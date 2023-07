Det finns mängder av tv-serier, men vilka är värda din tid? Här listar vi riktigt bra serier på svenska Netflix, både gamla och nya serier – som du bara måste se!

Vortex

Netflix

Vortex är en fransk science fiction-thriller-dramaminiserie. Poliskapten Ludovic använder VR för att analysera en brottsplats för en drunknad kvinna på en strand i Brest. När han gör det dyker plötsligt hans avlidna fru, som dog på samma strand, upp och de börjar prata med varandra. Går det att upphäva den mystiska olycka som kostade henne livet genom att ändra det förflutna?

Genre: Sci-fi

Se Vortex på Netflix

The Whitcher säsong 3

The Witcher är en TV-serie baserad på bokserien med samma namn av Andrzej Sapkowski och säsong 3 släpptes nyligen på Netflix. I denna säsong får vi följa Geralt som tar Ciri i skydd och gömmer henne undan de som vill fånga henne.

Genre: Fantasy

Se The Whitcher säsong 3 på Netflix

Black Mirror Säsong 6

Netflix

Black Mirror är en serie med fristående avsnitt som utforskar mörka och ibland skrämmande konsekvenser av samhället och den tekniska utvecklingen. Säsong 6 av Black Mirror består av fem avsnitt.

Genre: Sci-fi

Se Black Mirror på Netflix

Breaking bad

Netflix

Breaking Bad är en av de bästa tv-serierna som gjorts som skilldrar droger och den mörka industrin runt dem.

Över sina fem säsonger får du följa Walter White när han sjunker allt djupare ned i den undre världen i Albuquerque, New Mexico, och de relationer han skapar (och bryter) längs vägen.

Och om du gillar serien har vi goda nyheter: Det finns en spin-off-serie, Better Call Saul, som är en värdig rival till originalet.

Genre: Drama

Se Breaking Bad på Netflix

Beef

Beef handlar om två främlingar som blir inblandade i en incident av “road rage”. Incidenten gör dem båda besatta av att hämnas på varandra. Men kampen för at förstöra för varandra på alla sätt de kan tänka sig drar igång en kedja av oväntade händelser och konsekvenser.

Serien är skapad av Lee Sung Jin och har Steven Yeun (Walking Dead) och Ali Wong i huvudrollerna.

Genre: Komedi, drama

Se Beef på Netflix

Travelers

Travelers är en kanadensisk-amerikansk sci-fi-serie som handlar om en grupp resenärer som skickas tillbaka i tiden från en dystopisk framtid för att förhindra en apokalyps. Resenärerna tar över människokroppar som redan existerar i nutiden och arbetar under täckmantel för att genomföra sina uppdrag. De stöter dock på många hinder och dilemma då deras uppdrag inte alltid är lika enkla som de verkar.

Genre: Sci-fi

Se Travelers på Netflix

Cunk on earth

Philomena Cunk (Diane Morgan) förklarar hur världen fungerar. Eller tja, försöker förklara i alla fall. Experter får svara på bisarra frågor och hur Diane Morgan klarar att göra detta och hålla sin karaktär är ett mirakel i sig. Hysteriskt roligt från BBC.

Genre: Komedi, parodi

Se Cunk on earth på Netflix

Ginny & Georgia

Ginny & Georgia är en dramaserie som följer mor och dotter som försöker påbörja ett nytt liv i en liten stad i New England. Georgia, spelad av Brianne Howey, är en ung mamma med ett hemligt förflutet och charmig personlighet, som gör henne till en naturlig ledare i staden. Ginny, spelad av Antonia Gentry, är en smart och sarkastisk tonåring som kämpar för att hitta sin egen identitet medan hon navigerar genom uppväxt och förhållanden till sin mamma.

Serien tar upp viktiga teman som mental hälsa och familjerelationer på ett humoristiskt och känslosamt sätt.

Genre: Drama

Se Ginny & Georgia på Netflix

A series of unfortunate events

A Series of Unfortunate Events är en serie baserad på de populära barnböckerna med samma namn. Serien följer tre föräldralösa syskon, Violet, Klaus och Sunny Baudelaire, som försöker lösa gåtorna kring deras föräldrars död och undkomma den ondsinte VFD-organisationen som jagar dem.

Serien är en mörk komedi med en unik stil och en omfattande värld av karaktärer och konspirationer. Barnen möter en rad av sina värsta mardrömmar, inklusive den skumma och korrupta guvernören Count Olaf (Neil Patrick Harris), som är fast besluten att ta deras förmögenhet.

Med en exceptionell ensemblecast och en fascinerande berättelse har “A Series of Unfortunate Events” blivit en tittarsuccé.

