändring på 2022 då Samsung äntligen släppte sin första oled-tv S95B, byggd på en egenutvecklad panel kallad qd-oled. Den är inte byggd som en vanlig oled-panel med röda, gröna och blå dioder, utan monokroma som kontrollerar ljusstyrkan. Sedan är det ett kvantpunktslager framför som ger pixlarna rätt färg.

Det visade sig väldigt lyckat och gav qd-oled både intensiva, livfulla färger och dessutom mer ljusstyrka än vad tillverkare tidigare lyckats få ur en oled-panel. De är bra på mycket, framför allt luminanskontroll och kontrast, men det är svårare att pressa mycket ljus ut dem.

0,9 centimeter intill kanten, bara ett par millimeter tjockare som mest. Mattias Inghe

Nytt för i år

På CES i januari visade Samsung upp årets nya oled-tv-modeller, däribland den jag nu har testat, 65 tums S95C. De hade då inte så mycket att berätta om dem, och jag bländades mest av tillverkarens andra skärmar med micro-led. Men några sådana har vi inte fått se i Sverige ännu och när och om de väl kommer, så lär de bli svindlande dyra. Precis som andra tillverkares 8k-oled så är det än så länge bara vräk-tv för folk med mer pengar än vett.

S95C är mer rimligt prissatta, men fortfarande inte billiga. Föregångaren fanns bara i 55- och 65-tumsstorlek, men Samsung har nu breddat sig och S95C finns även på 77 tum. Den jag fick hemskickad för test är mittenmodellen på 65 tum. Det är lite mycket tv för mitt kompakta vardagsrum, men jag kan skjuta tv-soffan bakåt en meter för att få rätt bildvinkel.

Innan jag ens öppnat paketet så noterar jag priset. Det här är en markant dyrare tv än föregångaren. 41 990 kronor mot 34 990 kronor för 65-tummaren. Inte lika dyrt som Sony Bravia XR A95K, förra årets bästa 4k-oled, som också har Samsungs qd-oled-panel, men närmare den i pris.

Är prisökningen rättfärdigad? Det har jag nu haft en vecka på mig att ta reda på. Och jag är inte hundra procent övertygad. Det är väldigt bra, men det var väldigt bra redan förra året.

Bländande hdr. En riktigt bra led-tv kan skina på med mer ljusstyrka, men inte med samma kontrast. Mycket mer ljus än så här är det svårt att begära. Mattias Inghe

Ännu mera ljus

Den största nyheten i nya panelen är att Samsung lyckats pressa mer ljus ur den. S95B kom precis över 1 000 cd/m2, och här får du 30 procent mer, strax över 1 300 cd/m2. Det ger extra stuns för intensiva ljusglimtar i hdr-film och spel, och gör det lättare att placera tv:n i ljusare miljöer med mycket infallande utomhusljus. Den andra nyheten är att maximala bildfrekvensen ökat från 120 till 144 Hz, intressant framförallt för hög, synkad bildfrekvens i spel.

Bildkvaliteten i S95B var högklassig, och den är inte sämre här. Uppskalning är snygg och felfri. Det är samma utmärkt höga färgomfång som i förra årets modell, färgkorrektheten på dci-p3 har blivit ännu högre, och i mest färgintensiva läget kommer den ännu närmare rec.2020-standard än någonsin. Samsung har fortfarande inte den överlägsna bildhantering och färgbalans som gjorde Sonys topp-tv till förra årets bästa, men de är inte långt ifrån.

Solen gnistrar och bländar, och det känns som om jag kan ta på lövverket i en proffsigt filmad naturfilm. I snabba actionscener hänger tv:n med bra och rörelsehantering, panoreringar och borttvättning av kompressionsartefakter i insignalen övertygar. Det är ett aningens flimmer i vissa detaljer vid uppskalning från 720p till 4k, men inget som går att se mellan 1080p och 4k.

Det här kan du inte göra med en mini-led. Kameran fångar det dåligt, men det är tydliga nyanser av landskapet även i det helsvarta. Mattias Inghe

Bra automatisk, begränsad manuell

Allt det med Samsungs helautomatiska Intelligent-läge påslaget. Det väljer automatiskt profil efter vad du gör. Det märks tydligt vid uppspelning av hdr-video, då ljusstyrkan initialt kan vara nästan bländande. Slår jag av Intelligent-automatiken kan jag välja mellan Dynamiskt som maxar färg och kontrast, välbalanserade Standard för vanlig tv-tittande, ett eko-läge som båda skonar elräkningen och ögonen.

