Superklassikern Alone in the Dark får remake – demo ute nu!

Det har blivit en del remakes av skräckspel i år, först ut var remaken av det 15 år gamla Dead Space, och sedan hade vi nyversionen av det 18 år gamla Resident Evil 4. Och än mer remakes av skräckspel kommer vi att få. Den 25 oktober släpps remaken av Alone in the Dark. Spelet är en nyversion av den ursprungliga Alone in the Dark-trilogin som släpptes åren 1992-1994, men Jodie Comer och David Harbour, kända från bland andra Killing Eve respektive Stranger Things, i huvudrollerna.

Du kan redan nu provspela Alone in the Dark Prologue, en gratis inledande demoversion av spelet. Demot finns till Pc via Steam, Playstation 5 och Xbox Series X/S.

Det allra första Alone in the Dark-spelet kom på sin tid med i Guinness rekordbok som det ”första 3d överlevnadsskräckspelet någonsin”.