Genre: Fantasy, äventyr

Se A series of unfortunate events på Netflix

Taboo

Taboo är en historisk dramaserie som skapats av Steven Knight, Tom Hardy och Chipote Stacy, med Tom Hardy i huvudrollen som James Keziah Delaney.

Serien utspelar sig i 1814 i London och handlar om James Keziah Delaney, en mystisk man som återvänder till England efter lång tid i Afrika och Asien. Han är fast besluten att hämnas sin far och säkra ett ovärderligt arv från sin familj, men hamnar mitt i en farlig värld av politiska konspirationer, mörka hemligheter och internationella maktspel.

Genre: Thriller, drama

Se Taboo på Netflix

Archer säsong 13

Archer är en animerad serie som handlar om en grupp spioner som jobbar för International Secret Intelligence Service (ISIS). Huvudkaraktären, Sterling Archer, är en mycket skicklig, men också väldigt självupptagen spion. Skarp dialog, snabbt tempo och humor i världsklass. Serien har hyllats för sitt röstskådespeleri och har vunnit flera priser.

Säsong 13 är ute på Netflix nu.

Genre: Tecknat, komedi

Se Archer på Netflix

Vikings

En hyllad serie om en grupp vikingar som utforskar och plundrar så där som bara vikingar kan. Hur trogen serien är historiskt låter vi vara osagt, men det är spännande och engagerande underhållning på hög nivå. I huvudrollerna hittas bland annat Gustaf Skarsgård.

Genre: Äventyr, drama

Se Vikings på Netflix

Wednesday

Wednesday Addams, från klassiska familjen Addams, är tillbaka i rutan. Den här gången får vi följa Wednesday under hennes år som student. Förutom skolgång försöker hon även bemästra sina psykiska krafter samtidigt som hon försöker lösa ett mysterium kring hennes föräldrar. Höga betyg på såväl IMDB som Rottentomatoes.

Genre: Komedi

Se Wednesday på Netflix

Fifa uncovered

Efter VM i Qatar är det nog få organisationer som har ett så dåligt rykte som FIFA. Inte för att det var mycket bättre tidigare. I denna dokumentär belyses FIFAs ofattbart korrupta historia, inblanding i politik och vad som egentligen krävs för att få arrangera ett VM. Hur kan FIFA ha fått fortsätta existera så länge som de gjort? Pengar. Pengar är svaret.

Genre: Dokumentär

Se Fifa uncovered på Netflix

Inside job

Tecknad serie i samma humoravdelning som Rick and Morty (om än inte på samma nivå). Reagan Ridley jobbar på den hemligaste av avdelningar inom den amerikanska staten, The Deep State. Här ligger den verkliga makten i världen och alla konspirationsteorier du hört talas om – här är de fakta.

Genre: Tecknat, komedi

Se Inside job på Netflix

Dead to me

Jens (Christina Applegate) make har plötsligt dött i en smitningsolycka. Under sorgearbetet träffar hon Judy som också drabbats av en förlust. De blir vänner trots sina olika personligheter. Men det finns en chockerande hemlighet som riskerar att förstöra allt. En mörk komedi som håller kvar tittaren.

Genre: Komedi, drama

Se Dead to me på Netflix

The Watcher

En familj köper sitt drömhus i en lugn och vacker del av USA. Men så fort de flyttar in får de hotfulla brev signerade “The Watcher”. Drömlivet förvandlas till en paranoid tillvaro. Vem skickar breven? Är det någon av alla de märkliga grannar som bor intill och att alla verkar ha synpunkter på familjen och deras hus?

Spännande serie som bygger på ett faktiskt fall. Perfekt längd med sju avsnitt att se igenom en helg.

Genre: Thriller

Se The Watcher på Netflix

The Good Place

Charmig och kreativ komediserie om en grupp människor som dör och hamnar i livet efter detta. Himlen är en plats där allt du kan föreställa dig och mer är möjligt (utom att svära förstås). Men allt är inte vad det verkar och det är något lurt med platsen de hamnat på.

Genre: Komedi

Se The good place på Netflix

Trailer park boys

Hyllad kanadensisk långkörare till serie som skildrar livet för tre småskurkars liv på en trailerpark. Ricky, Julian, och Bubbles letar ständigt efter nya sätt att hitta pengar – och undvika polisen.

Genre: Komedi

Se Trailer park boys på Netflix

Snabba Cash

Svenska storsuccén som till och med fått brittiska komikern Ricky Gervais på fall. Leya gör sitt bästa för att lyckas som entreprenör samtidigt som hon försöker uppfostra sin son Sami på egen hand. Men hon inser snart att hon måste välja hur långt hon är villig att gå för att lyckas. Om du är orolig för att du redan ska veta vad som händer, för att du sett filmen med Joel Kinnaman från 2010, kan vi försäkra dig om att så inte är fallet, det här är en väldigt annorlunda tolkning av Jens Lapidus bok med samma namn.

