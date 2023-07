HBO är som bekant en av de flitigaste seriemakarna i världen och har genom åren släppt ifrån sig otaliga klassiker. De flesta finns så klart att se på HBO Max, och förutom de listade här nedan finns det massor du absolut inte får missa, som The Wire, Westworld, The Sopranos, Oz, Game of Thrones, Band of Brothers, True Detective och Deadwood – som alla är solklara fullpoängare.

Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York

Två otäcka likartade mord utanför New York får aktivister att misstänka att en seriemördare riktar in sig på homosexuella män. Nervkittlande dokumentär som fått bra betyg på IMDB.

Full Circle

Full Circle befinner sig i genrerna thriller, crime och mysterium och handlar om en misslyckad kidnappning, men även om händelser som ägt rum långt tidigare. Mycket nagelbitande utlovas. Serien är regisserad av Steven Soderbergh.

Rain Dogs

En skruvad och punkig dramakomedi om en mammas kärlek till sin dotter, om djupt rotade och lidelsefulla vänskaper – och om begåvning som motarbetas av misär och fördomar.



The Forgotten Valley

Ett kompisgäng går vilse i skogen och blir plötsligt överfallna. Efter att en av dem tagits tillfånga söker de skydd i en kuslig by som är omgiven av evig dimma och omöjlig att rymma ifrån. The Forgotten Valley eller Vale dos Esquecidos som är originaltiteln är ett mystisk drama med övernaturliga toner.

Tell Me Everything

Serien följer 16-åriga Jonny Murphy som försöker navigera genom den här världen tillsammans med sina vänner. Serien utforskar stressen för dagens tonåringar som skapas av teknikens och sociala mediers ständiga krav på uppmärksamhet.

The Last of Us

Efter att en global pandemi raserat vår civilisation tar en härdad överlevare hand om en 14-årig flicka som kan vara mänsklighetens sista hopp.

The Last of Us är baserad på spelet med samma namn. Pilotavsnittet är precis så bra som alla säger! Äntligen en lyckad tv-serie baserad på ett spel.

His Dark Materials

His Dark Materials är en brittisk-amerikansk tv-serie baserad på boktrilogin med samma namn av författaren Philip Pullman. I serien får vi följa Lyra, en till synes helt vanlig flicka från en annan värld. Under sitt sökande efter en vän som kidnappats avslöjar hon en lömsk plan som har med stulna barn att göra.

Den första säsongen består av åtta avsnitt och täcker den första boken Guldkompassen i serien. Den andra säsongens sju avsnitt täcker den andra boken Den skarpa eggen.

Shameless

Frank Gallagher, spelad av William H Macy, är en stolt ensamstående pappa med sex smarta, självständiga barn, som utan honom skulle vara…bättre. När Frank inte hänger i baren och spenderar de få pengar han har, ligger han mestadels utslagen på en plan yta. Men barnen har hittat olika vägar att växa upp trots honom. De är inte som någon familj du känner, men de ber inte om ursäkt för att vara exakt som de är.

Joint Venture

Biriba är en narkotikasmugglare som lämnat sitt kriminella förflutna bakom sig och använder nu sin kunskap för att sälja produkten lagligt, tillsammans med sin oerfarna investeringspartner, Vini. Han måste hantera de otaliga utmaningarna i affärsvärlden och tyngden av sitt förflutna som narkotikasmugglare.



Genre: Drama

The Men Who Sold the World Cup

Dokumentär som handlar om korruptionen bakom FIFA:s beslut att förlägga fotbolls-vm i en mer eller mindre totalitär stat: Qatar.

Genre: Dokumentär

The White lotus

På en tropisk resort får vi följa både gäster och anställda under en händelserik vecka. Det är både roligt och obekvämt. I säsong ett hittas skådespelare som Alexandra Daddario och Sydney Sweeney.

I säsong två får vi följa nya personer, den här gången på Sicilien. Skådespelare som Aubrey Plaza och Tom Hollander gör säsong 2 till möjligtvis ännu bättre än den första.

Genre: Drama, komedi

Supernatural

En riktig långkörare till serie som hade premiär 2005. Det är goda nyheter för dig som gillar monster och demoner, för här har du inget mindre än 327 avsnitt av två bröders jakt på övernaturliga fenomen.

