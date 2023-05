Kemei KM2024

Amazon

Om du inte vill lägga ut flera tusenlappar på den där nya läckra modellen från Braun eller Philips, men ändå behöver kunna hålla dig fräsch i sommar, då kanske den här budgetmodellen kan vara något för dig? Kemeis rakapparat är liten och smidig, vattentät och laddas via usb. Priset är löjligt lågt så vi räknar inte med varken låg ljudnivå eller perfekt resultat. Men ser i alla fall riktigt prisvärd ut på pappret.

Pris: 234 kronor hos Amazon Sverige

Braun Series 9 Pro

Braun Series 9 Pro rakapparat BRA9465CC med Sonic-teknologi och 5 rakelement kan fånga upp mer hår i en enda dragning för en nära och varsam rakning. Den är helt vattensäker och har en 60 minuters trådlös användartid.

Kostar 3 100 kronor hos Amazon Sverige



Braun Series 3 Proskin 3040s

Braun har tillverkat rakapparater sedan de tre vise männen irrade runt i Kanaans land. En liten överdrift, men de har hållit på med det här länge och bör således veta vad de håller på med. Tre tryckkänsliga delar ger dig i alla fall effektiv och skonsam rakning. Rakapparaten är uppladdningsbar och funkar lika bra i duschen som för torrakning.

Kostar 499 kronor hos Amazon Sverige

Panasonic Wet/Dry ES-SL41-S503

Panasonics Wet and Dry kan, som namnet antyder, användas både framför badrumsspegeln eller i duschen. Slätrakat resultat utlovas via det tredubbla flexibla rakhuvudet med bågformade skärfolier.

Kostar 418 kronor hos Amazon Sverige

Philips Oneblade Pro

Philips Oneblade Pro är badrummets motsvarighet till kökets köksassistent. Den kan trimma, styla och raka oavsett skägglängd. Den har en glidande beläggning med rundade kanter runt skärelementen som gör rakningen mer skonsam. Om du inte vill klippa av allt skägg, kan du trimma det med en av de 14 förinställda längdinställningar. Vill du uppleva vardagsedge går det att gå loss på att kroppshår med den här. Funkar såväl till våt- som torrakning.

Kostar från 1 175 kronor via Prisjakt

Remington XR1430 Hyperflex Aqua

Om du känner att du lider av mikrobiella tingestar i skägget, då är det här rakapparaten för dig, då den nämligen har mikrobiellt rakhuvud. Vad är då detta bra för? Mja, det är väl ett finare sätt att säga det minskar irritation.

Rakapparaten är i alla fall vattentät, uppladdningsbar med upp till 50 minuters användningstid. Dessutom får du laddningsindikator och laddningsställ.

Kostar från 660 kronor på Prisjakt

Braun Series 3 ProSkin 3010s

Vi återvänder till the House of Braun där vi välkomnas av Braun Series 3 ProSkin 3010s. Den har tre oberoende rörliga rakelement som anpassar sig till dina ansiktskonturer. Den har också en mikrokam, som föser in mer hårstrån i rakhuvudet än tidigare modeller. Grejar 45 minuters rakning utan att tappa effekt.

Tillhör du dem som föredrar att raka sig i duschen kan du vara lugn, den här grejar det också.

Kostar 1 219 kronor hos Amazon Sverige