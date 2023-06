Stora laddguiden – så snabbladdar du bilen smartast på långresan i sommar

Har du precis skaffat elbil och sitter och planerar din första långresa? Eller gör du research inför leveransen av din nya bil? Att ladda hemma är en sak, om du har möjlighet att installera en egen laddbox är det oerhört smidigt att alltid ha en full-laddad bil på morgonen. Men när det är dags för en road trip, eller om du inte har laddmöjlighet hemma eller på jobbet, ja då krävs planering. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver tänka på, beroende på hur dina behov ser ut. Vilka tjänster som finns och om det lönar sig att teckna månadsabonnemang.



Den här synen, där någon lämnat kvar en fastlåst kabel, är tyvärr inte helt ovanlig.

Många kräver registrering

Om du trodde att det är lika enkelt att ladda en elbil som att spontant svänga in på bensinmacken och tanka trodde du fel. De flesta tjänster kräver att du registrerar dig i deras app och i en del fall behöver du sedan vänta på en bricka eller kort innan du ens kan börja ladda. Sedan har vi utmaningen med att många stationer inte ens fungerar när du väl ska ladda.

M3 har under de senaste månaderna kört land och rike runt och testat olika laddtjänster för att se för- respektive nackdelar med de olika alternativen. Det skiljer en hel del mellan tjänsterna och laddstolparna därute…

Sammanfattning

Efter att ha testat flera olika laddtjänsterna i Sverige under våren och försommaren konstaterar vi att det är betydligt knöligare att åka på långresa med elbil jämfört med en fossildriven bil. Framför allt under högsäsong. Vågar du ta din nya Kia EV6 till fjällen vecka 9? Eller kanske en tur till Gotland i juli? Då bör du vara beredd att vänta tillsammans med andra laddnödiga elbilsförare.

Förhoppningsvis blir det här bättre framöver, men frågan är om laddstationerna kommer att klara av att hålla takt med den snabba elektrifieringen. Dessutom måste tillförlitligheten bli bättre, det är inte hållbart att stationer inte fungerar när vi väl planerat för laddstopp.

Vi gillar samlingstjänster som Kia Charge och Charge My Hyundai, och det finns flera liknande tjänster från andra biltillverkare som också har samarbeten med DCS (till exempel BMW Charging). Om snabbladdning är högsta prioritet rekommenderar vi att du kontrollerar exakt vilka Ionityrabatter just din leverantör kan erbjuda, och varför inte komplettera med ett Teslakonto för maximal täckning?

Ionity: Störst och snabbast

Ionity är Europas största nätverk för snabbladdare med i dagsläget 497 laddstationer (samt ytterligare 79 stationer under uppbyggnad) i Europa. Liksom Tesla stöder numera tjänsten möjligheten att direkt via ditt konto i bilen debitera för laddning utan app eller kort, men det kräver att din bil stöder Plug & Charge. Den stora fördelen med Ionity är utan tvekan hastigheten, flera stationer stöder hela 350 kW snabbladdning, även om vi oftast i praktiken maxade ut omkring 150 kW. Effekten är givetvis beroende på andra parametrar, som hur många som laddar samtidigt på samma station och din elbils möjlighet att ta emot laddning.

Flera biltillverkare har partnerskap med Ionity, där deras laddare ingår i tjänsten, ett exempel är Charge my Hyundai. Men du kan även teckna upp dig direkt på Ionity, om du vet med dig att det är där du kommer att ladda bilen.

Vi gillar Ionitys app och som sagt – det går riktigt snabbt att ladda vid deras stationer. Nackdelen är att du inte är ensam om att vilja ladda där, vid flera tillfällen under sommaren blev vi ståendes i köer. Dessutom är det märkligt att det inte finns någon Ionitystaion i Stockholm, här är det Södertälje eller Uppsala som gäller.

Vid testtillfället kostade det 8,70 kr per kWh att ladda på Ionitystationer utan månadsabonnemang. Med Ionity Passport betalar du 135 kr/månad i fast avgift (12 månader) och då sänks priset per kWh till 6,44 kr.



