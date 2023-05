Xbox Studios-spel gör premiär på Nvidia Geforce Now

Microsofts pågående försök att mumsa i sig Activision Blizzard gör avtryck i spelbranschen. Ett stort bakslag kom förra månaden när Storbritannien valde att blockera köpet. Detta följdes sedan upp av grönt ljus från EU – förutsatt att Microsoft gjorde en del eftergifter inom spelstreaming.

Ett av villkoren var att Microsoft skulle erbjuda sina egna titlar på konkurrerande plattformar. Det första resultatet ser vi redan nu, när Xbox Game Studios-spel dyker upp på Nvidias Geforce Now.

Det är en stor grej eftersom Microsofts Xbox Game Pass och den inkluderade streamingtjänsten är en betydande del i jättens övergripande innehållsstrategi. Tydligen anser Microsoft att Xbox Game Studios-eftergiften är en smäll värd att ta för att öka sina chanser att få köpa Activision Blizzard.

Nu är nämligen Gears 5 tillgängligt på Geforce Now. Enligt ett uttalande från Nvidia kommer fler titlar att följa i rask takt. Deathloop, Grounded och Pentiment kommer att dyka upp på tjänsten den 25 maj. För närvarande stöds endast titlar som köpts via Steam, men även spel som köpts via Microsoft Store ska göras tillgängliga framöver. Microsoft har publicerat dussintals pc-spel genom åren, från indiepärlor som Ori and the Blind Forest till mastodonter som Halo och Forza.

Hur det blir med spel från Activision Blizzard specifikt återstår att se. Dessa finns idag inte tillgängliga för strömning via varesig Xbox Game Pass eller Geforce Now. Förutsättningen är naturligtvis att jätteköpet går igenom – och först därefter får vi se vad resultatet blir.