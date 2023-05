Logitech G Cloud: Handhållet spelande med huvudet i molnen

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Riktigt skön och lätt i handen

Spelar både konsol- och PC-spel

Klar och ljus skärm Nackdelar Endast wifi-anslutning

Flesta av styrkorna är molntjänsternas

Kräver mängder av prenumerationer Omdöme Logitech G Cloud är en riktigt svår produkt att sätta ett permanent betyg på. Den är helt beroende på alla de molntjänster den har stöd för. Hur de ser ut och fungerar om sex månader eller tre år är helt avgörande för hur konsolen presterar, och det är svårt att sia om vad som kommer ske på den fronten. Bortser man från molntjänsterna är Logitech G Cloud en Android-surfplatta med den extra finessen att du kan kartlägga punkter på skärmen till fysiska knappar.

Att handhållet spelande är populärt råder det inga tvivel om. Nintendo har länge dominerat på den marknaden, med Gameboys, DSar och Switchen, Sony försökte ge sig på den marknaden med Playstation Portable och Vita, smartphones har de flesta till hands för lite småspelande, och nu finns det även handhållna gaming-pc:n, som till exempel Steam Deck och Asus ROG Ally. Det är på den här handhållna marknaden som Logitech nu ger sig in på med Logitech G Cloud.

Logitech

Vad är Logitech G Cloud?

Logitech G Cloud är en handhållen spelkonsol i stil med till exempel Nintendo Switch, fast med en ganska stor twist. Konsolen är utvecklad särskilt med molntjänster som Xbox Cloud Gaming och Nvidia Geforce Now i åtanke. Hårdvaran i själva konsolen kan inte mäta sig med rivalernas, tanken är istället att det tunga lyftandet i spel sköts på annat håll via diverse molntjänster. På så sätt kan priset, och vikten, hållas nere.

Logitech

Utseendet är ganska bekant om du sett en modern handhållen konsol eller gaming-pc tidigare. Det är en skärm i mitten, och knappar och spakar vid sidan av. Det är kanske enklast att bara tänka sig en handkontroll med en skärm i mitten. Layouten på knapparna känns väldigt bekant om använt en Xbox nyligen, de assymetrisk placerade styrspakarna, ABXY-knapparna, styrkorset, avtryckarna och ”bumper”-knapparna är i stort sett precis som på Microsofts konsoler. Det är kanske inte så konstigt när Microsofts-molntjänst Xbox Cloud Gaming är en av de huvudsakliga spelkällorna för konsolen.

Som handen i handsken

Få saker är så viktiga för en handhållen konsol som hur den känns att hålla i handen. Som tur är för Logitech G Cloud, så känns den helt rätt i händerna. De rundade nedre ”hörnen” hamnar skönt i handflatan medan de tre fingrarna som inte används för att styra kan hålla tag i de lätt texturerade greppen på vardera sida. De flesta knapparna når du enkelt utan att behöva justera greppet, och de två som är lite mer avsides och kräver lite stretchande av tummen är även de två knapparna du lär använda minst.

Logitech

Ska du hålla något en längre stund är ju även vikten avgörande för komforten. Du vill ju inte gärna tappa en tegelsten i ansiktet när du ligger i sängen och spelar (eller en Ipad som jag faktiskt gjort). Med sina 463 gram väger G Cloud nästan en tredjedel mindre än både ROG Ally och Steam Deck, men något mer än en Nintendo Switch med Joy-Cons inkopplade, det varierar lite mellan modeller av Switchen.

Det lär inte vara några problem att sitta längre stunder och spela på G Cloud, även om det inte är riktigt vad Logitech själva tänker att användare kommer göra. Du behöver bara se till att hitta en bra sitt- eller liggställning att spela i.

Den där stora rutan i mitten

Logitech G Clouds 7 tum stora skärm klår de lite äldre konkurrenterna, men hamnar efter ROG Ally i vissa mått. Upplösningen är densamma som hos ROG Ally, full HD 1080p, vassare än både Nintendo Switchens 720p och Steam Decks 800p. Uppdateringsfrekvensen på 60Hz är i nivå med Steam Deck, men hamnar däremot efter ROG Allys 120Hz.

