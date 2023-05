Det är aldrig för sent att starta podd! Man kan inte få för många svenska teknikpoddar! Det här blir bra! Ja, tankarna som snurrar i samband med pilotavsnittet av “Lördag med M3” är många. Förväntningarna likaså, ska sägas, när redaktionen bakom M3, PC för Alla och MacWorld bestämt sig för att värma upp mickarna.

Senaste avsnittet hittar du inbäddat för lyssning precis här under. Podden finns på de flesta tjänster där poddar finns. Dra igång kaffebryggaren och lyssna järnet! Vi rekommenderar att du använder hörlurar – ljudet i högtalare kan upplevas som något ojämnt och det är något vi jobbar på att fixa till.



Om avsnittet

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom frälser även de mest hårdnackade skeptiker – vi lovar! På spelfronten blir det också snack om Logitechs handhållna spelkonsol för molnet, och Petter fortsätter hårdnackat att förneka Apple-headsetets existens. Vem blir det egentligen som får klunka gäddsmoothie i sommar?

Vi uppmanar alla prylintresserade att inleda helgen tillsammans oss för att inte missa något viktigt från veckan som varit. Det blir snack inom såväl stort som smått; ibland svepande och sammanfattande – andra gånger mer nischat och nördigt. Men det viktigaste är att vi alltid är personliga och reflekterande. Vi ser podden som ett sätt att komma närmare er som gillar det vi gör, en värdefull kanal bortom den objektivitet som präglar det dagliga journalistiska arbetet.