Bästa filmer på Amazon Prime Video i Sverige

Amazons filmutbud skiljde sig tidigare från de andra tjänsterna på den svenska streamingmarknaden då deras utbud för det mesta var klassiker från förr. Men så är inte längre fallet. De senaste åren har de utökat sitt bibliotek med såväl egenproducerade filmer som serier.

Carlitos Way

Bild: Prime Video

Carlito Brigante (Al Pacino) har precis släppts från fängelset med hjälp av sin kokainstinna advokat och förvånar den undre världen genom att lova att bli en hederlig människa. Han skaffar ett jobb som chef på en prålig, andra klassens nattklubb och letar upp sin före detta flickvän. Men hans dröm om ett laglydigt liv grusas gång efter gång av hans gamla kumpaner och av ännu farligare unga skurkar som försöker göra sig ett namn.

Carlitos missriktade lojalitetskänsla och gammeldags “hederskodex” honom in i en grym kamp på liv och död mot de hänsynslösa krafter som vägrar släppa taget om honom. En tung gangsterfilm från Brian DePalma

Se Carlitos Way här på Prime Video

Raid: Retaliation

Bild: Prime Video

Efter att ha kämpat sig ut från ett hus fullt av gangstrar glädjer sig polisen Rama åt att kunna återgå till ett normalt och lugnt liv, men ödet vill annorlunda. Ett nytt fall tvingar honom att arbeta under täckmantel i den undre världen för att skydda sin familj. Uppföljaren till The Raid: Redemption visar att Indonesiska actionfilmer håller minst lika hög nivå, om inte högre, än västerländsk action.

Se Raid: Retaliation här på Prime Video

Fury

Bild: Prime Video

En stridserfaren sergeant (Brad Pitt) som går under namnet Wardaddy leder en Sherman-stridsvagn och hennes femmansbesättning på ett dödligt uppdrag bakom fiendens front. Wardaddy och hans män slåss emot oddsen i sina försök att angripa Nazityskland inifrån.

Se Fury här på Prime Video

Ghostbusters Afterlife

När en ensamstående mamma och hennes barn flyttar till en liten stad, upptäcker de sin koppling till de ursprungliga Ghostbusters och arvet deras morfar lämnade bakom sig. Visst, den är inte lika rolig som originalet eller remaken som kom för några år sedan, men ett par fniss och en smula spänning framkallar den trots allt.

Se Ghostbusters Afterlife här på Prime

Dimman

När en mystisk dimma och de övernaturliga varelser den för med sig faller över deras stad efter en våldsam storm, måste en grupp lokalinvånare försöka överleva genom att barrikadera sig i stadens mataffär. Dimman, baserad på en novell av Stephen King, är en klart underskattad film med ett slut som få kommer att glömma…

Se The Mist här på Prime Video

Dumma Mej

Gru har siktet inställt på att bli den mest omtalade skurken genom tiderna och tar därför hjälp av sina minioner för att genomföra århundradets kupp: att stjäla månen. Men allt försvåras av att tre små flickor finner vägen in i hans hjärta. Charmig och rolig film som passar lika väl för vuxna som för barn. Och den har minioner.

Se Dumma Mej här på Prime Video

Venom: Let There Be Carnage

Eddie Brock (Tom Hardy) försöker återupprätta sin karriär genom att intervjua seriemördaren Cletus Kasady (Woody Harrelson), som blir värd för symbioten Carnage och rymmer från fängelset. Mycket action och coola effekter blir det.

Se Venom: Let There Be Carnage här på Prime

The Hurt Locker

När det amerikanska bombröjningsteamet i Bagdad får en ny befälhavare kastas de unga bombexperterna ut på ett uppdrag i den sönderskjutna storstaden. Är det ansvarslös krigföring eller en blodig bärsärkagång? Och går det att överleva ett jobb som bokstavligen är en tickande bomb?

Se The Hurt Locker här på Prime

The Shallows

I thrillern The Shallows surfar Nancy (Blake Lively) ensam på en öde strand då hon attackeras av en vithaj. Hon klarar sig, men strandas ensam på en liten klippa medan hajen cirkulerar vattnen mellan henne och stranden. The Shallows påminner en del om Cast Away, då Blake Lively i princip är den enda skådespelaren i filmen, och givetvis Spielbergs Jaws.

