Spana in de hetaste spelen från gårdagens Playstation Showcase

Sony drog igång årets spelhögtid med gårdagens Playstation Showcase, du kommer dock få vänta två veckor tills konkurrenternas presentationer går av stapeln. Microsofts Xbox-presentation startar till exempel klockan 19.00 den 11 juni. Under gårdagens presentation visade Sony upp mängder av spel, men presenterade även sin handhållna streamingkonsol Project Q och in-ear hörlurarna Playstation Earbuds.

Här är de största spelen Sony igår visade upp till Playstation 5 och PS VR 2:

Marvel’s Spider-Man 2

Sony visade upp en längre snutt gameplay från uppföljaren Marvel’s Spider-Man 2. Vi får se en argare Peter Parker, klädd i den svarta symbiotdräken, och Miles Morales svinga fram genom New York och jaga Lizard och jägaren Kravens hantlangare. Inget exaktare lanseringsdatum än ”hösten 2023” presenterades.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid 3: Snake Eater ses ofta som seriens absoluta höjdpunkt, och med närmare 19 år på nacken är det inte konstigt att en remake av klassikern är på gång. Utvecklarna har lovat att de kommer hålla sig trogna originalet, men att gameplay och det visuella kommer att moderniseras. Frågan är bara om du fortfarande kommer kunna vänta på att en viss legendarisk krypskytt dör av hög ålder i er duell.

Assassin’s Creed Mirage

Lönnmördar-serien återgår till sina rötter i Mellanöstern. Vi får följa Basims färd från gatutjuv till en mästare på lönnmord i 800-talets Bagdad. Spelet har beskrivits som en mer fokuserad story, något som serien kan behöva efter de nästan överväldigande enorma senaste titlarna. Lanseringen ska ske den 12 oktober.

Street Fighter 6

Vi fick se lite mer av hur din egna karaktär kommer att interagera med alla de legendariska kämparna i Street Fighter 6. Många av dem har dessutom fått sig en uppdaterad look, Cammy har bland annat bytt ut den gröna baddräkten och baskern mot tights och en läderjacka. Du kommer inte behöva vänta länge på att dra igång gatuslagsmålen, Street Fighter 6 släpps nästa fredag, den 2 juni.

Alan Wake II

Finska skräckspelet Alan Wake får äntligen en ordentlig uppföljare. FBI tycks jaga den titulära författaren, men verkar stöta på lite monster under utredningen. Du som är van vid Remedys spel känner säkert igen Sam Lakes ansikte i trailern ovan, en klart modernare version än grimasen vi bekantade oss med i Max Payne. Alan Wake II lanseras den 17 oktober.

Final Fantasy XVI

Ryktet går att alla spelets utvecklare ska ha blivit beordrade att kolla igenom Game of Thrones för att förbereda sig för Final Fantasy XVI. Hur mycket av de blodiga politiska striderna från tv-serien vi får se behöver du inte vänta alltför länge på, spelet släpps den 22 juni.

Marathon

Bungie gräver fram något djupt ur sin historia. Innan studion blev känd för Halo-spelen släppte de en annan trilogi om ai:n som blivit lite galna. Hur Marathon ser ut nu, närmare 30 år efter senaste titeln, återstår att se, och det kommer nog dröja lite innan vi får veta mer, inget lanseringsår nämndes i trailern.

Resident Evil 4 VR Mode

Sony visade upp lite mer av vr-läget till Resident Evil 4 för PS VR 2. Som om spelet inte vore läskigt nog som det var kommer du nu kunna bli jagad av motorsågssvingade spanska bönder i första person, instängd i din vr-hjälm. Jag skulle nog personligen se till att ha ett ombyte underkläder nära till hands. Du kan redan nu läsa vår recension av Resident Evil 4 Remake, dock är det utan vr-läget.

Beat Saber

Beat Saber gör sin entré till PS VR 2, och gör det till Queens ljuva musik. Rytmspelet lanserades till Sonys senaste vr-hjälm redan under presentationen igår. Det gjorde även tilläggspaketet med Queens musik, som du kommer behöva betala extra för om du vill svinga dina ljussablar i takt till Bohemian Rhapsody eller We Are The Champions.

Vill du spana in hela Sonys presentation kan du göra det här.