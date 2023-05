Sony går emot tidigare siffror: Ska ha sålt 600 000 PS VR 2 under premiärveckorna

Under Sonys ”Business Segment Meeting” presentation om företagets speldivision avslöjade Sonys spelchef Jim Ryan att Playstation VR 2 ska ha sålt mer än föregångaren under de sex första veckorna efter lanseringen. 600 000 PS VR 2-enheter ska ha sålts fram till början av april, cirka 8 procent fler än vad den första PS VR lyckades med under sina första sex veckor på marknaden.

I sliden presenterades även några kommande spel till PS VR 2, bland andra Resident Evil 4, Beat Saber och Ghostbusters: Rise of the Ghost King.