Se The Shallows här på Prime

Närkontakt av tredje graden (Directors cut)

En helt vanlig natt börjar plötsligt ett helt samhälle att läggas i mörker och ovanliga ljusfenomn börjar uppträda på natthimlen. Från elverket skickas Roy Neary, mästerligt spelad av Richard Dreyfus, ut för att försöka reparera felen, men på väg till en av nätstationerna kör han vilse. Plötsligt skakas hela bilen fruktansvärt och han bländas av ett oerhört starkt sken. Roy och några andra människor är de första som kommer i närkontakt med ett UFO, ett oidentifierat föremål.

Ska du bara se en enda science fiction-film i hela ditt liv ska det vara den här. Regisserad av Steven Spielberg.

Se Närkontakt av tredje graden här på Prime

Black Hawk Down

Ett Elitförband har skickats till Somalia för att delta i en fredsbevarande FN-aktion och deras uppgift är bland annat att tillfångata den somaliske krigsherren Mohamed Farrah Aidids män, som en del i strategin att försöka avbryta det pågående inbördeskriget. Men under operationen går någonting snett och under 18 skräckfyllda timmar är de instängda i den del av Mogadishu där Aidids mäktigaste trupper är stationerade.

Regisserad av Ridley ”Alien” Scott.

Se Black Hawk Down här på Prime

The Social Network

En sen kväll 2003 sätter sig Harvardstudenten Mark Zuckerberg ned vid sin dator och börjar arbeta med en ny idé. Ur allt bloggande och programmerande föds vad som snabbt ska komma att bli ett globalt socialt nätverk och en revolution inom kommunikation. 500 miljoner kompisar och bara sex år senare är Mark Zuckerberg den yngsta miljardären genom tiderna

Se The Social Network här på Prime



Baby Driver

En begåvad flyktbilsförare tar musiken till hjälp för att bli bäst på det han gör. När han en dag möter kvinnan i hans drömmar ser Baby en chans till en sista flykt, denna gång från sitt liv som kriminell. Men ledaren för ett brottssyndikat har andra planer för Baby och snart tvingas han, med livet, kärleken och friheten som insats, ta del i en stöt dömd att misslyckas.

Otroliga actionsekvenser med skönt soundtrack och romans i en ljuv förening.

Se Baby Driver här på Prime

District 9

Det har gått över 20 år sedan utomjordingarna anlände till jorden. Mänskligheten förberedde sig då på ett fientligt möte med överlägsen teknologi, men ingenting hände. Utomjordingarna blev istället kvar som flyktingar på jorden. Varelserna placerades i provisoriska hem i Sydafrikas District 9, allt medan jordens nationer debatterade deras fortsatta öde. Men nu har människornas tålamod tagit slut.

En film med flera bottnar av Neill Blomkamp.

Se District 9 här på Prime





Dredd

Det framtida Amerika är ett öde land. Längs med östkusten, från Boston till Washington DC, sträcker sig Mega City One, en våldsam plats där de kriminella regerar på gatorna. Den enda officiella makten finns hos stadspolisen, de så kallade judges, som är en kombination av domare, jury och bödel. Den mest fruktade av dem är Dredd.

Ej att förväxla med den urdåliga 90-talsfilmen med Sylvester Stallone. Dredd är en hårdkokt rulle med tung action som dessvärre passerade obemärkt förbi.

Genre: action

Se Dredd här på Prime

Spider-Man 3

Peter Parker (Tobey Maguire) har slutligen fått sin drömtjej, Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) och New York drabbas av spindelfeber. Men när en underlig utomjordingssymbiot gör Spindelmannens dräkt svart släpps hans svartaste demoner ut i ljuset och vänder ut och in på Spindelmannen.

Genre: Action

Se Spider-Man 3 här på Prime

Mulholland Drive

En restaurering av David Lynch berömda, surrealistiska krimdrama Mulholland Drive, som av många anses vara en av 2000-talets bästa filmer. Los Angeles, änglarnas stad. En mystisk femme fatale flackar omkring på den krokiga vägen Mulholland Drive, skadad och drabbad av minnesförlust.

Med Naomi Watts i huvudrollen.

