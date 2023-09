Mer Disney Plus:

Sedan Disney lanserade sin streamingtjänst i Sverige har de fyllt på katalogen med flera riktigt intressanta serier. Utöver exklusiva och kritikerrosade Marvel-titlar har de även utökat utbudet med flera välkända serier under kategorin Star.

Här listar vi våra favoritserier varje månad i alla möjliga olika kategorier. Letar du efter något att streama på Disney Plus – då har du hamnat rätt.

Ahsoka

Disney

Ahsoka är en del av Star Wars-franchisen och en spinoff av TV-serien The Mandalorian från 2019. Handlingen i Ahsoka utspelar sig efter Imperiets fall. Vi följer den före detta jediriddaren Ahsoka Tano som utreder ett framväxande hot mot en sårbar galax. Hon är på jakt efter den onde storamiralen Thrawn i hopp om att det ska hjälpa henne att hitta den försvunna Ezra Bridger, den unga jedin som försvann med Thrawn för många år sedan.

Serien består av åtta avsnitt och huvudrollen Ahsoka Tano spelas av Rosario Dawson. Karaktären skapades för den animerade serien Star Wars: The Clone Wars och gjorde sin debut i andra säsongen av The Mandalorian, som även då spelades av Dawson.

Genre: Sci-fi

Se Ahsoka på Disney Plus

Only murderers in the building säsong 3

Tre personer som bor i samma hus (spelade av Steve Martin, Martin Short och Selena Gomez) delar ett djupt intresse frör true crime-poddar. En dag dör en granne mystiskt och de blir plötsligt indragna i ett verkligt brottsfall de tillsammans försöker lösa. En spännande komediserie där säsong tre precis blivit tillgänglig.

Genre: Komedi, mysterium

Se Only murderers in the building på Disney Plus

Justified: City Primeval

Justified: City Primeval är en amerikansk kriminal- och dramaserie från 2023. Serien är en fortsättning på TV-serien Justified som sändes mellan 2010-2015 och har hämtat inspiration från Elmore Leonards roman City Primeval: High Noon in Detroit.

Handlingen i Justified: City Primeval kretsar kring Raylan Givens (Timothy Olyphant) och utspelar sig åtta år efter att Justified slutade. Givens har flyttat från Kentucky till Miami och är även deltidsfarsa till en 14-årig dotter. Vi får följa Givens när han utreder ett fall som leder honom tillbaka till sin hemstad.

Genre: Kriminaldrama

Se Justified: City Primeval på Disney Plus

The Bear

FX

The Bear är en amerikansk komedidramaserie som har Jeremy Allen White i huvudrollen som en ung prisbelönt kock som återvänder till sin hemstad Chicago för att hantera det kaotiska köket på sin döda brors smörgåsbutik.

Serien har fått mycket positiv kritik och hyllats för sin skådespelarensemble.

Genre: Komedi

Se The Bear på Disney Plus

Agent Carter

Disney/Marvel

Denna korta men söta 50-talsserie gick bara i 18 avsnitt under två säsonger, men en mängd djupgående Marvel-referenser och James D’Arcys Edwin Jarvis gör detta till en av MCU:s bästa miniserier hittills.

Och med Peggy som får ett nytt liv som kapten Carter i What If…? och Doctor Strange 2, varför inte återbesöka programmet som gjorde henne till en hit?

Genre: Action, äventyr

Se Agent Carter på Disney Plus

Fleishman is in Trouble

Fleishman is in Trouble är en ny serie på Disney Plus som handlar om en skild läkare som måste lära sig att balansera föräldraskap, appbaserad dejting och sin karriär. Serien är baserad på en bästsäljande roman av Taffy Brodesser-Akner och har Jesse Eisenberg och Claire Danes i huvudrollerna.

Genre: Drama

Se Fleishman is in Trouble på Disney Plus

Candy: A Death in Texas

Candy: A Death in Texas utspelar sig i Texas på 1980-talet och baseras på den verkliga historien om mördaren Candy Montgomery och hennes offer, Betty Gore. Jessica Biel spelar Candy Montgomery, som till synes hade allt – man med bra jobb, barn och ett fint hus. Så varför dödade hon sin vän med en yxa?

Genre: Biografi, drama

Se Candy: A Death in Texas på Disney Plus

Atlanta

En serie skapad av Donald Glover, som också spelar huvudrollen. Atlanta handlar om livet hos två kusiner, spelade av Glover och Brian Tyree Henry, som försöker göra sig ett namn inom musikindustrin i Atlanta, Georgia. Serien har hyllats för sitt innovativa berättande, starka rollprestationer och sin skildring av livet i staden Atlanta.

Genre: Drama, Komedi

Se Atlanta på Disney Plus

Futurama

Tecknad serie av skaparen bakom The Simpsons som tål att se om hur många gånger som helst. Philip J. Fry blir av mistag nedfryst och vaknar upp tusen år framåt i tiden. Han får jobb på ett företag som levererar paket runt om i universum. Det är smart, roligt och kreativt när besättningen åker runt på olika äventyr i rymden. Definitivt en måste-se-serie om du gillar serier som Simpsons.

Genre: Tecknat, komedi

Se Futurama på Disney Plus

Scream Queens

Om du gillar filmerna Scream och high school-drama, då är det här serien för dig. En seriemördare går lös och folk börjar dö på olika platser. Först i ett universitet och sedan på ett sjukhus. Precis som Scream är detta en mer humoristisk tappning av skräckfilmsgenren.

