Svalka dig i sommar med luftkonditionering – 9 ac med fläkt

Den luftkonditioneringstid nu kommer… med förhoppningsvis lust och fägring stor. Sommaren är verkligen här och med den märker vi att svenska hus är byggda för att hålla kylan ute, vilket gör att de blir svettigt varma när solen skiner. Och enligt väderprognosen kommer solen att skina ett tag och vi kommer att få temperaturer bortåt 30 grader. Som tur är finns det alltid bot för jobbiga situationer, i alla fall för M3-läsarna.

Uppdaterad 2023-06-14 med nya produkter och aktuella priser.

Polarkyla med Eva

Evapolars Eva Chill kyler och fuktar luften med hjälp av avdunstningsteknik, patronens material fångar också stora dammpartiklar. Den är dessutom enkel att flytta omkring i ditt hem. Eva Chill kyler effektivt ditt personliga utrymme med 5-14 grader med hjälp av avdunstningsteknik. Till skillnad från luftkonditioneringsapparater använder Eva Chill freon-liknande vätskor utan temperaturfallet är ett resultat av vattenavdunstningsprocessen.

Energisnål är den också, endast 7,5 watt.

Eva Chill

Pris: Kostar 1 321 kronor hos Amazon

Hemkultur

Från Nordic Home Culture hittar vi golvfläkten FT-543. Det är en fläkt som saknar synliga blad. En motor på 110 watt och en vattentank som rymmer fyra liter ger dig skön svalka. FT-543 har tre hastighetsinställningar och dito fläktlägen. Du kan även somna ifrån den då den har timerfunktion. Och visst har den även fjärrkontroll.

Nordic Home Culture FT-543

Pris: Från 739 kronor via Prisjakt



Fyra i en

När det gäller den grundläggande funktionen är Kesser en kombinerad luftfuktare och luftkonditionering, som ger ett svalt luftflöde när sommarhettan är outhärdlig. Kylningen av fläktluften uppnås genom avdunstning av vatten/is från enhetens sjuliters vattentank. Du kan sedan manövrera den med en fjärrkontroll.

Tre justerbara effektnivåer finns och den förbrukar bara 75 watt.

Kesser 4 in 1

Pris: 1 097 kronor hos Amazon Sverige

Kompakt

Woods AC Cortina G är en kompakt och smidig luftkonditionering som effektivt sänker temperaturen i hemmet varma sommardagar till mer uthärdliga sådana. AC Cortina har en digital touch-panel, en kylkapacitet på 3,5 kW (12 000 BTU) och passar i rum upp till 35 kvadratmeter. Vi gillar att det följer med fönsterkit, så du slipper göra fula hål i väggen och i stället leda den varma luften ut genom fönstret. Om du undrar så kan vi bekräfta att luftfiltren är tvättbara.

Woods AC Cortina G

Pris: 5 890 kronor hos MediaMarkt

Kraftfull

Woods Venezia är en rejäl luftkonditionering på 2 000 watt som snabbt ger dig ett behagligt inomhusklimat varma sommardagar. Venezia har en kylkapacitet på 5,2 kW och kan avfukta över 50 liter per dag. Den är även utrustad med 24-timmars timer och tvättbart luftfilter. Även Woods Venezia har ett fönsterkit som medföljer, allt för att du ska slippa göra fula hål i väggen och i stället leda varmluften ut genom ett fönster.

Woods Venezia

Pris: Från 6 990 kronor via Prisjakt

Mobil kylning

Håll bostaden eller attefallshuset svalt och beboliga under den förhoppningsvis varma sommaren med en mobil och kompakt luftkonditionering. Tristar AC-5529 har A-klassad energiförbrukning och är lagom för rum och andra utrymmen med en storlek på upp till cirka 80 kvadratmeter. För att på ett så smidigt sätt som möjligt leda ut frånluften genom fönstret samt förhindra varmluften utifrån att tränga in i rummet medföljer även en täcklist för fönsterspringan där uttaget för frånluftsslangen finns. Modellen är utrustad med både vattenbehållare för kondensvatten samt slanganslutning för avrinning i exempelvis en golvbrunn.

Tristar AC-5529

Pris: 3 232 kronor hos Hemmy

Arktiskt för egoisten

Arctic Air Ultra är löjligt lättanvänd – häll bara vatten i tanken, plugga in kontakten och njut av kallare temperaturer! Vattentanken på 750 ml räcker för att kyla ner luften i ungefär åtta timmar. Arctic Air har en tyst fläkt med tre hastigheter. Värt att notera är att den endast kyler ned luften omkring dig – den här en för en person, inte för ett hem.

Arctic Air Ultra

Pris: Från 479 kronor via Prisjakt

Portabelt med app

Det finns inte en enda produkt som inte har en app idag! Luftkonditionering är inget undantag. Electrolux Well P7 har en modern design och är enkel att använda via en app. Den har en spännande funktion som kallas ”Air Surround-system” för att se till att ditt rum kyls jämnt och effektivt. Electrolux Well P7 klarar att kyla luft i rum på upp till 40 kvadratmeter. För den som är lagd åt det mer avslappnade hållet (läs ”slöfock”) kan vi glädja er med att en fjärrkontroll medföljer – i fall att du mot förmodan inte har en smartphone.

Electrolux Well P7

Pris: Från 6 290 kronor via Prisjakt

Inte bara kaffe

Det är inte bara kaffe Delonghi sysslar med. Men deras PAC EL112 kan du även kyla luften i det rummet du förtär ditt kaffe. Den här modellen har också en avfuktningsfunktion så att du kan avfukta luften i rummet. Anläggningens kyleffekt ligger på 2,9 kW. Maskinen passar rum upp till 44 m². Har även timerfunktion för att ställa in när den ska starta eller sluta.

Delonghi PAC EL112

Pris: Från 9 998 kronor via Prisjakt



Bonus: Fläkt med multifunktion

I höst när vädret återgår till ruggigt och kallt är det ju tråkigt att inte kunna använda sin nya luftkonditionering. Dyson Pure Hot + Cool Link är visserligen en fläkt och inte en portabel ac, men har massor av smarta funktioner. Inte nog med att den även renar luften från diverse obehagliga föroreningar, den fungerar dessutom som värmefläkt på vintern. När vi testade den i våras tyckte vi om funktionaliteten samt den användarvänliga och informativa appen. Läs hela testet här!

Dyson Pure Hot + Cool

Pris: Från 8 924 kronor via Prisjakt