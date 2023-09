Nu när hösten- och vintern är i antågande är det samtidigt hög tid att börja planera för däckbyte. När är det då dags att byta från sommardäck till vinterdäck? Så här ser regelverket ut:



Vinterdäck: 1 december – 31 mars

Viktiga datum för vinterdäck är 1 december – 31 mars. Om det råder vinterväglag kräver lagen att vinterdäck används under denna period. Även tunga fordon som lastbilar och bussar lyder under vinterdäckslagen. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. Vinterdäcken är olagliga att köra med på vintern när mönsterdjupet är under tre millimeter.

Dubbdäck: 1 oktober – 15 april

Dubbdäck får användas 1 oktober – 15 april, eller annan tid om det råder vinterväglag eller förväntas bli. Det betyder att du måste använda vinterdäcken till 31 mars om det råder vinterväglag. Kör du på dubbdäck måste de av senast 15 april (om det inte fortfarande råder vinterväglag).

Av miljöskäl finns vintertid lokala vinterdäckregler där det är förbud mot dubbdäck på vissa vägar.

När får man börja byta till sommardäck igen?

Om det är vinterväglag ska du vänta med att skifta tills efter den 31 mars, samtidigt är det tillåtet att köra med dubbdäck fram till 15 april. Dock kan säsongen förlängas om det fortfarande är “vinterväglag” och du kan också behålla vinterdäcken på om du ska åka någonstans där det fortfarande är eller befaras bli vinterväglag.

Det är nu en mutterdragare kommer in i bilden

Mutterdragare eller mutterknackare. Kärt barn har många namn, men oavsett vad du kallar den är mutterdragaren ovärderlig när du ska du ska byta däck eller dra i en större skruv. Du har säkert stått och slitit med ett fälgkors och till och med behövt en hävstång för att lossa på de där hårt sittande hjulbultarna. Eller att någon hjälpsam samarit passerat med en hammare för att slå på fälgkorset för att den ska lossna.

Mutterdragaren är faktiskt ett slagverktyg, som slår runt muttern upprepade gånger med hög kraft. Har du passerat en däckverkstad på vårkanten har du säkert hört det högljudda smattrandet som uppstår när mutterdragaren möter motstånd och börjar slå.

Mutterdragaren är ett allsidigt verktyg, även om många av oss förknippar mutterdragare med just däckbytena två gånger om året. En väsentlig skillnad jämfört med skruvdragaren är att den saknar chuck eller ett invändigt sexkantsfäste, istället har de en fyrkantstapp på vilken du trär en hylsa som motsvarar mutterns storlek.



Hur kraftfull är en mutterdragare?

När det gäller mutterdragare och hur hårt de kan dra åt eller lossa en mutter handlar det om vridmoment som anges i newtonmeter (Nm). Det finns allt från enklare modeller som klarar runt 100 Nm till kraftfullare (och dyrare) modeller med ett maximalt vrid på upp till

5 000 Nm. Ska verktyget användas specifikt för däckbyte brukar en vanlig rekommendation vara att den ska ha ett vridmoment mellan 130–250 newtonmeter.

Generellt talar man om tre olika drivkällor: batteridrivna, tryckluftsdrivna samt nätanslutna mutterdragare. Här tipsar vi om batteridrivna modeller, som med moderna batterier kan leverera jämförbar prestanda med nätdrivna mutterdragare. Och vem har alltid tillgång till ett eluttag?

Einhell TE-CW 18 Li BL

Det höga vridmomentet (215 Nm) på den här sladdlösa mutterdragaren ger tillräcklig kraft för att lossa de mest åtsittande muttrar som fastnat eller rostat fast på nolltid. Einhell levereras dessutom med ett robust 1/2 tum externt fyrkantsfäste och det finns även en bit-adapter för skruvar. Här finns även en integrerad led-lampa för belysning av arbetsområdet, vilket gör det möjligt att byta däck snabbt när det verkligen gäller: i skymningen, på natten eller i dåligt upplysta garage. Einhell levereras utan batteri, som säljs separat.



