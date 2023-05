Sony Xperia 1 V: Teknisk briljans

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Seriös och stadig design

Fantastisk skärm och ljud

Hög fotokvalitet

Avancerade verktyg för foto och film Nackdelar Ingen dynamisk skärmfrekvens

Mjäkig snabbladdning

Bara två års uppdateringar

Priset Omdöme Det här är årets tekniskt sett bästa mobil hittills, med redig design, lysande ljud och bild och väldigt kompetent kamera. Den är nischad till entusiaster som kan lägga ner mycket tid på att lära sig mästra den. Priset är tungt och inlärningströskeln för avancerad användning hög. Då blir mer grundläggande minus som tveksam batteriladdning och få utlovade uppdateringar mer påtagliga.

Sedan debuten för fem år sedan har Sony Xperia 1 varit en telefon som går mot strömmen och vägrar följa branschens trender. Sony gör vad de är bra på och Xperia-mobilerna reflekterar det – att skapa ljud och bild, och att visa ljud och bild. Senaste toppmodellen Xperia 1 V riktar sig mer än någonsin mot redan frälsta Xperia-fans. Här handlar det inte om att vara Iphone- eller Galaxy-dödare, utan att erbjuda något annorlunda för de som aldrig lockats av de två dominerande jättarna.

Xperia 1 V (uttalas tydligen ”mark five”, säger Sony) osar inte lyx och elegans på det sätt som andra tillverkares toppmobiler. Istället osar den proffsighet, det är en sten-seriöst utformad smartphone, som drar inspiration från de Xperia Pro-mobiler som Sony släppte för ett par år sedan. Baksidan är av Gorilla Glass Victus, men ser inte alls ut eller känns som glas, utan har ett räfflat mönster med behagligt matt känsla att hålla i. På framsidan är det också heltäckt glas, men där är det ännu tåligare Gorilla Glass Victus 2.

En stadig metallram runtom, även den i räfflat mönster som gör den extra greppvänlig går runtom mobilen. Trots att det är räta vinklar och ganska vassa kanter så är den väldigt greppvänlig och ligger säkert i handen. Den är också helt vattentät med ip68-klassing, så du kan både tappa den diskhon eller ta ett bad med den utan att behöva oroa dig

Bekväma räfflor i både ram och bakstycke. Mattias Inghe

Mobil med ikoniska egenskaper

Runtom ramen hittar du alla de detaljer som blivit Sonys egensinniga signatur. 3,5 millimeters analogt hörlursuttag på ovansidan. Fingeravtrycksläsare i på-knappen under de kompakta volymknapparna. Den separata fotoutlösarknappen längre ner på samma sida. Och slutligen en sim-kortslucka som går att öppna utan att trycka in en pin i ett hål. Du petar bara upp den med en nagel och drar ut den. Här får du plats med ett sim-kort, plus ett micro sd-kort om du tycker att den interna lagringen är för snål. Vill du köra dubbla nummer i samma mobil så får du aktivera e-sim för din primära eller sekundära uppkoppling.

Den behåller föregångarnas extra avlånga skärm i 21:9-bildförhållande, med tunna skärmkanter på längden, och bredare marginaler på kortsidorna, eftersom Sony fortsätter vägra att bryta skärmupplevelsen med en flärp eller hål för selfie-kameran. Skärmen i sig är en oled-panel med hög upplösning, 3 840 x 1 644 bildpunkter, vilket Sony kallar 4k, trots att äkta 4k har 2 160 punkter på kortaste ledden.

Men det är absolut 4k-upplösning på höjden, eller bredden om du lägger ned mobilen för att kolla på en film. Det är skärmen exceptionellt bra på, speciellt i det Rec.2020-kalibrerade Skaparläget, med korrekt färgomfång som överstiger den vanligare dci-p3-standarden. Här kan du också aktivera hdr-optimering som gör att bilden anpassar sig efter visningsmiljön. Bäst blir det med hdr10-film vilket Xperia 1 V har stöd för. Det känns som en skärm som ligger före i utvecklingen.

Ljusstyrkan räcker till det mesta, även solskensanvändning. Mattias Inghe

Snygg, men stel och begränsad

Dock inte på alla punkter, på andra ligger den efter. Det är inte den ljusstarkaste skärmen bland senaste tidens toppmobiler, här landar ljusstyrkan lite under 900 cd/m2, vilket uppnås antingen med hdr-visning eller med automatisk ljusstyrka ute i solskenet. Jag har inga klagomål på det. Det är intensivt nog för att ge rätta punktljus-effekten i filmer och spel, och det blir aldrig otydligt och oläsligt under mina testsessioner ute i vårsolen.

Du kan välja mellan 60 och 120 Hz bildfrekvens, och 60 är förvalt som standard. Det ändrar jag omedelbart. Att ha hög frekvens i gränssnittet och för skrollning i långa dokument är för beroendeframkallande, så det anser jag ska vara ett minimikrav på en bra mobil så här långt in på 2020-talet.

