Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Slimmad, välbyggd och bekväm

Utmärkt skärm och högtalare

Hög klass på huvudkameran

Snabbladdning och trådlös laddning Nackdelar Ingen optisk zoom

Begränsad som filmkamera

Få utlovade uppdateringar

Realtivt dyr Omdöme Stil och komfort är de främsta orsakerna att välja en Edge 40. Den är slimmad, säker, välbyggd och lätt. Den ger dig också riktiga premiumegenskaper som trådlös laddning, ip68-klassing och bra mörkerfoto. Men prestanda är något begränsade och den har inte riktiga elit-egenskaper för filmning. Och priset är lite för högt för vad du får.

Motorola Edge 30 var en av mina favoritmobiler 2022. Den lövtunna mobilen, under sju millimeter tjock, levererade trots det stabila mellanklassprestanda och en kvalitetsupplevelse i skärm, batteri, uppkoppling och kamera. Släktskapet med toppmodellen Motorola Edge 30 Pro var mest i namnet, här handlade det om mellanklass rakt igenom. Nya Motorola Edge 40 följer i föregångarens fotspår.

Det är inte en lite enklare version av årets toppmodell Motorola Edge 40 Pro, utan sin helt egna telefon i övre mellanklass. Denna gång är den dyrare, 6 690 kronor i butik, där Edge 30 lanserades för 4 999 kronor. Det placerar den i ett tufft startfält, där den ställs mot vasst motstånd som Xiaomi 12T, Oneplus 10T, och Nothing Phone 1.

Edge 40 är utformad med tunn design och hög komfort i första rummet, den är 7,5 millimeter tjock och väger cirka 1,7 hekto. Med rundade kanter, dels böjda långsidor på glaset fram och matchande rundning i bakstycket, är den väldigt behaglig att greppa i sin smala, matta aluminiumram.

Lätt och trygg i handen

Den finns i tre färger, svart, blå och grön, där den första är i blank plast och den gröna samt den svarta som jag haft inne för test har en baksida i syntetiskt fejkläder. Det ger den en len och greppvänlig yta, som nästan gör den gummiaktig att greppa och sitter bekvämt och stadigt i handen. Småsnyggt är det också, och svårare att sätta repor i än vad man kan tro.

Baksida i äkta, oäkta läder. Snyggt, och bra för ett säkert och bekvämt grepp. Mattias Inghe

Det är en av de mest slimmade och lätta mobilerna just nu. Inte lika tunn som sin föregångare, som mätte in på under sju millimeter, men det finns en orsak till det. Årets Edge har nämligen fått både trådlös laddning och ett större batteri. Det är på 4 400 milliamperetimmar och ger telefonen batteritid för en hel dag från morgon till kväll. Snabbladdar du via usb går det på under en timme med medföljande 68 watts Turbocharge-laddare, eller så kan du köra trådlös laddning med upp till 15 watts effekt.

Det är också en helt vattentät mobil, med full ip68-klassning, där föregångaren bara var ospecifikt stänktålig. På-knapp och volymkontroller sitter högt på ena långsidan, och är ovanligt små. Det blir lite irriterat när jag fumlar efter att sänka volymen och låser telefonen istället. Någon sorts räffling i en av dem för att känna skillnad hade varit tacksamt.

Mellanklassprestanda som begränsar

Med Dimensity 8020-systemkrets från Mediatek klarar Edge 40 sig prestandamässigt drygt hälften så bra som toppmodellen Edge 40 Pro med Snapdragon 8 gen 2-krets. Det är ett litet lyft i prestanda jämfört med Snapdragon 778G+ som sitter i Edge 30, inte minst för grafikprestanda som var en svag punkt för Edge 30. Nu går det fint att spela de flesta mobilspel på telefonen, och med åtta gigabyte ram-minne är det lätt att multitaska och växla mellan ett par, tre tunga appar samtidigt.

Du får tillgång till Motorolas skrivbords- och mediacenter-gränssnitt Ready For, och du har här prestanda nog för att driva det gränssnittet. Om du är ansluten till extern skärm så kan du välja att aktivera det via snabbmenyn. Det gör att du kan få praktisk fönsterhantering och enklare textmarkering i vissa appar. Men telefonen har inte stöd för bildutgång via usb-c, så det blir till att casta trådlöst till Miracast-kompatibel skärm.

Det går sisådär, med en del påtaglig lagg. Här hade direktanslutning varit ett stort plus. Då kan du också ladda batteriet och docka in mus och tangentbord samma väg. Det får du nu göra separat. På ett snabbt nätverk med wifi 6 eller wifi 6e går det bättre, men fortfarande inte helt felfritt. Edge 40 har stöd för 6 GHz-wifi med wifi 6e, men räckvidden är inte den bästa.

Till och med i starkt solsken är det tydligt. Mattias Inghe

Klockren bild och rikt ljud

Skärmen i mobilen är givetvis den viktigaste, och den håller absolut toppkvalitet, en 1080p p-oled med perfekt kontrast, rika färger och upp till 1 200 cd/m2 i toppljusstyrka för hdr och utomhusanvändning. Jag testar att använda mobilen i bländande vårsol, och har aldrig problem med att se vad det står på skärmen.

Det kan bli lite svårt att se rätt nyanser när jag fotar och filmar, men att läsa ett meddelande med solen i ryggen är inget problem. Skärmen har stöd för hdr10+ för extra intensiv dynamik när du strömmar film. Mobilen har optisk fingeravtrycksläsare i skärmen och den fungerar snabbt och problemfritt även i starkt solljus, vilket inte alla gör.