Logitech

I ljusstyrka hamnar den mittemellan de två handhållna gamingdatorerna. Steam Decks skärm är på 400 cd/m2, ROG Ally kan komma upp i 500 cd/m2, medan G Clouds skärm ligger på 450 cd/m2.

Batteriet som håller igång det hela är på 23,1 Wh, och ska kunna hålla igång G Cloud i 12 timmars spelande ”under normala spelomständigheter.” Jag märkte själv att jag klarade mig rätt länge med ganska få laddningar under min tid med G Cloud.

Hur är det med spelen?

Alla spelkonsolers överlevnad hänger till en väldigt stor del på det erbjudna spelutbudet. Switchen har Nintendos egenutvecklade mästerverk, Steam Deck och ROG Ally kan installera stora delar av Steam-biblioteket och mycket av det övriga utbudet till PC. Logitech G Cloud hamnar i något av en konstig sits här, den är mer eller mindre helt beroende på de molntjänster som finns. Det går förvisso att spela vissa av spelen du redan äger på pc via funktioner som Steam Link.

Microsofts Xbox Cloud Gaming, som ingår i Xbox Game Pass, har ett riktigt stort utbud av spel att välja bland, bland annat de flesta av sina egna nya spel, men det finns en del nackdelar med tjänsten. Till att börja med är det en prenumeration, utöver att betala för konsolen kommer du alltså behöva betala extra varje månad för att kunna spela. Dessutom har Xbox Cloud Gaming ett roterande bibliotek, titlar plockas bort lite då och då. Likt favoritserien på Netflix, kan ditt favoritspel vara borta från tjänsten en dag.

Kristian Kask

Kopplingen till Xbox-tjänsterna har dock några riktigt starka kort i rockärmen. Lagrandet av sparningar i molnet är riktigt häftigt, och gör att du sömlöst kan byta från att spela något på din stationära konsol vid tv:n i vardagsrummet till handhållet på G Cloud i sängen utan att tappa några framsteg.

Kristian Kask

Med Nvidias Geforce Now kan du spela massor av spel du har på olika bibliotek, till exempel Steam, GOG eller Epic Games Store, men även den här tjänsten är en prenumeration du kommer behöva betala för varje månad. Dessutom behöver du redan äga spelen på en av de andra tjänsterna för att kunna spela dem.

En av de nya tjänsterna som kommit till Logitech G Cloud i och med lanseringen i Europa är Shadow Cloud Computing, en molntjänst som ger dig tillgång till en hel virtuell pc i molnet. Tjänsten går att använda till det mesta en vanlig pc kan göra, inklusive spel. Du kan till exempel spela modifierade versioner av spel via molndatorn. Moddar till spel som The Elder Scrolls V: Skyrim har varit en otroligt stor del av dess popularitet under de senaste tolv åren, och moddar lyfts ofta fram som en stor fördel med pc-gaming. Men återigen rör det sig om en molntjänst du kommer behöva betala extra för varje månad.

Det må vara riktigt skönt att spela på Logitech G Cloud, men det går inte att undkomma att det är en ganska rejäl nota som kommer varje månad för att få ut det mesta ur konsolen. Och ännu högre blir notan, för det finns en grej till som behövs.

Hej världen!

Det har varit mycket snack om molntjänster hit och dit, men det finns ju en sak de alla kräver. Uppkoppling till nätet. Hur mycket du får ut av en Logitech G Cloud beror på ditt bredband hemma. Jag upplevde att mitt bredband på 100/10 räckte bra till att spela med, så länge jag var den enda som gjorde något. Det märktes direkt när någon annan satte igång med till exempel en nedladdning.

