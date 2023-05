Trött på God of War och Horizon? Playstation ska storsatsa på nya spel-ip:n

Sony visade under en presentation i tisdags upp sina investeringsplaner för Playstation de kommande åren, och planerna är att göra rejäla satsningar på nya spel-ip:n de kommande åren. År 2025 förväntar företaget att hälften av alla investeringar i spel ska vara för nya ip:n. I år går 40 procent av investeringarna dit, och 2019 var det endast 20 procent.

Sony

Av diagrammen från presentationen att döma är det inte bara procenten som kommer öka, utan även de rena siffrorna. En hastig titt verkar visa att Sonys investeringar i spel kommer öka med runt 50 procent år 2025 jämfört med i år.

Presentationen pekar också på att det blir en ny inriktning på Sonys egna Playstation-spel. Playstations stortitlar under de senare åren har varit hyllade enspelar-spel som God of War Ragnarök, The Last of Us Part 2 och Horizon: Forbidden West, men framöver verkar det bli mer fokus på titlar med flerspelarlägen som får stöd under en längre tid, och har diverse mikrotransaktioner och andra inkomstkällor för utvecklaren, så kallade live-service spel. 2019 var fördelningen av investeringarna 88 procent ”vanliga” spel och 12 procent live-service, men planerna för 2025 visar på en 60-40 fördelning, där live-service tar den större delen av kakan. The Verge rapporterar att Sony för närvarande har 12 live-service spel under utveckling till Playstation.