Max vridmoment: 215 Nm

Batterispänning: 18V

Varvtal: 0–2 900 rpm

Pris (utan batteri): 1 164 kronor hos Amazon.se (utan batteri)

Makita DTW190Z

Makita DTW190Z är en av redaktionens favoriter och erbjuder en riktigt kompakt ergonomisk design. Med ett vridmoment på 190 Nm klarar den av de flesta utmaningarna och led-belysningen i fronten lyser upp bra i mörkret.

Max vridmoment: 190 Nm

Batterispänning: 18V

Varvtal: 0–2 300 rpm

Antal slag: 0–3 000/min

Pris (utan batteri): 900 kronor hos Amazon.se (utan batteri)



Milwaukee M12

Ytterligare en kompakt modell, riktigt kraftfull och från välrenommerade Milwaukee. En mutterdragare på 12 V som levererar ett vridmoment upp till 339 Nm. Utrustad med kolborstfri motor och friktionsring. Med 4-mode Drive Control kan du enkelt justera kraften beroende på arbetsuppgift. Med batteri ligger matchvikten på drygt ett kilo. Tillsammans med mutterdragaren medföljer två batterier (ett 12V 2,0 Ah samt ett 12 V 4,0 Ah) laddare samt väska.

Max vridmoment: 339 Nm

Batterispänning: 12V

Varvtal: 1 200/1 800/2 700/2 700 varv/min

Antal slag: 1 100/2 100/3 200 slag/min

Pris: 3 620 kronor hos Proffsmagasinet.se (med batteri)

Hikoki WR18DBDL2

Hikoki (före detta Hitachi Power Tools) WR18DBDL2W4 är en kompakt och välbalanserad mutterdragare med kolborstfri motor på 18 V. Perfekt för underhåll av maskiner och fordon – inklusive däckbyte. IP-56 klassad med skydd mot dammpartiklar och överspolning av vatten. Vidare finns fyra effektlägen med inställbart varvtal/slagtal, motorbroms, samt ett integrerat led-ljus med vidvinkel.

Max vridmoment: 305 Nm

Batterispänning: 18V

Varvtal: 1 200/1 800/2 700/2 700 varv/min

Antal slag: 1 100/2 100/3 200 slag/min

Pris (utan batteri): 2 999 kronor hos Amazon Sverige (utan batteri)

Dewalt DCF880NT

Dewalt behöver knappast någon närmare presentation. Varumärket, numera ett dotterbolag till Black & Decker, grundades redan 1936 och har alltsedan dess levererat tillförlitliga verktyg som ligger högt på många ”vill-ha-listor”. Modellen i fråga här, DCF880, är en mutterdragare på 18 V med ett vridmoment på 203 Nm och ett varvtal upp till 2 300/min. Med en ny ergonomisk design och gummigrepp utlovas förbättrad komfort och kontroll.

Max vridmoment: 303 Nm

Batterispänning: 18V

Varvtal: 0 – 2 300 varv/min

Antal slag: 0 – 2 700 slag/min

Pris (utan batteri): 2 190 kronor via Prisjakt (utan batteri)

Bosch GDS 18 V-LI HT

Amazon

Mutterdragare på 18 V med brutal kraft anpassad för riktigt utmanande arbetsuppgifter. Kompatibilitet med maskiner och tillbehör såsom batterier och laddare från Bosch Professional-serien. Snabba resultat utlovas tack vare den kraftfulla motorn som levererar ett vridmoment på hela 1050 Nm. Extremt robust och tålig tack vare helmetallväxellåda och metallhus.

Max vridmoment: 1050 Nm

Batterispänning: 18V

Varvtal: 0 – 1750 varv/min

Antal slag: 0 – 2600 slag/min

Pris (utan batteri): 2 864 kronor hos Amazon Sverige (utan batteri)

Ryobi R18iW3-0

Mutterdragare med ett vridmoment på upp till 400 Nm, som tillhör Ryobis mer avancerade serie med verktyg One+. Modellen erbjuder tre hastigheter för olika situationer, 0–1 800, 2 400 och 2 800 varv/min samt en slagfrekvens på 3 200 slag/min.

Max vridmoment: 400 Nm

Batterispänning: 18 V

Varvtal: 0 – 2 800 varv/mim

Antal slag: Upp till 3 200 slag/min

Pris (utan batteri): Från 1 250 kronor hos Prisjakt (utan batteri)