Problemet är att 120 Hz-läget är fast, telefonen har ingen automatik för att spara batteri. Varken enkel nerstegning till 60 Hz i appar som inte behöver mer, eller dynamisk frekvens med lpto-teknik. Det har även andra tillverkares mellanklassmobiler med hög frekvens numera, och det är svårt att förstå varför Sony inte kan implementera det här. Kanske är det priset du får betala för den höga upplösningen och annars så lysande bildkvaliteten.

Trots stora mått är Xperia 1 V bekväm att greppa. Mattias Inghe

Många högklassiga ljudalternativ

Utmärkt skärm för film får sällskap av utmärkt ljud för detsamma, kraftfulla framåtriktade högtalare i springor mellan glas och ram utmed vardera kortsida levererar kristallklart ljud med Dolby Atmos-stöd. Tack vare större resonansutrymme bakom än vad de flesta mobiler har plats för så blir ljudet riktigt kraftfullt och fylligt. I alla fall för att komma från en mobil. Sonys egna ljusförbättringsfunktioner, 360 Reality Audio som konverterar vanlig stereo till spatialt surround, och DSEE Ultimate som skalar upp komprimerat ljud till högre bitrate, funkar bägge också precis som utlovat.

Och sen kan du ju alltid plugga in dina egna analoga hifi-lurar i 3,5-millimetersjacket för att lyssna på musik i bästa kvalitet. Sony har lagt ner omsorg och ger dig hög kvalitet på både dac och hörlursförstärkare i telefonen. För bästa kvalitet på strömmat ljud får du också tre gratismånader med musiktjänsten Tidal.

Sony har stoppat in senaste Snapdragon 8 gen 2 i Xperia 1 V. Något annat hade förvånat mig stort, och prestanda-mätresultat visar att den levererar precis vad den ska. I alla fall de få test-appar jag får köra. En del tillverkare har en tendens att blockera test-appar i tidiga exemplar av sina mobiler, för att förhindra att resultat och hårdvaruinformation läcker ut innan lansering.

Men det handlar då om appar som laddar upp resultat online. I min Xperia 1 V får jag köra dessa, som till exempel Geekbench, men inte andra som går att köra i offline-läge. Av obegriplig anledning. Därför kan jag inte ge dig exempelvis 3dmark- och Antutu-resultat. Men siffrorna jag får ut Geekbench stämmer till hundra procent överens med vad jag förväntar mig, och Xperia 1 V landar mitt i startfältet för de mobiler jag testat med Qualcomm-kretsen.

Tre färger att välja mellan. Inga särskilt färgstarka. Sony

Tappar kraft under last

Den ser ut att ha vissa problem med överhettning, något som plågat tidigare modeller i Xperia 1-serien. Ett stresstest av grafiken visar att den tappar påtagligt i prestanda efter bara några minuters hårdkörning. Men till skillnad från Xiaomi 13 Pro så kämpar den då sympatiskt nog vidare med sänkt prestanda istället för att stänga ned. Och den har blivit bättre på att hålla svalt, med bättre och mer effektiv värmeavledning än hos föregångarna. Konkurrenter som Samsung och Oneplus liksom en riktig gaming-mobil som ROG Phone slår Sony dock inte på den punkten.

Spelar du spel så har Sony en del extra trick för att förbättra upplevelsen. Då och bara då kan du faktiskt få upp till 240 Hz bild, fast med en helsvart varannan bild, det dämpar ljusstyrkan men minimerar rörelseoskärpa. Du kan också välja att spela spel med laddare ansluten, men utan att mobilen laddar batteriet, vilket ger värmeutveckling. I spelläge får du också möjlighet att minimera antalet störande notifikationer.

Den nyhet som kanske mest intresserar Xperia-frälsta tillhör kameran. Fram till Xperia 1 IV var Sony de sista som höll fast vid en mindre och framför allt snabbare sensor för huvudkameran, medan Samsung och Apple slängt ut sina 12- och 13-megapixlare för sensorer på 50 megapixel eller mer, så klängde Sony kvar vid sin 12 megapixels Exmor RS-sensor.

Tre kameror, en helt ny. Mattias Inghe

Ny sensor gör susen

Den var snabbare och därmed bättre, hette det, och en förutsättning för en del smarta tricks i kameran, som burst-bildtagning, prediktiv fokus för rörliga objekt, och Sonys unika ögon-autofokus. Nu är det tydligen snabbt nog att skala upp till fler pixlar, för alla de funktionerna finns kvar i kameran och fungerar lika bra som förr.