Fakta Ionity

Laddleverantör: Ionity

Antal laddstationer/laddare: 26/154 i Sverige, 497/2398 totalt i Europa

Laddmetod: App, nfc, Plug & Charge

Hastighet: Upp till 350 kW

Abonnemang: Ionity Passport 135 kr/månad (12 månader)

Pris utan abonnemang: 8,70 kr/kWh

Pris med Ionity Passport: 6,44 kr/kWh



Incharge: Massor av laddare men mycket strul

Vattenfalls laddtjänst Incharge har du säkert sett på många ställen i Sverige. En del andra leverantörer använder också Incharges betaltjänst, därför står det Incharge på till exempel en del laddstationer från Ellevio. På sajten är det oklart hur många laddstationer de erbjuder i Sverige, men för ett år sedan skröt leverantören med “över 4 000” laddpunkter i landet. Laddleverantören erbjuder inget eget abonnemang, men Inchargestationerna ingår i flera andra laddnätverk som biltillverkarna erbjuder.

Här finns en hel del ac-laddare men också många laddstationer med snabbladdning, en del riktigt snabba, långt in i Norrlands inland. Och priset (i skrivande stund och beroende på var i landet du laddar) ligger på 5,25 kr/kWh i Stockholm (5kr/kWh Åkers styckebruk, 3,75 kr/kWh i Nyköping) är onekligen förvirrande. Och det slutar inte där, förutom att det tillkommer även en minuttaxa som adderas på kWh-priset, är även tillförlitligheten ett problem.

Vi testade, eller rättare sagt försökte ladda, på åtskilliga Inchargestationer i Sverige under sommaren och hösten. Väldigt många gånger, omkring en tredjedel av våra försök, misslyckades vi att ladda. Stationerna fungerade helt enkelt inte, trots att ingen information om detta fanns i appen. Även om du hittar den där supersnabba dc-laddaren i Ånge, som i appen lovar två stolpar med 184 kW snabbladdning, törs vi helt enkelt inte lita på att den finns där och fungerar när vi anländer med vår urladdade elbil.



Fakta Incharge

Laddleverantör: Incharge

Antal laddstationer: 4 000+ laddpunkter Sverige, 24 000 laddpunkter totalt Europa (ac+dc)

Laddmetod: App, nfc (skiljer mellan stationer)

Hastighet: Upp till 175 kW

Abonnemang: Inget eget abonnemang

Pris utan abonnemang: varierar med både timpris samt olika priser per kw på olika stationer.



Tesla Supercharger: Störst i Sverige och Europa

Tesla var tidiga med att bygga Superchargers-stationer. Under lång tid har andra elbilförare avundsjukt sneglat på den enorma mängden (ofta lediga) laddstolpar. Nu har dock tjänsten öppnats för alla, vilket många kan glädjas åt (medan Teslaägare säkert ser det som ett orosmoment). Vi har testat tjänsten åtskilliga gånger och aldrig misslyckats med att ladda.

Om du kör Telsa är det extra smidigt, du kopplar in laddkabeln och laddar, annars får du aktivera aktuell laddplats i appen. I skrivande stund är omkring 80 procent av företagets laddstationer öppna för alla och totalt finns 65 superchargers att tillgå i Sverige, med knappt 900 stolpar. Utbyggnaden pågår i hela landet, inklusive Norrlands inland, vilket vi gillar. Och om du vill bila i Europa är nätverket i särklass störst med hela 900 stationer i 30 länder. I slutet av förra året passerade Tesla milstolpen 10 000 laddpunkter i Europa.

Teslas app för laddning av “elbilar som inte är en Tesla” känns inte helt färdig, men funktionen har inte varit aktiv särskilt länge. Som Teslaägare kan du dock njuta av ett imponerande laddnätverk, där kopplingen mellan bil och supercharger är så sömnlös som den kan vara. Det gäller dock att välja rätt laddstolpe och kontakt om du vill ladda riktigt snabbt. Håll utkik efter V3-stolpar för maximal hastighet. Liksom med flera andra laddleverantörer delar ofta flera kontakter samma stolpes angivna maxeffekt.

