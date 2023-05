Samtal över mobilnätet minskar för första gången någonsin

Post- och telestyrelsen (PTS) har släppt ny statistik om vårt telefonanvändande här i Sverige under 2022. Den mest iögonfallande siffran är att vi sammanlagt ringt 39 miljarder minuter på mobilnätet. Det är en minskning med 6 procent mot föregående år, den första gången någonsin samtalandet över mobilnätet minskat. De 39 miljarder minuterna ska motsvara ungefär 250 minuter samtal per månad för alla mobilabonnemang i Sverige.

PTS tror att minskningen dels kan bero på att kommunikationen flyttat från vanliga samtal till andra appar och tjänster, och dels att samtalsminuterna sköt upp rejält under pandemiåren.

Att kommunikationen möjligen sker via andra medel kan stärkas av andra siffror PTS delade med sig av. Antalet abonnenter som använt 5g-nätet ökade under 2022 till 2 miljoner, 2021 var siffran 720 000. Dessutom har datatrafiken över mobilnätet rent allmänt ökat med 30 procent under 2022.