Den nya sensorn i Xperia 1 V är på 52 megapixel och heter Exmor T for mobile eller S IMX 888. Den ska vara världens första cmos-sensor med dubbla lager, vilket sägs ge den en stor fördel i hur mycket ljus den kan registrera. I en vanlig sensor sitter ljuskänsliga fotodioder och transistorer sida vid sida. Nu sitter transistorerna bakom fotodioderna, vilket ger dubbelt så mycket plats för ljuskänslig yta. Själva sensorytan är också större än huvudkameran i Xperia 1 IV.

Du får inte ut 52-megapixel-bilder ur kameran, utan den har 48 megapixel effektiv yta, där resten går åt till digital bildstabilisering utöver den optiska. Med pixelbinning producerar den sedan bilder på runt 12 megapixel. Så slutresultatet blir det samma som i föregångaren, fast subtilt bättre.

De andra två kamerorna på baksidan har fortfarande kvar 12 megapixels Exmor RS-sensorn. Zoomkameran samma unika rörliga optiska zoom som Xperia 1 IV, mellan 85 och 215 millimeter, eller 3,5x till 5,2x i mobilkameraspråk, och sedan hybridzoom upp till 15,6x. Allt över det optiska spannet bör dock undvikas, då det bara handlar om osnygg uppskalning med skärpefilter på.

Inte heller Basic-läget i foto-appen är helt basic. Men manuella lägena, designade att likna gränssnittet i en systemkamera, ger mycket mer kontroll. M3

Finfina foton

I dagsljus fotar Xperia 1 V fantastiskt bra. Foton är knivskarpa och detaljerade utan synbara spår av hård efterbehandling. Färger är de mest naturliga jag sett i en mobilkamera, vilket innebär att jag får samma färger fångade med kameran som jag ser med mina ögon. Det är inte tack vare den nya sensorn, utan Sonys bildhantering i signalprocessor och app, för jag får samma fina balans från vidvinkel och zoom. Dynamiken är också utmärkt, nyanserad men inte för hård. I enstaka bilder dämpar kameran högdagrar, och jag lyckas aldrig riktigt förstå varför. Men då är jag väldigt petig.

Skymmer det på så blir fördelarna med Exmor T-sensorn tydliga. Mer ljus in ger detaljrika och utmärkt skarpa foton utan brus, och den goda färgbalansen bibehålls med rätt nyanser och mättnadsgrad. I standardläge går långexponering kallad Night Vision igång automatiskt om det blir allt för mörkt.

Problemet här är att Sony inte träffar lika rätt i dynamiken som på dagen. Kameran gör ett för bra jobb med att ta in ljus. En svart himmel upplevs i taget foto som skymningsblå, och ett mörkt rum känns som det är fullt upplyst med diffus blixt. Det ser tekniskt bra ut…men känns inte rätt.

Från basic till helt manuell

Jag fotade mest i Photo Pro-appens enklaste Basic-läge, det som mest ser ut som andra tillverkares mobilkameragränssnitt och där du bara pekar och skjuter. Och zoomar. Här kan du även få vissa fotoalternativ, snabbserie bilder för att ta rätta actionbilden, eller extra hdr-läge. En bokeh-funktion finns också och den fungerar utmärkt. Även om det tog mig pinsamt lång tid att lura ut att jag måste först välja läget, och sedan trycka på texten ”Bokeh” på skärmen för att den ska gå in i kort skärpedjups-läge.

Kameran kommer till sin mesta rätt om du är en van systemkameraanvändare, och har koll på bländaröppningar, exponeringstid, fokusområde, brännvidd och iso-tal, och kan justera det manuellt i ett av de mer avancerade proffs-lägena i kameran. Då kan du brotta ned överexponeringen i nattfoton om du vet vad du gör. Men är du en sådan foto-entusiast har du väl ändå en riktig systemkamera i väskan och halar upp den istället.

Tre (!) appar att filma med. Överst: Basic-läget i Photo Pro för oss vanliga nollor. Mitten: Video Pro för dig med ambitioner. Nederst: Cinema Pro för wannabe bio-skapare. M3

Samma sak kan sägas om Xperia 1 V som filmkamera. Det går att bli väldigt avancerad och få proffsigt resultat – men bara om du verkligen vet vad du gör. Du kan filma i upp till 4k med alla kamerorna, inklusive selfiekameran på framsidan, och använder du den mest avancerade film-appen Cinema Pro så kan du få bildfrekvens med huvudsensorn upp till 120 Hz. ”4k” är dock samma som i skärmen, 3 840 x 1 644 pixlar och 21:9-format. Här kan du kontrollera färgfilter, justera linser, vitbalans, iso och slutare som om du opererade en proffsig biofilmskamera.

