Crescent Elder 20S: Komfortabel elcykel med lång räckvidd

Nya Crescent Elder 20S är en av de bekvämaste elcyklarna du kan hitta just nu. Visst, den kostar en slant och är relativt tungtrampad utan assistans, men sett till räckvidd, komfort och handhavande är det en elcykel vi utan tveksamheter rekommenderar till långpendlaren. Läs vårt test av elcyklar

Cykeltillverkaren Crescent, med anor ända tillbaka till 1894, har genom åren arbetat upp ett bergfast kvalitetsrykte. Något som i praktiken innebär att du känner dig trygg med ditt köp oavsett vilken modell du väljer. Gott så, men det betyder också att tillverkaren har underlag för att ta ordentligt betalt för sina cyklar och det gäller även en av årets nyheter: Elder 20S.Elder 20S är en 10-växlad elcykel som enligt tillverkaren vänder sig till cykelpendlaren, med ram av aluminium och med 500 Wh-batteriet snyggt integrerat i ramen. Modellen är en så kallad hybrid, eller citybike, och ska således bestå av en blandning av egenskaper från både sportigare motionscyklar till mer komfortabla standardcyklar. Frågar du mig ligger tyngdpunkten på det senare då det är länge sedan jag testade en mer komfortabel elcykel.

Snygg och modern design

Modellen kommer endast i en bronsliknande metallic-kulör och har en modern, tilltalande design. Sadeln är oförskämt bekväm och sittpositionen är något framåtlutad. Den tydliga tillika avtagbara displayen är placerad mitt på styret och förmedlar information gällande hastighet, trampfrekvens, räckvidd, körläge (eco, normal, high) och annat matnyttigt du kan ha användning för under färden.Under skärmen finns tre knappar: en strömbrytare, en för att bläddra i menyn samt en för att slå på/av belysningen med. Föredömligt enkelt och du har även möjligheten att i din mobiltelefon, via Shimanos app E-tube, se all möjlig kördata liksom navigera till dina inlagda rutter.Det i ramen integrerade batteriet skyddas av en plastkåpa och kan enkelt tas ut ur sin ”vagga”. Dels för att laddas exempelvis i hemmet, dels för att minska risken för att cykeln stjäls.

Bekväm och knäpptyst motor

Shimano-appen

Väl ute på vägarna slås jag av hur tyst gången är hos Elder 20S. Elmotorn hos vissa andra modeller kan ge ifrån sig ett ”väsande” ljud, men här är det tyst som i graven. Växlingen sker nästintill sömlöst och den dämpade gaffeln (kan låsas) i kombination med de 44 millimeter breda däcken sväljer även ojämnheter i underlaget exemplariskt. Motorn svarar direkt från att jag trycker ned pedalen och upplevs som rejält vridstark i uppförsbackarna.Jag kan inte påstå att det är den mest körglada och underhållande elcykel jag gränslat. Elder 20S är snarare en effektiv och komfortabel långfärdscykel och som lämpar sig till såväl söndagsutflykten som för jobbpendlandet på vardagarna. I eco-läget räcker ett fulladdat batteri upp till 15 mil, med maximal assistans når du knappt hälften så långt. Oavsett körläge är det riktigt bra siffror och batteriet laddas även relativt snabbt (mellan 4 – 6 timmar).

Specifikationer

: Elder 20SCrescentmaj 202324,8 kg inklusive batteriUpp till 15 milLåsbart, 504 Whtre lägenJa, samt möjligheten att använda mobiltelefon och tillhörande app28 tum10-växladhydrauliska skivbromsar: Mittmotor, 250W, 65 NmPunkteringsskyddade däck