Sony SRS-XV800 – blinkande partyhögtalare med mycket ljud

Det är en rejäl best till högtalare. Bara att få ut den ur kartongen var ett mindre äventyr, då den väger knappa 20 kilo och ligger inpackad i högt otidsenligt frigolit.

Det är en rejäl högtalare. Predator som jämförelse 🙂

Som tur är har högtalaren två rejäla handtag om du vill bära och ännu bättre är att den har hjul för ännu enklare transport. Oavsett allt är det ett gediget och snyggt bygge som går helt i svart.

Högtalaren har rundstrålande ljud som fyller rummet med ett minst sagt kraftfullt ljud från alla håll. Fem diskanthögtalare, två stycken högtalare som Sony kallar för X-Balanced Speaker Units och en 17 centimeters subwoofer som drivs av 900 nominella watt ger onekligen ifrån sig ett minst sagt kraftfullt ljud.

Ljudet emanerar ur alla möjliga vinklar och håll.

Batteri eller sladd

Du kan använda högtalaren genom att ansluta den till ett eluttag eller via det uppladdningsbara batteriet, 10 520 mAh, som kan spela musik i upp till 25 timmar, men då spelar du inte särskilt högt. Sony SRS-XV800 har även en snabbladdningsfunktion som ger tre timmars speltid efter bara tio minuters laddning.

För att vara en partyhögtalare är ljusshowen diskret. Och det gillar vi.

Om du vill ansluta en gitarr eller mikrofon för att i det förra plåga din omgivning eller i det senare anordna karaoke går det också bra. Men något alternativ till gitarrförstärkare är den verkligen inte. Det finns inte mycket du kan göra med gitarrljudet, men visst funkar den för att ansluta exempelvis en akustisk gitarr med inbyggd mikrofon. Du kan även få en liten ekoeffekt, men återigen, det är långt från vad en riktig gitarrförstärkare är kapabel till.

Ljusshow

Givetvis finns det inbyggd blinkande belysning. Den är faktiskt rätt diskret. Jag har sett partyhögtalare som blinkar mer än en julgran i valfri smaklös galleria i London. Laddar du ned appen Sony Music Center kan du enkelt ställa in önskad effekt samt peta runt i en rudimentär equalizer.

Musiken ansluter enkelt via bluetooth, vilken version framgår inte, via 3,5-millimeter, Chromecast eller ett usb-minne med musik på. Du kan också koppla den till tv:n via den medföljande optiska kabeln. Alla anslutningar samt volymkontroller för gitarr/mikrofon sitter i en lucka på baksidan där texten är svart mot svart bakgrund. Är det minsta dunkelt i rummet kommer du inte att se vad du kopplar in eller skruvar på.

Svart text mot svart bakgrund. Yay, Sony…!

Sony, vit text mot svart bakgrund funkar bättre. Just sayin’.

SRS-XV800 låter mycket

Ljudet är som tidigare sagt kraftfullt. Det låter så inåt helsike mycket. Men låter det bra? Nja, på lägre volym låter det riktigt bra men när du spelar högt låter det bara mycket med ett otroligt tryck i basen. Huruvida det är bra eller dåligt går att diskutera. Är du på en fest och vill dansa häcken av dig är det perfekt. Ännu bättre om det är en utomhusfest där ljudet kan spridas ut mer. Ska du däremot använda högtalaren som husets enda ljudanläggning finns det bättre alternativ, som Audio Pro A38, som dessutom är snäppet billigare.

Specifikationer

Tillhör du skaran som planerar utomhusfester större delen av sommaren och har 9 500 kronor över, då är det här definitivt en högtalare för dig. SRS-XV800 skulle också vara perfekt för epa-dunk på ett studentflak. Den klarar även strilande regn – om det skulle bli en sådan sommar.

Modell: SRS-XV800

Sony(h x d x b) 78,5 x 38,7 x 42,5 centimeter20 kilo10 520 mAh, uppladdningsbart, upp till 25 timmars batteritidBluetooth, optisk, usb a, 2 x 6,3 mmIPX4