Då blir HBO Max bara “Max” i Sverige

Uppdaterad (2023-10-17):

Max till Sverige våren 2024

I maj i år lanserades Warner Bros Discoverys nya streamingtjänst Max i USA. Nu står det klart att Sverige och 21 andra europeiska länder få ta del av tjänsten under våren 2024, rapporterar Deadline. Nyheten kom under ett anförande under Mipcon i Cannes, och mer information specifikt för Sverige väntas under en presskonferens 25 oktober. Håll utkik efter det!

Tidigare (2023-04-13):

Max lanseras i USA

Det har länge varit känt att Warner Bros Discovery varit ute efter att skapa en streamingjätte. Detta genom att slå samman Discovery Plus – som man lade vantarna på rätt nyligen – med HBO Max som lanserades i Sverige oktober 2021. Och nu står det klart att nya tjänsten kallas “Max” och kommer till USA i maj.

Nyheten kom under ett event under onsdagen, där Warner Bros Discovery-vd:n David Zaslav talade sig varm om hur alla i familjen kommer kunna hitta bra innehåll på Max. “The one to watch”, som man säger i USA – men faktum är att tjänsten inte kommer till Sverige förrän någon gång 2024.

På huvudnumret följde en kavalkad av kommande tv-serier. Bland annat en “prequel” till Game of Thrones vid namn A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, en ny säsong av True Detective och inte minst en Harry Potter-serie baserad på böckerna (en säsong per bok) med nya skådespelare.

Max-presentationen cementerade också reklamabonnemangens plats i streamingdjungeln. Formatet med ett billigare baserbjudande där annonser ingår i användarupplevelsen kommer att kosta 10 dollar i USA, vilket sedan följs av ett för 16 dollar (reklamfritt) där 30 nedladdningar ingår. Ultimate-paketet är det enda med 4k och hdr-kvalitet, erbjuder fyra samtidiga strömmar och 100 nedladdningar. Det kostar 20 dollar.