Genre: Svenskt drama

Gå till serie: Netflix

Cyberpunk: Edgerunners

En vuxen animé-serie som bygger på världen som spelet med samma namn skapade. Men där spelet möttes av massiv kritik på grund av buggar och uteblivna delar av den utlovade historien, har Cyberpunk Edgerunners hyllats vitt och brett. Följ med in i en Bladerunner-liknande framtid där kroppsdelar kan förbättras med hjälp av teknik.

Genre: Framtid, anime

Se Cyberpunk: Edgerunners på Netflix

Peaky Blinders

Kritikerrosad brittisk serie som utspelar sig under 1900-talet i Birmingham, England. I serien får du följa den brittiska maffialiknande familjen Peaky Blinders, löst baserad på ett verkligt gäng. Med den ambitiöse bossen Tommy Shelby (Cilian Murphy) växer sig gänget allt starkare och sprider sig utanför Birmingham.

Betyg IMDB: 8,8/10

Se Peaky Blinders på Netflix

All of us are dead

Efter Squidgame har koreanska filmer och serier skjutit i taket av popularitet. Men långt innan Squidgame kom en annan koreansk film som hyllades brett – Train to Busan. En riktigt välgjord zombierulle. All of us är en serie på samma tema – zombier. Den här gång i en skola där studenterna tvingas samarbeta för att överleva.

Betyg IMDB: 7,5/10

Se All of us are dead på Netflix

Better Call Saul

Den här spinnoff-serien till den hyllade serien Breaking Bad är nu inne på sin sjätte säsong. Jimmy McGill (Bob Odenkirk) är en före detta bedragare som bestämmer sig för att bli en respektfull advokat. Gillade du Breaking Bad är den här serien ett måste.

Genre: Drama

Se Better Call Saul på Netflix

Love death robots

Detta är inte en serie i vanlig bemärkelse, utan istället fristående korta avsnitt gjorda av olika kreatörer. De flesta delarna är riktigt bra och välgjorda. De du inte fastnar för är det bara att hoppa över. Tre säsonger finns nu att se.

Genre: Animerat

Se Love death robots på Netflix

Kärlek och anarki

Sofie jobbar som digital konsult och lever ett till synes perfekt liv sin familj i en flott lägenhet i innerstan. När hon får i uppdrag att digitalisera ett bokförlag stöter hon på den unga Max, som utmanar henne till att göra den ena vågade saken efter den andra. Snart inleds en utmanande relation samtidigt som Sofies privatliv raseras av en instabil pappa och dotter. Det här är en av våra absoluta favoritserier som kommit ut på Netflix från Sverige under de senaste åren.

Gå till serie: Netflix

Genre: Drama, komedi

Familjen Bridgerton

I ett alternativt 1800-tal där människor inte delas upp till följd av hudfärg eller etnicitet ska årets debuterande kvinnor visas upp för allmänheten i hopp om att hitta en passande match. Daphne Bridgerton väljs ut av drottningen som den mest lovande av dem alla, men en överbeskyddande storebror sätter käppar i hjulet för hennes plan att hitta sitt livs stora kärlek. Samtidigt lyckas den mystiska Lady Whistleton få reda på allt skvaller och sprida det till resten av societeten…

Gå till serien: Netflix

Genre: Drama

The Crown

Dramaserien som följer Storbritanniens kungahus med drottning Elizabeth i spetsen, från hennes kröning i första säsongen och framåt. En oväntat intim och välgjord inblick i vad som händer i Buckingham Palace.

Gå till serie: Netflix

Genre: Drama



Brooklyn Nine-Nine

Jake Peralta är inte den bäst organiserade poliskommissarien, men definitivt en av de mest ambitiösa. Med stora drömmar om att bli actionhjälte räddar han tillsammans med sina lika unika kollegor Brooklyns gator från brottslingar.

Gå till serie: Netflix

Genre: Humor

After Life (Netflix Original)

Ricky Gervais är en komedimästare, men kan även bemästra mer allvarliga skildringar av livets upp- och nedgångar.

After Life är en hyfsat ny, brittisk svart komedi där vi får följa den bittre och livströtte änklingen Tony som försöker hantera ett liv i sorg på ett extremt destruktivt sätt. Som “journalist” på en lokalblaska kommer han i kontakt med många olika typer av människor som alla har olika inställning till livet. Kan han lära sig något av dem och orka gå vidare med sitt liv? En härlig cocktail av skratt och tårar!

Gå till serie: Netflix

Genre: Svart komedi