Det finns två filmlägen för biokvällen eller favoritserien. Ett som heter Film, som ger en viss rörelseutjämning och manuell kontroll, och Filmmaker-läge som tar bort allt sådant. Jag föredrar det första här, då biostandardens 24 bilder per sekund kan kännas hårt ibland utan mjuka övergångar mellan bildrutorna. Men det är helt och hållet en smaksak, och Filmmaker-läget är absolut inte dåligt, så för de allra flesta skulle jag rekommendera att du håller S95C i Intelligent-läge.

Nyanser i mörka ytor kommer fram väldigt bra tack vare oled-panelens utmärkta dynamiska kontroll. Och inte heller då, när vi går från noll ljus till svagt ljus, är risken för irriterande reflexer särskilt stor. Samsung har en av branschens bästa ytbeläggningar på sina bättre tv-apparater för att motverka det. Vad som på en enklare tv hade varit en reflekterad fönsterruta blir här ett oljigt skimmer. Så för det mesta stör det inte alls, även med dagsljus i ryggen.

Spel flyter på fint. Även om jag skulle vilja se friare möjlighet till manuell inställning. Mattias Inghe

Extremt slimmat

S95C är en väldigt tunn tv, bara en dryg centimeter tjock om du ignorerar foten. En viktig orsak till det är att själva skärmen bara är en skärm. Alla anslutningar, kraftaggregat, bildprocessor och smart tv-system sitter i en separat, platt One Connect-box, vilket inte S95B hade. Den ansluts till tv:n med en bred och tunn proprietär kontakt på baksidan, vilken ger den både kraft och signal. Den är även den tunn, och antingen monteras på baksidan av foten eller ställas på en tv-bänk framför, om du väggmonterar din tv. Den kan bli väldigt diskret. Jag ställde den på samma svarta tv-bänk som min tv med fot, och den går in under och var lätt att glömma bort.

Tv:n är lätt att montera, även om det var ett förvånansvärt pussel att få ihop de två plåtbitarna som utgör foten Väl fastskruvat gör den att S95C står stadigt utan risk för onödigt svajande. Och det ser riktigt bra ut, både framifrån och bakifrån. Med en så tunn tv gör den sig också mycket bra på väggen, även om ett väggfäste av typen som LG:s G-serie har, som gör att den inte har glipa mellan tv och vägg, hade varit idealet. Men då är det osäkert hur högtalarna, med element på baksidan av tv:n, skulle låta.

De låter i och för sig inte så fantastiskt nu heller. De låter överlag rent och snyggt, och Samsung gör många smarta saker med sitt ljud, som aktiv objektsspårning, automatiskt ljudoptimering som anpassar sig till omgivande ljud, och Q-Symphony, ett smart sätt att ansluta och komplettera interna ljudet med soundbar eller subwoofer.

Allt ansluts till denna diskreta, platta dosa. Mattias Inghe

Men någon omslutande surround lyckas jag inte få den att leverera utan externa högtalare, och djup och tyngd i basen klarar inte elementen av att leverera. Det är tv:n helt enkelt för tunn för. Drar jag upp volymen i topp och matar på med musik med kraftfull bas så rister det i membranen. Ska du optimera ljudupplevelsen så blir det till att ansluta en soundbar. Du har earc-stöd på en av hdmi-portarna samt optisk digitalutgång för ljud.

Brett stöd för spel

Samtliga fyra hdmi-portar har stöd för hdmi 2.1 med alla viktiga tekniker för att optimera för spel. Hög och variabel bildfrekvens, och automatiskt låglatensläge. Som bäst går det att få så lite som sex millisekunders insignalslagg och en millisekunds svarstid i panelen. Det är väldigt bra för en tv, och Samsungs system Tizen har flera bra spelegenskaper inbyggda. Konsoler som Playstation 5 och Switch hittar den automatiskt när jag pluggat in dem, och spel får direkt rätt inställningar med bästa hdr för sin bildkälla.