Genre: Fantasy, Skräck

The night of

En man vaknar upp efter en natts festande. Bredvid honom ligger en kvonna som följt med honom hem kvällen innan ihjälhuggen. Han aresteras för mordet, men var det han som gjorde det? Denna miniserie i åtta delar är olidligt spännande.

Genre: Thriller

The Handmaid’s Tale

Få kan ha missat denna käftsmäll till serie vid det här laget. I en dystopisk framtid har en drastiskt sjunkande fertilitet bland mänskligheten lett till att USA blivit en totalitär stat med en kristen fundamentalistisk ledning. Offren är de få fertila kvinnor i landet som hålls fångna som slavar vars enda uppdrag är att producera fler barn.

Genre: Drama

Rogue Heroes

Rogue Heroes skildrar hur världens främsta specialförband skapades av brittiska armérebeller i den nordafrikanska öknen under andra världskrigets mörkaste dagar. Baserad på boken av Ben Macintyre.

Genre: Action, drama

The Newsroom

Om du gillade Aaron Sorkins rappa dialog i serien The West Wing kommer du att älska The Newsroom. I rollen som nyhetsankaret Will McAvoy ser vi Jeff Daniels. Will har tröttnat på att sända friserade nyheter och vill gå på djupet, avslöja lögner som myter och ge de amerikanska tittarna sanningen. Ett smakprov kan ni få här.

Genre: Drama

Game of Thrones

I ett land där somrarna är decennier långa och vintrarna kan vara en livstid, är det oroligheter. två mäktiga familjer på med en katt-och-råtta-lek om vem som ska styra de Sju Kungarikena i Westeros.

Om du inte har sett Game of Thrones är det dags att göra det! Efter det kan du se House of the Dragon.

Genre: Fantasy

Last Week Tonight

John Oliver är värd för nyhetsprogrammet Last Week Tonight, ett program som belyser nyheter på ett humoristiskt och samtidigt allvarligt sätt. De lyckas till och med att få trista ämnen att bli intressanta. John Oliver ryggar inte heller för att sätta upp en egen musical, bara för att driva med en stämningslysten företagare. Last Week Tonight är nyhetsprogrammet som alla borde se!



Genre: Komedi, nyheter

House of the Dragon

House of the Dragon är baserad på boken Fire and Blood av George RR Martin, som även är författaren bakom Sagan om is och eld, som Game of Thrones-serien baseras på. Händelserna i Fire and Blood, eller Eld och Blod, påbörjas cirka 300 år innan serien Game of Thrones. Precis som i sagda serie cirkulerar handlingen här runt vem som ska ta över järntronen.

I House of the Dragon är däremot fokuset primärt på familjen Targaryen. De är kända för sitt vita hår och för att kunna rida drakar, som Khaleesi Daenerys Stormborn och Mother of Dragons är släkt med. Efter en lång tids stabilt ledarskap över de sju rikena börjar Targaryen-dynastin falla när kung Viserys utlyser sin dotter som tronföljare (läs mer om alla karaktärer här).

Genre: Fantasy

What We Do in the Shadows

En titt in i det dagliga (eller snarare, nattliga) livet för fyra tämligen korkade vampyrer som har levt tillsammans i över 100 år på Staten Island. Serien är en spinoff på filmen med samma namn. Bakom serien ligger Taika Waititi, som regisserat de två senaste Thor-filmerna och Jemaine Clement, som skrev och spelade i den underskattade och hysteriskt roliga serien Flight of the Concords. Nu finns den femte säsongen tillgänglig.

Genre: Komedi

Betyg IMDB: 8,6

This Is Going to Hurt

Utspelar sig på förlossningsavdelningen med all dess munterhet men också djupa dalar. This Is Going to Hurt är en brutalt ärlig skildring av livet som yngre läkare på förlossningsavdelningen. Många skratt och många hjärtslitande stunder utlovas.

Genre: Komedi, drama

Betyg IMDB: 8,4

Peacemaker

Peacemaker är den fristående serien om karaktären med samma namn, spelad av John Cena, som senast gick att se i filmen Suicide Squad. I den här tv-serien, som faktiskt överraskar med både humor, tragik och djup, måste han rädda världen från ”fjärilar”. En av de bättre tv-serierna som handlar om superhjältar. Innehåller även musik från svenska The Hellacopters!