Kör du Tesla betalar du i genomsnitt omkring 5 kr/kW (vårt uppmätta snitt under de senaste sex månaderna med både testbilar och egen bil på redaktionen) medan du som kör annan bil får betala drygt 2 kronor extra per kWh. Du kan också välja månandsmedlemsskap för 129 kr/månad för att få ned kostnaden med knappt 2 kronor per kWh, vilket lönar sig om du laddar mycket längst vägen. Värt att notera är att du kan åka på straffavgift om du inte flyttar bilen direkt när du laddat klart, och att när det är kö inte alltid tillåts att ladda fullt. Oavsett om du tycker upplägget är smart eller dåligt kommer du snabbt att märka att det engagerar laddnödiga Teslaägare när det är trångt om plats.



Fakta Tesla Supercharger

Laddleverantör: Tesla

Antal laddstationer: 65 laddstationer i Sverige, 10 000 laddpunkter totalt Europa (snabbladdare)

Laddmetod: App, bilkonto (Teslaägare)

Hastighet: Upp till 250 kW

Abonnemang: 129 kr/månad för icke Teslaägare

Pris utan abonnemang: Ca 7,50 kr/kWh



Recharge: När du vill käka burgare

Recharge-stationer hittar vi bland annat på flera av McDonalds restauranger. Företaget beskriver sig själva som “Nordens största snabbladdningsnätverk”. De samarbetar med ett gäng leverantörer av laddtjänster, samtidigt som Recharge näverk är öppet för biltillverkarnas applikationer. När vi söker snabbladdningsstation där vi även kan stanna och äta (inte bara burgare), är det ofta en Rechargestation vi hamnar på. Och tjänsten fungerar riktigt bra.

Hastigheten på olika laddstationer skiljer avsevärt. I till exempel Stockholms innerstad finns ett gäng mindre laddstationer (ac och dc) med laddeffekt upp till 50 kW, samtidigt som du längs motorvägen ofta hittar snabbladdningsstationer med 150 kW effekt. Snabbladdarna har fungerat riktigt bra under vår testperiod, medan vi misslyckats att ladda flera gånger på mindre ac-stationer. Ett problem som är genomgående, då många mindre laddleverantörer inte verkar åtgärda trasiga stationer. Stora nätverk som Recharge borde ställa större krav på anslutna underleverantörers tillförlitlighet för att inte sänka tjänstens trovärdighet.

Recharge erbjuder i många fall direktbetalning (sms och kortbetalning med qr-kod), då gäller deras standardtaxa,som i skrivande stund är 6,99 kr/kWh, om du laddar vid en så kallad “supersnabbladdare” (över 50 kW). Men om du använder en Rechargestation genom en annan kopplad tjänst som till exempel Kia Charge gäller deras taxa.



Fakta Recharge

Laddleverantör: Recharge

Antal laddstationer: 2 600 laddstationer i Norden

Laddmetod: Direktbetalning sms, kortbetalning. App/bricka (genom andra tjänster)

Hastighet: Upp till 350 kW

Abonnemang: Nej

Pris utan abonnemang: Ca 7,29 kr/kWh (över 50 kW snabbladdning)



Kia Charge: Smidig men opålitlig samlingtjänst med unik rabatt

Du behöver inte äga en Kia-bil för att kunna teckna upp dig på deras laddtjänst Kia Charge. I den här appen samlas massor av laddtjänster på ett ställe och du kan enkelt söka längst med din rutt och filtrera dina resultat. Till exempel på laddeffekt, kontakttyp och även leverantör. I Kia Charge hittar du nämligen alla de stora tjänsterna som Ionity och Recharge, men även småskuttar och enstaka 11 kW-laddare. En hel del av dessa stationer fungerar dock inte när vi kör fram och ska ladda och vi hade även vid flera tillfällen problem med att starta laddningen med Kia-kortet (även hos större laddtjänster). Det här gör att det blir lite nervöst att navigera till en av laddarna i appen om vi inte alltid har en plan b.