Skärmen har upp till 144 Hz i bildfrekvens, precis som Edge 30 och Edge 40 Pro. Och precis som i dem är det något du får välja att tvinga upp mobilen i manuellt. Kanske om du spelar ett spel och har skyhöga krav. Annars justerar den sig automatiskt till 60 eller 120 Hz beroende på vad som görs. Tillsammans med välljudande stereohögtalare och Dolby Atmos-stöd, blir handhållen filmströmning en så pass bra upplevelse som den kan bli i en mobil.

Färre pixlar men bättre foton

Kamerorna är tre till antalet, två på baksidan och en fram. På baksidan har den en 50 megapixel huvudkamera och en 13 megapixel vidvinkel. Det kan ses som ett nerköp mot de dubbla 50-megapixelsensorer som sitter i Edge 30, men de har påtagliga skillnader.

Bra att fota med, mer begränsad för filmning. Mattias Inghe

För det första är optik och bländare vässade på huvudkameran, med en ovanligt stor bländaröppning, som släpper in mängder av ljus. Det gör mörkerfotografering mycket lättare och det är enkelt att få bra färger, fokus och dynamik i kvällsljus. Det går inte lika rappt att fokusera rätt på dagen, men nära nog. I bägge fallen får du utmärkt skarpa bilder. Kanske för skarpa, då det sker en del efterbehandling och du får överdriven kontrast på pixelnivå.

Någon optisk zoom får du inte, men upp till ungefär 3x med manuell digitalzoom ser resultatet bra ut. Sedan är det uppenbart att du bara skalar upp digitalt. Tyvärr finns inget fast 2x-läge i gränssnittet, så det blir till att kontrollera manuellt med pinch-gest på kamera-appens skärm.

I dagsljus matchar vidvinkelkameran huvudkameran perfekt i färg, vitbalans och dynamik, men på kvällen får den kämpa med att hänga med. Då den också har autofokus så dubbeljobbar den som makrokamera, och du kan bli mycket mer närgången med den än med de flesta telefoner med separat makrolins.

Rent och snyggt, och fritt från bloatware… nästan. Motorola kan inte hålla sig från att installera ett spel jag inte bad om. M3

Mer måttlig att filma med

Du saknar här tillgång till vissa mer avancerade funktioner som 4k-filmning i kameran. Det klarar den visst inte av. Du kan välja mellan 30 och 60 Hz bildfrekvens men har ingen kontroll i inställningar på upplösningen. En utlovad funktion, avancerad gyrobaserad bildstabilisator som ska hålla bilden upprätt hur du än vrider mobilen, verkar inte fungera.

Alternativet som finns för det i foto- och film-appen i Edge 40 Pro finns inte här. Jag hoppas det är tillfälligt och en app-uppdatering är på väg, men i skrivande stund finns ingen sådan. Vanlig bildstabilisering är dock rätt så effektiv, och du får bra automatisk ljus- och färghantering, samt möjlighet att slå på zoom-mikrofon, som följer inzoomning i kameran.

Det är Android 13 i grunden, och Motorola erbjuder bara två år av framtida Android-uppdateringar, men i gengäld fem år av säkerhetsuppdateringar. Det är ganska svagt, jag hade hoppats på samma tre år här som för Edge 40 Pro. Då det snart är dags för Android 14 så innebär det att du bara får en generation till efter det.

Systemets rena Android-upplevelse, utan en massa eget grafiskt, eller stora ändringar i hur du navigerar det, är ett klart plus. Motorola lägger inte med en massa extra appar, men några egna funktioner bjuds det på. Till exempel som redan nämnt gränssnittet Ready For. Du får också Family Space, ett gränssnittsläge där du kan välja ut appar för barnen, sätta surftid med mera, utökad säkerhetsanalys av wifi, flera val för förbättrad låsskärmssäkerhet, och extra geststyrningsalternativ.

Blå modell med slät plastbaksida och grön med samma sköna läderimitation som i den svarta. Motorola

Specifikationer

Produktnamn: Motorola Edge 40 XT2303-2

Testad: Maj 2023

Tillverkare: Motorola

Systemkrets: Mediatek Dimensity 8020

Processor: 4 st Cortex-A78 2,6 GHz, 4 st Cortex-A55 2 GHz

Grafik: Mali-G77 MC9

Minne: 8 GB

Lagring: 256 GB

Skärm: 6,55 tum p-oled, 1080×2400 bildpunkter, 144 Hz

Kameror: 50 megapixel + 13 megapixel vidvinkel med led bak, 32 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3 typ c

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, wifi 6e, bluetooth 5.2, gps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 13 med My UX, 3 års Android-uppdateringar

Övrigt: Fingeravtrycksläsare i skärmen, vattentålig (ip68), stöd för esim

Batteri: 4 400 mAh, ca 19 tim onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka, 60 Hz), ca 16 tim blandad användning (4g, låg ljusstyrka, 120Hz), ca 30 tim samtal

Batteriladdning: 68 W usb (Turbocharge), 15 Watt trådlös (qi).

Storlek: 15,84 x 7,2 x 0,76 cm

Vikt: 171 gram

Pris: Från 6 690 kr hos Elgiganten

Prestanda

Antutu Benchmark*: 689 742 poäng

Geekbench 6: 3 625 poäng

Geekbench 6 en kärna: 1 112 poäng

Geekbench 6 compute: 4 616 poäng

3dmark Wild Life Unlimited: 4 421 poäng

3dmark Wild Life Extreme: 1 263 poäng

Lagring, läsning: 1 849,4 MB/s

Lagring, skrivning: 1 551,5 MB/s

*Endast jämförbart med andra Android-mobiler, inte Iphone