Nothing Phone 2 lanseras 11 juli

Uppdaterad (2023-06-13):

Klart: Visas upp 11 juli

Vi visste sedan tidigare att Nothing planerade att visa uppföljaren till Phone 1 någon gång under sommaren. Nu har tillverkaren gått ut med exakt tid och datum. 11 juli klockan 17.00 svensk tid är det som gäller, och evenemanget kommer att livesändas.

Test: Nothing Phone 1 – mer än bara cool design

Under den senaste veckan har det sipprat ut en del information om Nothing Phone 2. Bland annat att den väntas få en uppdaterad Snapdragon 8+ Gen 1-processor och ett något större batteri om 4 700 mAh. Enligt Nothings grundare Carl Pei vill man utmana Iphone om tronen hos de yngre användarna.

Tidigare (2023-05-05):

Släpps sommaren 2023

Vi har äntligen fått se lite mer av Nothing Phone 2, men det är verkligen lite vi har fått se. Nothing la upp en tweet med texten ”Premium” och ”Phone(2) kommer sommaren 2023” samt en länk till deras webbplats och en bild på mobilens baksida.

Vi har tidigare fått höra att chippet i Nothing Phone 2 ska vara i toppklass, och när den nu marknadsförs med ordet Premium lär mobilen inte direkt klassa in i vår lista över mobiler i medelklass, där Nothing Phone 1 hamnade.