Genre: Action

Betyg: 8,5

Billions

Billions har fått en ny säsong. Serien handlar om farorna som finns i jakten på den amerikanska drömmen. I huvudrollerna ser vi den Oscarsnominerade och Golden Globe-vinnande Paul Giamatti och Emmy- och Golden Globe-vinnaren Damian Lewis.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 8,4

Rick & Morty

Säsong 5 snurrar just nu på HBO. Följ den alkoholiserade forskaren Rick och hans lättpåverkade barnbarn Morty, som delar sin tid mellan familjeliv och interdimensionella resor. Vissa avsnitt är så komplicerade att det bara är att stänga av hjärnan och svepas med i handlingen, som är originell, intelligent, skruvad och framför allt rolig.

Genre: Galen tecknad science-fiction

Betyg IMDB: 9,2

Extras

Ricky Gervais spelar den bittre, sure och sarkastiske skådespelaren Andy Millman, som sa upp sig för fem år sedan i hopp om att nå framgång och pengar. Serien skildrar det tråkiga och enformiga livet som statist. I varje program får Andy Millman tillfälle att spela och göra bort sig inför en superstjärna. Vi kan utlova ömsom skämskudde ömsom gapskratt. Stephen Merchant, som även är medförfattare till Extras, stjäl ofta showen i den här komediserien. HBO Max strömmar nu två säsonger samt Christmas Special.

Genre: Komedi

Betyg IMDB: 8,3

Normala människor (Normal People)

Serien som tog oss alla med storm 2020, baserad på succéboken med samma namn. Här får vi följa Marianne and Connell som växer upp i samma lilla stad i Irland. Genom åren kan de inte hålla sig ifrån varandra, samtidigt som de dras isär av distans, andra relationer och missförstånd. En rå och ocensurerad skildring av kärlek och att hitta sig själv under de första åren som vuxen.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 8,5

The Undoing

Grace Fraser lever det perfekta livet på Manhattan, med en glammig tillvaro fylld av lyxiga event tillsammans med sin man, stjärnläkaren Jonathan Fraser, och deras son Henry. Allt rasar samman när Jonathan försvinner spårlöst och en av mammorna i Henrys klass hittas mördad. En psykologisk thriller där man inte kan lita på någon och vi sitter som på nålar in i den sista, skälvande minuten.

Genre: Thriller, drama

I May Destroy you

Arabella är en lovande författare i London som vaknar upp med vaga minnen av ett övergrepp efter en kväll ute på nattklubb. Serien har hyllats av kritiker och tar upp viktiga frågor om samtycke och hur man går vidare efter en så traumatisk händelse.

Genre: Drama

Succession

Serien alla pratar om! I den dysfunktionella familjen Roy förväntas patriarken Logan pensionera sig och lämna över ledarskapet av ett gigantiskt mediaimperium till sin son Kendall. När det inte blir som de tänkt sig utspelar sig ett avancerat maktspel bland familjemedlemmarna. Fjärde och säsongen finns nu tillgänglig att streama på HBO.

Genre: Drama

Euphoria

Hyllade dramaserien med Zendaya i huvudrollen som Rue, en deprimerad tonåring som kämpar med allt vad det innebär att gå i gymnasiet i dagens samhälle samtidigt som hon försöker bli kvitt ett drogberoende. Det här är en välgjord serie som går under skinnet och berör.

Genre: Drama

Sharp Objects

Tycker du om filmer som Gone Girl eller Kvinnan på tåget? Då är det här serien för dig! Här får vi följa reportern Camille som ska rapportera om ett mord på en flicka i hennes hemstad. Men allteftersom Camille undersöker fallet närmare spökar hennes egna förflutna allt mer och det blir svårare att göra ett objektivt arbete. Samtidigt får vi lära känna Camilles instabila mamma och trotsiga halvsyster.

Genre: Thriller/Drama

Big Little Lies

I ett överklassamhälle i norra Kalifornien lever tre kvinnor till synes det perfekta livet, med ordentliga barn och kärleksfulla relationer. Under den perfekta fasaden döljer sig dock svek, misshandel och övergrepp som bubblar upp till ytan och till slut urartar. I rollerna ser vi bland annat Nicole Kidman, Alexander Skarsgård och Reese Witherspoon.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 8,6