Kristian Kask

G Cloud ska klara av uppkopplingar på upp till 500 Mbit/s, ju mer du betalar för din uppkoppling hemma, desto bättre spelupplevelse kommer du få. Om din lägenhet bara kan ha ett sorts abonnemang eller en internetleverantör är det inte mycket du kan göra. Eller det finns ju alltid en lösning, du kan skaffa ett snabbt abonnemang till din mobil och nätdela via den.

Det är nämligen också det enda sättet att spela med G Cloud på resande fot. Har du en lång morgonpendling vore det kanske skönt att dra fram G Cloud och spela lite. Det går ju trots allt med en Nintendo Switch, en Steam Deck eller en ROG Ally. Ska du göra det med G Cloud får du dock också dra fram mobilen och börja dela. Det kan vara så att du behöver investera i en powerbank för mobilen för det här ändamålet.

Att det inte går att koppla upp G Cloud mot mobilnätet direkt känns verkligen som en stor brist. Att trycka in ett sim-kort och spela över 5g-nätet på bussen eller tåget hade varit helt perfekt. Som det är nu klarar G Cloud endast av de mest simpla av spel utan wifi-uppkoppling.

Androiden i rockärmen

Logitech G Cloud kan även fungera som en Android-surfplatta. Det var dock lite krångligt att hitta till knappen för att ställa om till surfplatteläge, jag fick gräva runt inne bland inställningarna. För att återgå till konsolläge fanns det dock en stor knapp rätt på hemskärmen. Du kan ladda ned spel och appar från Googles Play-butik, och spela dem när du inte är uppkopplad. Det rör sig dock om vanliga mobilspel, inte direkt de storspelen jag är ute efter på en spelkonsol, handhållen eller ej.

Kristian Kask

Ett intressant funktion som G Cloud fått inför den europeiska lanseringen är att du kan kartlägga de fysiska knapparna till punkter på skärmen i mobilspel, så att du kan spela mobilspelen i det mer ergonomiska greppet istället för att peta på skärmen.

Kristian Kask

Logitech G Cloud drivs på en Qualcomm Snapdragon 720G med en Octa-core CPU med hastigheter upp till 2,3 GHz. Den har en intern lagring på 64 gigabyte, och har plats för ett microSD-kort för att utöka det om du verkligen vill köra hårt på mobilspelen.

Avslutningsvis

Logitech G Cloud är som sagt inte den lättaste konsolen att betygsätta. Å ena sidan är det en otroligt skön handhållen konsol jag spelat i timtal med, och lär göra i än fler framöver, å andra sidan är den så otroligt beroende på de olika molntjänsterna som den har stöd för. Jag kan idag gå och rota fram mitt gamla Gameboy och stoppa in det allra första Pokémonspelet och spela nu 24 år senare, men kommer jag kunna starta upp Xbox Cloud Gaming på Logitech G Cloud år 2047?

Logitech

Att G Cloud endast har wifi-uppkoppling begränsar dessutom dess användningsområden. Det blir riktigt bökigt att använda den utanför hemmet, och hemma har du nog oftast andra alternativ att vända dig till. Situationerna G Cloud passar i är i stort sett när tv:n är upptagen, om du inte längre vill sitta vid datorn efter en lång arbetsdag, eller som en sängfösare. Den klarar av rollerna gallant, men frågan är om det är något för just dig.

Logitech G Cloud går att förboka nu, och släpps på måndag den 22 maj till ett pris på 3 999 kronor.

Specifikationer

Produktnamn: Logitech G Cloud

Testad: Maj 2023

Tillverkare: Logitech

Processor: Qualcomm Snapdragon 720G

Lagring: 64 GB

Bildskärm: 7 tum ips lcd, 1920 x 1080 pixlar, 60Hz, multitouch

Trådlöst: Wifi dubbla band 2,4 GHz & 5 GHz, bluetooth 5.1

Batteritid: 23,1 Wh, 12 timmars spel under “normala spelförhållanden”

Portar: Usb-c, microSD, 3,5mm headset

Mått: 256,84 x 117,21 x 32,95 mm

Vikt: 463 gram

Pris: 3 999 kronor