Genre: Mysterium

Se Mullholland Drive här på Prime

De oskyldiga

Ida är trött på att leka med sin autistiska storasyster och följer istället med den jämnårige Ben in i skogen. Där visar han upp magiska konster som inte går att förklara. Men han är inte den ende som besitter mystiska krafter. Det som började som en oskyldig lek förvandlas snart till en maktkamp på djupaste allvar. En övernaturlig film från vår granne, Danmark.

Genre: Action

Se De oskyldiga på Prime Video

Hajen

Eller Jaws, som den faktiskt numera är känd som är, trots att hajen ser hiskeligt overklig ut, är en klassiker utan dess like. I händerna på Steven Spielberg blev Peter Benchleys ljumna bok en thriller som fick folk att sluta bada i havet. Roy Scheider, Robert Shaw och Richard Dreyfuss är lysande i sina roller. Och repliker som ” You’re gonna need a bigger boat” och ”This shark, swallow you whole” är verkligen på sin plats.

Genre: Action

Se Hajen här på Prime

Man on Fire

Man on Fire är en rafflande och gripande thriller med Denzel Washington i huvudrollen. Han spelar Creasy, en utbränd före detta CIA agent som tappat livsgnistan. Creasy övertalas av sin vän Rayburn (Christopher Walken) att skydda en tioårig flicka i Mexico City, där barnkidnappningar tillhör vardagen. Creasy kommer flickan nära och deras relation gör att han återfår viljan att leva. Saker och ting faller dock samman när terrorister kidnappar dottern…

Genre: Action

Se Man on Fire här på Prime Video

Sound of Metal

Ruben är trummis i ett metallrocksband tillsammans med sin flickvän Lou. Under en turné börjar han inse att hans hörsel är på väg att försvinna. Nu måste han snabbt hitta ett sätt att hantera detta obegripliga faktum och finna en ny väg i livet utan musiken. En gripande historia som belönades med inte mindre än två Oscars under 2021 års gala.

Genre: Drama

Se Sound of Metal på Prime Video

One Upon a Time… in Hollywood

I Quentin Tarantinos senaste alster får du följa tv-stjärnan Rick Dalton som totalt tappat all ödmjukhet efter en tids framgång, men måste nu hantera att hans karriär är på väg nedför. Vid sin sida har han sin alltid lika lugna stuntman Cliff Booth. Parallellt med det hela får Sharon Tate kontakt med den ökända Manson-familjen…

Genre: Drama, komedi, action

Se Once Upon a Time… In Hollywood på Prime Video

Beautiful Boy

Här får vi följa David vars son Nic kämpar med sina drogproblem. Under turerna mellan Nics olika återfall måste hans familj ta ställning till svåra beslut för hans eget bästa. Baserad på biografin av David och Nic Sheff. I rollerna som far och son ser vi Timothée Chalamet (Call Me By Your Name) och Steve Carell (The Office).

Genre: Drama

Se på Beautiful Boy på Prime Video



Hot Fuzz

Andra filmen i den så kallade Cornetto-trilogin av skaparna bakom till exempel Shaun of the Dead. Den här gången får vi följa komissarie Angel som omplaceras från hektiska London till en till synes fridfull liten by. Men under den harmoniska ytan döljer sig våldsamma motiv… Här utlovas action i högt tempo, några riktigt blodiga scener men även såklart en stor dos högkvalitativ, brittisk humor!

Genre: Komedi/Action

Se Hot Fuzz på Prime Video

Fantastic Mr Fox

Wes Andersons film baserad på Roal Dahls bok med samma namn. Här får vi hälsa på hos familjen Fox, där allt är frid och fröjd tills dagen pappan i huset beslutar sig för att sno mat från tre elaka bönder i grannskapet. Bland skådespelarna som gör rösterna i denna animerade film hittar vi bland annat Meryl Streep, George Clooney och Bill Murray.

Genre: Animerat

Se Fantastic Mr Fox på Prime Video



Gudfadern

Ännu en riktig kultklassiker, signerad Francis Ford Coppola. Marlon Brando gör sin legendariska roll som Vito Corleone, patriarken i en av New Yorks mest ökända maffia. Filmen skildrar det blodiga krig som försiggick mellan maffiafamiljerna i USA på 40-talet och är i mångt och mycket inspirerad av verkliga händelser. Även de kritikerrosade uppföljarna finns att hyra på Viaplay.

Genre: Drama/Action

Betyg IMDB: 9,2

Se Gudfadern på Prime Video här!

