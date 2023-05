Arlo Ultra 2 XL: Uthållig kamera för kräsna övervakare

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Smarta funktioner

Skarp och fin bild

Batteritiden!

Enkel att installera och använda Nackdelar Förhållandevis dyr

Dyrt abonnemang krävs för flera funktioner Omdöme En riktigt bra trådlös övervakningskamera för inomhus och utomhusbruk. Arlo Ultra 2 XL bjuder på massor av smarta funktioner, suverän bild och riktigt bra batteritid.

Läs vårt test av övervakningskameror

Arlo erbjuder i skrivande stund nio olika övervakningskameror och Ultra 2 XL är toppmodellen med extra stort batteripaket. Vi försöker att hänga med i svängarna och testa alla nya intressanta ip-kameror som släpps och Arlo är utan tvekan en av de hetaste aktörerna på marknaden. De var tidiga med batteridrivna kameror och erbjuder ett stort antal alternativ, från 4g-kameran Go 2 till den här extra feta XL-modellen med 4k-upplösning och hdr.

Redan förra året testade vi vanliga Ultra 2 och hyllade den till skyarna tack vare funktionerna (se tidigare test för detaljer kring hur den presterar), bildkvaliteten och det enkla handhavandet. XL-modellen är helt enkelt en biffigare version med extra stort batteri, annars är det samma kamera när det gäller övriga hårdvaran. Och liksom med Ultra 2 kan du även köpa Ultra 2 XL med eller utan basstation (Arlo Smart Hub) och i paket med flera kameror.

Den här kameran kräver en basstation så om du inte redan har en sådan tillkommer det. Om du har ett hemlarm från Verisure kan du koppla in din Ultra 2 XL till ditt larmsystem och på så sätt få tillgång till alla smarta funktioner. Och att kameran lirar tillsammans med hemlarmet. Riktigt smart! Annars behöver du teckna Secure Plus-paket för 159 kronor i månaden för att nyttja alla funktioner. Du kan komma billigare undan om du klarar dig utan 4k-film och ”bara” 30 dagars molnlagring, men då kan du ju lika gärna satsa på en enklare kamera tänker jag.

Arlos app är enkel att använda och här finns massor av smarta funktioner. Mikael Lindkvist

När du jämför priset på den här kameran, och abonnemangskostnaden, mot andra billigare alternativ bör du dock vara medveten om att det skiljer en hel del mellan olika ip-kameror. Arlo Ultra 2 XL presterar väldigt bra bild, både i dagsljus och i mörker. Samtidigt erbjuder den massor av smarta funktioner. Till exempel autospårning av objekt, aktivitetszoner och möjligheten att filtrera notiser på till exempel djur, människor eller fordon.

Ska du då satsa på XL-versionen eller en ”vanlig” Arlo Ultra 2-kamera? Det beror på en sak – hur ofta du vill ladda kameran. Om du till exempel tänker skruva upp den på fasaden högt upp är det smidigt att slippa ta fram stegen och ansluta kabel varannan/var tredje månad. Eller om du ska sätta upp kameran vid sommarstället du kanske inte besöker under långa perioder. Men du kan ju alltid sätta upp en liten Arlo solpanel för 750 kronor. Eller så köper du en kompatibel tredjepartspanel som den här från Amazon för bara 450 kronor. Jag har testat båda och de ger dig nästan året runt-laddning beroende på väder under de kallaste vintermånaderna.

Hur länge räcker då batteriet i en XL-kamera? Jag har testat Arlo Ultra 2 XL under flera månader, både nu i vintras och under försommaren, och batteritiden imponerar stort. Trots ett gäng dagliga notiser triggade av fåglar, katter och rådjur. Arlo säger 365 dagars batteritid, det är dock i överkant. I alla fall under normala omständigheter i svenskt klimat. Men min testkamera som jag laddade fullt i december har precis kommit ned till gul stapel i batterimätaren, det vill säga under 20 procents laddning, efter drygt 5 månader. Det är riktigt bra med tanke på hur jag använt kameran.

Köper du ett baspaket med Smart Hub och två kameror, då kan du spara en rejäl slant på att välja standard Ultra 2-paketet. Men vill du komplettera med ytterligare en Ultra 2-kamera till ditt befintliga paket väljer jag en XL-modell alla dagar i veckan. Det skiljer nämligen knappt någonting i pris.

Fakta Arlo Ultra 2 XL

Pris: 3 690 kronor hos Webhallen

Testad: Maj 2023

Modell: Arlo Ultra 2 XL

Tillverkare/kontakt: Arlo, www.arlo.com

Systemkrav: Trådlöst nätverk, smartphone med Android eller IOS

App på svenska: Ja

Upplösning: 4k, 2k, 1080p, 720p

Bildvinkel: 180 grader diagonalt

Ljud: Högtalare och mikrofon

Rörelsesensor: Ja

Rörelsezoner: Ja

Ljudsensor: Ja

Nätverk: Wifi (2,4 eller 5 GHz)

Lagring: Molnlagring, lokalt på micro sd-kort

Fri lagring: Tre månaders abonnemang ingår, sedan betalabonnemang

Abonnemangskostnad per månad: 149 kronor per månad för 4k (från 29 kr/mån för upp till 2k)

Färg: Vit

Mått: 64 x 86 x 120 mm

Vikt: 490 gram

Kräver basstation: Ja

Övrigt: Fungerar med Apple Homekit, Google Assistant och Amazon Alexa

Pris: 3 690 kr för en kamera