Endast för den insatte

Visst är det coolt att kunna känna sig som en Hollywood-filmare och meka runt med alla dessa parametrar, men det är också lätt att det går fel och resultatet blir allt annat än snyggt. Det viktigaste är kanske hur bra du kan filma som okunnig amatör eller halv-entusiast. I kamera-appens Basic-läge går det att switcha till videofilmning, och mellan-appen Video Pro är också tillräckligt lättanvänd för att den ska komma till nytta för vanligt folk. Här får du verktyg som glidande zoom och objektlåst fokus. Den går nu också att köra i vertikalläge, vilket kan vara ett plus om du vill göra video för sociala medier.

I Xperia 1 IV introducerade Sony Music Pro, en app för ljudinspelning som presenteras som en mini-studio för musiker. Du kan använda telefonens mikrofon eller plugga in en extern, och ha hörlurar för medhörning. Det går att spela in enklare arrangemang på det sättet, och sedan exportera dem som färdiga mixar. Till Studio Pro är det också en betaltjänst länkad, som för 50 kronor i månaden kan tvätta bort brus och störningar med ai, och returnerar en ren mix.

Ett 5 000 milliamperetimmars batteri håller mobilen vid liv större delen av ett dygn, om jag inte gör något alltför utmanande på den. Skärmen verkar vara en större bidragande faktor till strömförbrukning än i andra telefoner. Inte så konstigt med tanke på den höga upplösningen. Till skillnad från en del andra mobiler med upplösning över 1080p så finns inget val att begränsa renderingen till det, vilket skulle skona grafikkretsen. Men med dämpad ljusstyrka går det att hålla strömförbrukningen tyglad. Då gör det inte så mycket att bildfrekvensen är låst på 120 Hz. Telefonens standby-tid är som alltid i Xperia-telefoner utmärkt.

Mattias Inghe

Laddningen ligger efter

Sony hör till skaran tillverkare som inte lägger något stort fokus på hur du fyller på med mer energi. Du får här stöd för 30 watts usb-laddning med laddare som följer usb pd-standard. Det är okej, men långt ifrån vad jag skulle kalla snabbladdning. Den är halvvägs laddad på en halvtimme, sedan tar det en timme till att nå hundra procent. Varken laddare eller laddkabel medföljer. Föga förvånande inte heller trådlös laddare, vilket Xperia 1 V även har stöd för.

Det, odynamiska skärmfrekvensen och Sonys svaga uppdateringspolicy för Android är saker som sticker ut som tydliga nackdelar med Xperia 1 V. Två generationer systemuppdateringar och tre års säkerhetsuppdateringar är garanterade enligt Sony, ”men det kan bli fler”, en fras jag ofta hört från tillverkare men aldrig sett efterlevas.

Den kommer givetvis med Android 13, och det under sen vår eller tidig sommar. Det innebär att nära förestående Android 14 blir första uppgraderingen och sen får den bara en till… eller? Det är en svag utgångspunkt som placerar mobilen sist i fältet för topptelefoner senaste året. Ska jag satsa 15 000 spänn på en smartphone vill jag kunna veta att jag tryggt kan använda den i många år. Slitage på batteriet och utdaterad mjukvara är de främsta hindren för det.

Specifikationer

Produktnamn: Xperia 1 V

Testad: Maj 2023

Tillverkare: Sony

Systemkrets: Qualcomm Snapdragon 8 gen 2

Processor: Kryo Prime 3,2 GHz, 4 st Kryo Gold 2,8 GHz, 3st Kryo Silver 2 GHz

Grafik: Adreno 740, 680 MHz

Minne: 12 GB

Lagring: 256 GB, plats för mikro sd

Skärm: 6,5 tum oled, 3840×1644 bildpunkter, 120 Hz, 21:9 bildförhållande

Kameror: 50 megapixel + 12 megapixel vidvinkel + 12 megapixel 3,5x till 5,2x zoom med led bak, 12 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3 typ c, 3,5 mm headset

Kommunikation: 4g, 5g, wifi 6e, bluetooth 5.3, gps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 13 med Xperia UX, 2 års Android-uppdateringar

Övrigt: Fingeravtrycksläsare på sidan, vattentålig (ip68), stöd för esim

Batteri: 5 000 mAh, ca 14 tim onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka, 60 Hz), ca 16 tim blandad användning (4g, låg ljusstyrka, 120Hz), ca 39 tim samtal

Batteriladdning: 30 W usb (usb-pd), Watt trådlös (qi). Laddare ingår ej.

Storlek: 16,5 x 7,1 x 0,83 cm

Vikt: 187 gram

Pris: 14 990 kr

Xperia 1 V blir tillgänglig för förbeställning 12 juni. Vid förbeställning medföljer hörlurarna WH-1000XM5.

Prestanda

Geekbench 6: 5 123 poäng

Geekbench 6 en kärna: 1 949 poäng

Geekbench 6 compute: 6 497 poäng

Lagring, läsning: 1 721,1 MB/s

Lagring, skrivning: 788,1 MB/s