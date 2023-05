Segway Navimow H3000E: Smart och smidig robotgräsklippare för fina gräsmattor

Visionfence-tekniken imponerar inte jättemycket, däremot klipper Navimow H3000E riktigt fint med imponerande precision. Så länge din gräsmatta inte har några skador och om du inte lämnar kvar saker framme lär den göra jobbet galant. Stort plus också för diskret installation utan visuella avgränsare. Läs vårt test av robotgräsklippare

Segway förknippar jag främst med eldrivna fordon, så det var lite förvånande att de släpper en robotgräsklippare. Å andra sidan är det ju inte rocket science att få till en klippmotor, den avancerade tekniken i en sådan här maskin är navigering och sensorer. Och här har Segway hållit på ett tag. Under Robotics-delen på deras sajt finns en hel del spännande prylar.Navimow finns i fyra olika storlekar beroende på hur stor eller liten gräsmatta du har. Den minsta versionen heter H500E och klarar upp till 500 kvadratmeters yta. Då kan du säkert gissa hur stor tomt vår testade H3000E-modell ska kunna hantera. Anledningen till att jag valde att ta in den största modellen är att jag vill se hur den presterar som bäst, med tillbehöret Visionfence. Jag testar klipparen på en bitvis utmanande gräsmatta på cirka 1500 kvadratmeter.Installationen är smidig. Kruxet är bara att du behöver placera dockningsstationen minst två meter från hus, träd eller annat som kan störa gps-signalen från himlen. Inte snyggt att ställa den mitt ute på gräsmattan, så det kan bli lite knivigt. Förutom att koppla stationen till ett eluttag ska även gps-mottagaren kopplas in och sättas på ett spett som du trycker ned i backen, bredvid dockan.

Därefter skruvar jag på Visionfence-modulen, ett moment som går på några minuter. Alla instruktioner finns i appen du laddar ned och bortsett från att du tvingas genomlida ett antal 4-5-minuters instruktionsfilmer (du måste se dem. Ibland flera gånger…) går det smidigt att komma igång. Efter en halvtimme är jag ute och lär roboten hur tomten ser ut.

Med telefonen i liggande läge styr du klipparen med tvåhandsfattning. Det går bra, med ordentlig fart, och du kan enkelt ångra sträckor om du missar och kommer för nära eller för långt ifrån kanten. Du ska hålla dig 15 centimeter från gränsen och det är viktigt att köra åt rätt håll när du programmerar in kartan. Detta gäller även ”förbjudna öar”, det vill säga områden klipparen inte ska vandra in i.När jag väl har lagrat kartan ger sig maskinen ut på en testrunda och det är imponerande hur exakt den följer den virtuella banan. Vi snackar verkligen centimeterprecision, även när det gäller avgränsade ytor. Riktigt bra! Klipparen använder en teknik Segway kallar för EFLS (Exact Fusion Locating System) som baseras på gps, men även andra sensorer.

Vad som är mindre bra är hinderdetekteringen. Visst, stora hinder som hinkar och korgar bromsar den in för och tar en omväg omkring. Men en leksak? Eller en vattenslag? Då kör den bara rakt över och klipper på.

Stoppar för djur

Som tur är finns i alla fall ett läge där den känner av djur och stoppar knivarna (”Bladehalt”). Min lilla jycke kände den av på 1-2 meters avstånd, frågan är om den väjer för en igelkott? Jag är skeptisk… Vision Fence-modulen verkar riktigt imponerande på pappret, med ”AI Inside” som Segway skryter med. Måhända blir den smartare med tiden, men så här de första dagarna under testet blir det tummen ned.

Visionfence-modulen säljs i paket med den här större Navimow-klipparen, men den säljs även separat. Om du hellre vill använda en ultraljudssensor fram finns även det som tillbehör för dryga 2 000 kronor.

Ett annat minus med den här klipparen är att bakhjulen har en tendens att slira. Om tomten har ojämnheter och små gropar, då kan den enkelt fastna. Men även om det bara är lite löv eller mossa har den problem. Under testets första dagar fick jag hjälpa den på flera ställen där ett gäng andra klippare jag testat förra säsongen (med liknande förutsättningar) inte hade några problem.

Navimow-appen är enkel att använda och här finns givetvis schemaläggningsfunktion, regnsensor, stöldskydd (pinkod och geoavgränsning med larm) och möjligheten att justera klipphöjd (30-60 millimeter). Några skojiga extrafunktioner finns dock inte, så som kameraövervakning eller personavkänning. Däremot ser du i realtid hur maskinen rör sig över tomten och den är förhållandevis snabb när den betar av gräsmattan. Resultatet blir jämnt och fint och den klipper metodiskt i räta linjer.

Prismässigt ligger den ungefär i samma klass som konkurrenten från Ecovacs, när vi jämför med en Navimow-modell för motsvarande storlek på gräsmattan. Och liksom med övriga testade robotgräsklippare är det först när de fått gå ett antal veckor vi får en bra bild över tillförlitligheten. Därför kommer jag kontinuerligt att uppdatera den här artikeln under säsongen.

Specifikationer Navimow 3000E

Maj 2023: upp till 3 000 kvadratmeter: 3-6 cm: Visionfence: Ja, pin-kod & larm: Wifi, bluetooth, 4G: IPX6: Uppgift saknas: Uppgift saknas 29 999 kronor på Prisjakt (inklusive Visionfence)