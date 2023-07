En fest utan ordentligt hög musik är som dag utan natt. Det liksom fungerar inte. Men du vill inte släpa ut din 5.1-stereo på tomten och din batteridrivna bluetooth-högtalare, inköpt under ett påskmustrus på Ullared, duger inte (och har heller aldrig gjort det till någonting annat). Vad du behöver är en rejäl partyhögtalare. Här är högtalarna som fixar sommarfesten!

Kubistiskt partaj

JBL Partybox Encore är en bärbar högtalare som med ipx4-klassning lämpar sig väl för utomhusbruk. I kuben ingår 100 watt som driver högtalaren, samt en dynamisk ljusshow för den som vill sätta sprutt på festen.

Batteritiden är upp till tio timmar på en laddning. Ansluter gör du via bluetooth och har du två stycken Partybox kan du koppa ihop dem till ett stereopar. Mikrofon finns också – perfekt när alla är tillräckligt dragna för att ge sig i kast med karaokeversioner av Trepaneringsritualen.

Pris: Kostar 3 570 kronor hos Amazon

Tunggung med Blaupunkt

Blaupunkts PB10DB Partybox bluetooth-högtalare har karaokefunktion, gitarringång samt tws (True Wireless Stereo), vilket gör att du kan ansluta två samma högtalare för att låta musiken spela ännu högre. På insidan gömmer sig diskanthorn och två 25 centimeters mellanregister och en basreflexhögtalare. En aux-ingång innebär att du kan ansluta en cd-spelare till den. Den har även inbyggd fm-tuner.

Givetvis finns inbyggd belysning som kan flasha i regnbågens alla färger. Batteriet grejar 3,5 timmes uppspelning.

Pris: Kostar 5 061 kronor hos Amazon

Bombastiskt ljud

Panasonic SC-TMAX40 har något som kallas Airquake Bass, ett namn som vi verkligen gillar, och sammanlagt sex högtalare som borgar för att musiken gör sig hörd på festen. Upp till tre enheter kan vara anslutna samtidigt via bluetooth. Ljuseffekter utlovas också. Utöver det spelar den cd-skivor och kan dessutom spela upp musik direkt från ett usb-minne. Panasonic SC-TMAX40 kräver trådad strömförsörjning.



Kostar 4 815 kronor hos Amazon Sverige

Blås bort löv & grannar

För att poppa med Sonys SRS-XP500 behöver du koppla högtalaren till valfri enhet utrustad med bluetooth. När du väl gjort detta har du upp till 20 timmars batteritid att leka med. Vrid upp allt på max och ser hur löv, myggor och grannar blåser iväg.

Den har även flerfärgad belysning som passar alla sinnesstämningar och tillfällen (begravningar undantagna). I Music Center-appen kan du anpassa ljuset på din högtalare eller använda till kontrollera ljuset.

Stöd för snabbladdning finns också, tio minuters laddande ger 80 minuters batteritid. Du kan också ladda din telefin genom den inbyggda usb-porten.

Sony SRS-XP500 är stänksäker, har inbyggt handtag och är karaoke-kompatibel.

Kostar 3 370 kronor hos Amazon Sverige



Jättemycket mer

Som namnet försiktigt antyder är JBL Partybox 1000 storebror till JBL Partybox 100 och 300. Det innebär fler funktioner. Förutom inbyggd ljusshow får du även ett handrörelsearmband som du kan ändra ljusshowen med. Den har dessutom en DJ Pad, en led-upplyst ”skivtallrik” som låter dig ta festen till nya höjder, spela trummor, gitarr eller piano och spela in samtidigt. Hur ett trumsolo tar festen till nya höjder begriper vi inte, men nu kan du i alla fall göra det. Givetvis finns även karaokefunktion.

Koppla in din dator, surfplatta, mobil via bluetooth eller koppla in ett usb-minne för spela musik. Med usb-porten kan du ladda andra usb-enheter direkt från högtalaren. Ett handtag och dolda hjul gör det även enkelt att transportera JBL Partybox 1000. Observera att den här rackaren inte går på batteri.

Kostar 11 990 kronor hos Media Markt

Blåljus från Blaupunkt

Vi fortsätter vårt svep och hamnar hos partyhögtalaren Blaupunkt PS 1000. Anslut din telefon via bluetooth till 2 x 30 rms watt och låt musiken börja dunka. Inbyggt batteri, aux-in, fm-radio, usb, samt möjlighet till karaokesång levereras i en svart högtalare med blinkande lampor. En extra basfunktion sätter fart på musiken och förhoppningsvis festen. Batteriet är på 4 000 mAh och bör hålla igång tills den sista personen lämnar partyt.

Kostar 2 093 kronor hos Amazon Sverige

För hemmafestivalen

Soundboks (Gen. 3) är en batteridriven bluetooth-högtalare med tillräcklig kräm för att välta kvarteret och dela din mittbena likt Moses delade Röda Havet. Inte nog med det, batteriet räcker upp till 40 timmar. Det är dessutom utbytbart, men då måste du köpa till ett extra batteri. Den går dessutom att koppla ihop trådlöst med andra Soundboks. Högtalaren klarar både regn, snö, värme och kyla. Konstruktionen i plywood och metall gör att den tål stryk. Som sagt, det här är grejer som tål det mesta och som därför kostar extra.

Kostar 9 990 kronor hos Hi-fi Klubben