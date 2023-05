Nu kan du kommentera med gif:ar på Instagram

Meta visade under ett event i Bombay upp ett antal nya funktioner för Instagram, däribland utökat stöd för gif:ar i kommentarer. Tidigare kunde de rörliga bildfilerna endast användas för kommentarer på Reels i Instagram, men nu kommer du även kunna använda gif:ar från Giphy-biblioteket i kommentarer på vanliga inlägg på Instagram.

En annan nyhet som visades upp och kommer släppas inom de kommande veckorna var en redigeringsfunktion till Reels i Instagram. Du kommer kunna dela ett klipp i två, ändra uppspelningshastighet, och byta ut delar av Reelen utan att ändra resten av den.

Under eventet visades även den Indien-centrerade funktionen Instagram Gifts upp. Funktionen är tänkt att göra det lättare för influerare att tjäna pengar med sitt konto via virtuella presenter som deras följare kan köpa och ge dem. Instagram Gifts kommer rullas ut i Indien under de kommande veckorna, huruvida funktionen kommer få en vidare lansering globalt återstår att se.