Den nya snabbare frekvensen på 144 Hz är främst till för om du vill koppla in en pc med kraftfull spelgrafik till datorn. Med AMD Freesync Premium Pro och Nvidia G-sync-stöd så kan du mata den med det mesta i pc-spelväg utan problem. Du kan också strömma spel direkt från Geforce Now eller Xbox Gamepass Ultimate, om du har rätta prenumerationerna för det.

Tv:n har Samsungs Tizen-system som smart-tv-plattform, och du lär inte sakna några viktiga appar för mediaströmning. Här finns det mesta, och skulle något saknas så kan du alltid lätt spegla en mobilskärm, eller plugga in extern spelare på hdmi.

När jag testade föregångaren hade Samsung inte hunnit optimera gränssnittet helt, så det var en del irriterande navigationslagg i det nya gränssnitt som Samsung introducerade förra året. Nu går det smidigare att knappa sig fram med den minimala fjärrkontrollen. Det är inte det smidigaste gränssnittet för att göra snabbinställningar under pågående film, men mycket går att komma åt utan att behöva dra upp helskärmsmenyer.

Tizen OS fick ny kostym förra året, och den behöver fortfarande justeras lite här och där. Mattias Inghe

En del irritationsmoment

Jag är fortfarande ingen fan av hur innehåll från senaste appen eller bildkällan autospelas i ett litet fönster med ljud. Det får Samsung gärna ta bort eller ge mig möjlighet att stänga av. Har du inte kört någon annan källa så är det Samsung TV som du får se där, en samling gratis strömmande kanaler, inklusive populära Pluto TV, som gör att det alltid finns något att titta på. De lägger sig som flippbara kanaler tillsammans med de du scannar in från din kabeloperatör.

Slutligen vill jag ge en känga till inte bara Samsung utan nästan hela tv-branschen som envist vägrar stoppa in wifi 6-kompatibilitet i sina tv:s nätverksuppkopplingar. Det behövs inte för att kunna strömma 4k-tv i högsta kvalitet, så på den punkten räcker wifi 5 vilket S95C har. Men wifi 6 har markant bättre räckvidd.

Är det här årets bästa tv? Det får framtiden utvisa. Den har exceptionellt snygg design, den redan lysande panelen har blivit bättre och bildbehandlingen tar ständigt steg framåt. Den är också alldeles utmärkt för att spela spel på. Men den behöver externt ljud, ett ännu mer trimmat gränssnitt, och frågan är vad Sony kan bjuda på, och vad tv-apparater med LG:s nya extremt ljusstarka oled evo-panel har att komma med. Och det är inte solklart att den är ett smartare köp än förra årets S95B om du kan få tag på en, eller billigare S90C som är byggd på fjolårets panel. Därför reserverar jag mig med sådana uttalanden.

Minimal fjärrkontroll som du aldrig behöver byta batterier i. Den har usb-c-laddning, och solceller på baksidan. Mattias Inghe

Specifikationer

Produktnamn: Samsung S95C TQ65S95CATXXC

Testad: Maj 2023

Tillverkare: Samsung

Paneltyp: Qd-oled

Storlek: 55 tum, 65 tum (testad modell), 77 tum

Upplösning: 4k uhd, 2160p

Bildfrekvens: 144 Hz

Lokal dimning: Oled

Färgdjup: 10 bitar

Färgomfång: 100% dci p3, 91% Rec.2020

Hdr: Hlg, hdr10, hdr10+, hdr10+ adaptive, hdr10+ gaming, Quantum HDR

Operativsystem: Tizen OS

Ljud: 4.2.2

Anslutningar: One Connect-box med 4st hdmi 2.1 (en med earc), lan, usb 3 typ a, 2 st usb 2 typ a, optisk audio ut, rf-antenn, 2st satellit

Trådlöst: Wifi 5, bluetooth 5.2

Mått (på bord): 144,3 x 82,9 x 26,8 (65 tum)

Vikt: 29 kg (65 tum)

Energiklass: F

Väggfäste: Vesa 400×300 mm

Rek pris: 31 990 kr (55 tum), 41 990 kr (65 tum), 60 990 kr (77 tum)