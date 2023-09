2023-09-20: Artikeln uppdaterad med tester av BMW i4 Edrive40, Nio ET5 och Nio ET7.

Om du är inne på att köpa elbil är du inte ensam. Laddhybrider i all ära, det är först när du går all in och satsar på en ren elbil som konceptet kommer till sin fulla rätt. I den här artikeln samlar vi alla tester av de senaste elbilarna i det vi kallar mellanklass-segmentet. Det vill säga familjebilar som du kan privatleasa för omkring 5 000 kronor per månad och som inte sticker ut med extrema egenskaper. Kort och gott den typen av elbilar som är populärast idag.

Det här ska du tänka på

När du köper (eller leasar vilket blir allt vanligare) en elbil är det lite andra saker att kolla upp och ta hänsyn till än när du köper en traditionell bensinare/dieselbil. Liksom på den tiden gäller det exempelvis att ta angiven räckvidd med en nypa salt. Står det att bilen klarar 40 mil på en laddning enligt WLTP-cykeln, ja då betyder inte det att du kan köra 40 mil i praktiken. Framför allt inte en vinterdag om du vill ha värmen på i kupén, vilket ju kan vara trevligt. Dessutom bör du inte alltid ladda batteriet till 100 procent om du vill maximera livslängden.

En annan sak som är viktig att kolla upp är hur snabbt du kan ladda elbilen, både i en vanlig AC-laddbox hemma (så kallad destinationsladdare), och via snabbladdning på stan (DC). Här har det hänt en hel del på sistone. Om du är ute på långresa är det stor skillnad om din bil maxar ut på 100 kW eller 150 kW. Kanske inte under första laddstoppet när du kökar lunch, men garanterat efter ett tag.

Batterierna i elbilen tar en del plats i anspråk, och det påverkar bilens vikt en hel del. Det är vanligt att bagageutrymmet är betydligt mindre än en motsvarande modell med förbränningsmotor, och ofta påverkas även utrymmet i baksätet. Sedan beror det på om bilen baseras på en ren elbilsplattform, eller om man tagit en bil designad för förbränningsmotor och sedan gjort den till en elbil. Men det är ingen slump att de flesta elbilar på marknaden är av mindre modell.

Ytterligare sak som kan vara bra att tänka på är att elbilar ofta inte får dra lika tungt som en vanlig bil. Det är bra att veta om du hade tänkt kunna köra med släpvagnen till sommarstället, eller kanske vill kunna dra den där lilla husvagnen som står hemma. I de flesta fall är det bara att glömma.

En sak är säker, i stort sett alla tillverkare erbjuder moderna elbilar och vi konstaterar att det skett en rejäl mognad i tekniken och att räckvidd och laddtider förbättrats avsevärt sedan vi testade de första elbilarna.