Många av tjänsterna visar hur många av stolparna som är lediga och givetvis pris per kW. Eftersom Kia enbart samlar tjänsterna betalar du helt enkelt vad laddleverantörerna har satt för taxa.

Men som Kia Chargeanvändare kan du få rabatt på tjänsterna i appen. Här erbjuds två alternativ: Kia Charge Easy (aktiveringsavgift 45 kronor samt en sessionsavgift 5,27 kronor) där priserna per kW varierar beroende på laddstationens operatör samt Kia Charge Plus (45 kr/månad) med samma kostnadsupplägg som Charge Easy men där du slipper sessionsavgiften. Tillägget Ionity Power som kostar dig 89 kr/månad ger en rabatt på 1,60 kr/kW på alla Ionitystationer. Om du köper en Kia elbil får du i vissa fall båda dessa tilläggstjänster gratis under ett år.

Det vi främst gillar med Kia Charge, efter att ha testat tjänsten under flera månaders tid, är enkelheten. När du valt station kan du skicka navigationsrutt till din smartphone och oftast stämmer informationen i appen bra med hur det ser ut när vi kommer fram till laddaren. Väl på plats betalar du antingen med ditt rfid-kort eller i appen.



Fakta Kia Charge

Laddnätverk: Kia Charge

Antal laddstationer: 415 727 laddpunkter i Europa, täcker in ca 80% av laddpunkterna i Sverige

Laddmetod: App, rfid-kort

Hastighet: Det laddleverantörerna erbjuder

Abonnemang: Easy ((aktiveringsavgift 45 kronor samt en sessionsavgift 5,27 kronor) Plus (45 kr/månad), Ionity Power (89kr/mån)

Pris utan abonnemang: Beroende på laddleverantör



Charge my Hyundai: Smart laddtjänst för Europaresan

Liksom Kia Charge bygger även Hyundais laddtjänst på smarbete med den gigantiska europeiska tjänsten Digital Charging Solutions (DCS). Apparna är också närmast identiska, så även antalet laddpunkter. När vi testkör bägge parallellt dyker de viktigaste snabbladdarna alltid upp i båda tjänsterna. Och i motsats till vad namnet säger behöver du inte köra Hyundai för att teckna upp dig på tjänsten.

Charge my Hyundai är en riktigt smidig samlingstjänst som möjliggör enkel betalning i en tjänst när du vill kunna ladda överallt. 480 000 laddpunkter i Europa är imponerande och borgar för en lyckad lång roadtrip med elbil på kontinenten. Du aktiverar laddning antingen i appen eller med rfid-kort. Vi upplevde aldrig några problem orsakade av tjänsten i sig. Däremot finns en del mindre tillförlitliga laddstationer från småskuttar i appen och här blir det ibland problem. Men det är inte Hyundai-tjänstens fel på något sätt.

Om du vill ha rabatt (upp til 15 procent) kan du teckna upp dig på abonnemanget “Smart” för 45 kr/månad. Det här påminner om Kias Plus-abonnemang, men Hyundai erbjuder ingen tilläggstjänst för billigare laddning hos Ionity. Och varken Kia eller Hyundai har med Teslas öppna supechargers i appen.

Sammantaget konstaterar vi att Charge my Hyundai fungerar ypperligt, men att konkurrenten Kia i dagsläget ger möjligheten att ladda mycket billigare hos Ionity, vilket är en viktig detalj om du har behov av att snabbladda längs med motorvägarna.



Fakta Charge my Hyundai

Laddnätverk: Charge my Hyundai

Antal laddstationer: 416 188 laddpunkter i Europa

Laddmetod: App, rfid-kort

Hastighet: Det laddleverantörerna erbjuder

Abonnemang: Smart (45 kr/månad)

Pris utan abonnemang: Beroende på laddleverantör