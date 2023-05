8 gimbals som stabiliserar när du filmar med mobilen

Uppdaterad: 18/5/2023 med nya priser och produkter

Med en gimbal får du ett professionellt resultat. Genom att kameran är upphängd på ett fäste med tre axlar, som i vissa fall är motordrivna, får du en bildstabilisering som gör att filmsekvensen blir mjuk och följsam utan hopp och ryck, vilket ger ett professionellt resultat som dessutom går att titta på utan att bli sjösjuk. En gimbal är helt enkelt den perfekta prylen när du ska dokumentera skidresan.

Zhmooth operator

Zhiyun

Med nionde generationens stabiliseringsteknik ger Zhiyun Smooth-Q4 dig en stabil inspelningsupplevelse oavsett hur skakig du är på handen (nåja). Smooth-Q4 har en 215 millimeter lång utdragbar stång, så du kan filma ur spännande vinklar.

Tack vare den ergonomiska designen och greppvänliga ytan ligger den utmärkt i handen. Den är också enkel att ta med sig då den kan vikas ihop och tas isär. Batteriet håller för upp till tio timmars användande.

Pris: Kostar 1 801 kronor hos Amazon







Stilren och kompakt

Foto: Powervision

Powervision S1 är en av de mer stilrena gimbalstabilisatorerna här på listan. Dessutom är den liten nog att ha i fickan när den är ihopfälld. S1 kan även användas som en powerbank, du kan trådlöst ladda till exempel mobilen med den. Vill du filma dig själv kan du ställa upp den som en tripod och sedan styra kameran med handgester. Håller du handen öppen sätter du igång tracking, håller du upp ett “v” tas ett foto, och tumme plus pekfinger sätter igång och pausar videoinspelning. Obs! Du kommer att behöva en separat klämma för att hålla i mobilen.

Pris: 1 743 kronor hos Amazon Sverige

Budgetalternativet

Foto: Apexel

Tycker du att stabilisering längs tre axlar är väl överdrivet kan den här vara något för dig. Apexel Gimbalstabilisator nöjer sig med att endast stabilisera kring en axel. Det du förlorar i stabilisering tar du dock igen i pris. Kan kanske ses som en mer avancerad selfiepinne.

Pris: 460 kronor hos Amazon Sverige



Den stadige butlern

Foto: Rollei

Rollei Steady Butler 3 kan betjäna dig när det ska filmas på semestern. Det finns lägen för att följa både ansikten och föremål, för att ta snygga panoramabilder, samt för att göra time- och hyperlaps. Axlarnas motorer laddas med den medföljande usb-c-kabeln.

Pris: 912 kronor hos Amazon Sverige



Len och smidig

Foto: Zhiyun

Namnet Smooth ger oss flashbacks till MTV och 1990-talet. Smooth 5 förvandlar din mobiltelefon till en professionell filmkamera som ger dig att stadiga och jämna inspelningar oavsett situation. Ett skjutreglage på kontrollpanelen samt en avtryckare på baksidan gör att du enkelt kan växla mellan olika stabiliseringslägen och inställningar utan att behöver röra telefonen.

Smooth 5 har ett kontrollhjul som kan användas för fokusföljning, manuell fokusering och mjuk zoomning. Genom att snurra på hjulet medan du filmar och samtidigt rör dig närmare eller längre från motivet kan du skapa en så kallad Dolly Zoom-effekt. Tack vare inbyggd ai-teknologi klarar Zhiyun Smooth 5 motivföljning och olika typer av time-lapse lägen. Dessutom kan du styra vissa funktioner med gester inför kameran.

Pris: 2 018 kronor hos Amazon Sverige



Magnetisk

DJI OM 4 har en magnetisk konstruktion och levereras med två separata metallfästen som monterar telefonen stadigt på gimbalen. När du väl gjort detta är det bara att välja och vraka mellan olika funktioner. Vad sägs om Activetrack 3.0, där du väljer vilket motiv du vill att skärpan ska följa. Perfekt för att till exempel fotografera liv och rörelse hos barn. Dolly Zoom-effekter eller Cloneme Pano, panoramatagning med fokus på motivet samt många fler funktioner som kommer att hålla dig sysselsatt hela sommaren.

Pris: 1 790 kronor hos DJI Stockholm



Inget vingel med Vimble

Feiyutech Vimble 2S är en 3-axlig stabiliserare som gör dina videoklipp skakfria när du filmar med din mobiltelefon. Den här stabilisatorn bygger vidare på Vimble 2 och har nytt låssystem som förenklar balanseringen, möjlighet till firmware-uppdateringar direkt via Feiyu On-appen, nya funktionslägen samt förbättrad hårdvara.



Gimbalen har även stöd för de inbyggda kamera-apparna för såväl IOS som Android, vilket gör att du kan kontrollera stillbildstagning och filminspelningsfunktioner direkt via stabilisatorns knappar och kontroller. Det finns även en variation av olika funktionslägen med speciella effekter som Hitchcock-zoom, time- och motion lapse samt panorama. Vimble 2S har inbyggt batteri och en driftstid på upp till 12 timmar.



Pris: 631 kronor via Prisjakt



Hohem Isteady X

Hohem Isteady X är en lätt mobil-gimbal du enkelt fäller ihop och kan stoppa ned i fickan. Väger bara 259 gram (!) men kan ändå bära en mobil på 280 gram. Med bara fyra knappar är den enkel att använda även för nybörjare. Har även ett stativ så att du kan ställa ifrån dig den och filma dig själv. Har finesser som auto-rotation, ansiktsspårning, dolly zoom, timelapse och färdiga mallar för cinematiska effekter.

Pris: 988 kronor hos Amazon Sverige