Genre: Komedi, skräck

Se Scream Queens på Disney Plus

The Last Man on Earth

Ett dödligt virus har slagit ut hela världens befolkning. Phil Miller (spelad av Will Forte, känd från bland annat Saturday Night Live) är den sista människan kvar på jorden. Tror han i alla fall och lever livet därefter: Badar i en margerita-pool, använder swimmingpoolen som toalett och tar över en enorm herrgård där han spelar squash inomhus och hänger upp konst från olika museer han hittat. Men så en dag stöter han på Carol Pilbasian (Kristen Schaal) och allt förändras.

Charmig komediserie i fyra säsonger. Tyvärr förnyades den inte, så var beredd på ett ganska abrupt slut på serien. Slutet till trots är serien sevärd.Genre: Komedi

Se The Last Man on Earth på Disney Plus

Wu-tang American Saga

Wu-tang Clan var den största och mest trendsättande hip hop-gruppen på 90- och 00-talet. I den här serien (skapad av bland andra RZA) får vi se en dramatisering om hur gruppen uppstod och hur de blev det fenomen de blev. Tolv unga män som alla har en fot i den kriminella världen enas under musiken och bildar historiens kanske viktigaste hiphop-grupp.

Genre: Biografi, drama

Se Wu-tang American Saga på Disney Plus

American Horror Story

I American Horrors tio säsonger är varje säsong en fristående skräckhistoria. Vad som gör serien intressant är att samma skådespelarna är med i olika säsonger och spelar olika roller. Ur ett rent skräckperspektiv betraktat kommer denna serie inte att beröra de mest hardcore skräck-connoisseurerna, men det är välgjort och sevärt och skådespelarna håller hög nivå.

För dig som sett alla säsonger finns även spinoffen American Horror Stories från 2021.

Genre: Skräck, drama

Se American Horror Story på Disney Plus

Star Wars Andor

Andor utspelar sig innan Star Wars Rogue One och låter oss följa Cassian Andor på hans väg till att bli en hjälte inom rebelrörelsen. I huvudrollen hittas Diego Luna, som även hade samma roll i Rouge One. Även Stellan Skarsgård är med i serien.

Genre: Star Wars

Se Star Wars Andor på Disney Plus

Welcome to Wrexham

En dokumentärserie om Hollywood-stjärnorna Ryan Reynolds och Rob McElhenney köp av den anrika Walesiska fotbollsklubben Wrexham AFC. Stjärnorna saknar tidigare erfarenhet av att driva en sportklubb, men försöker göra allt för att lyfta klubben till nya höjder.

Genre: Dokumentär, sport

Se Welcome to Wrexham på Disney Plus

Killing Eve

En mycket spännande serie där vi får följa Eve (Sandra Oh) som jobbar med säkerhet, men bakom ett skrivbord. Hon drömmer om ett spännande liv i fält.

En dag korsas hennes väg av Villanelle, en professionell mördare. De två kvinnorna blir besatta av varandra och en dödlig katt och råtta-lek inleds.

Genre: Spänning

Se Killing Eve på Disney Plus

The Old man

En gammal CIA-agent som levt gömd under flera decennier hinns ikapp av sitt förflutna när en lönnmördare dyker upp med honom i sitt sikte. En spännande spionthriller som inehåller allt en sådan ska innehålla. CIA, FBI, lönnmördare och konspirationer. Mycket spänning utlovas!

Genre: Thriller

Se the old man på Disney Plus

It’s Always Sunny in Philadelphia

Att vara egocentriska, moraliskt fördärvade, lågpresterande individer är ingen konst för Mac, Charlie, Dennis, Frank och Dee, ägarna till den framgångslösa Paddy’s Pub. Vi följer dessa förfallna individer som älskar att smida planer, koka hop intriger och mest av allt frossa i varandras elände. Vare sig det handlar om att svindla välfärdssystemet, utnyttja en överlämnad bebis, låtsas vara handikappad eller ordna falska begravningar.



Kan var en de roligaste serierna någonsin. Danny DeVito är för övrigt helt fantastiskt som den skjutglada Frank.



Genre: Komedi

Se It’s Always Sunny in Philadelphia här på Disney Plus

The Americans

Medan det kalla kriget rasar lever två ryska agenter dubbelliv som ett tvättäkta amerikansk par i USA. Serien har ett par år på nacken och har funnits på andra streaming-tjänster, men om du inte har sett den har du gått miste om timmar av spänning!

Genre: Thriller

Se Americans här på Disney Plus





The Simpsons

En serie som inte behöver någon närmre presentation, men vad som kan vara värt att veta är att alla säsonger av Simpsons finns på Disney Plus!

Genre: Komedi, animerad

Se The Simpsons här på Disney Plus

What We Do In the Shadows

Här får vi en inblick i hur fyra vampyrer som varit tillsammans i hundratals år lever. Serien är baserad på filmen med samma namn. Skapad av Jemaine Clement som även låg bakom den sjukt roliga Flight of the Concords.

Genre: Komedi

Se What We Do In the Shadows här på Disney Plus

Dopesick

Dopesick handlar om hur företaget Purdue utlöste den värsta läkemedelsepidemin i amerikansk historia, en epidemi som ledde till att tiotusentals amerikanare hamnade i ett gravt opiodmissbruk. I huvudrollen ser vi Michael Keaton göra en fantastisk rollprestation som Dr Samuel Finnix, en roll som han även vann flera priser för.

Genre: Drama

Se Dopesick här på Disney Plus

American Horror Stories

American Horror Stories är en spin-off på Ryan Murphy och Brad Falchuks prisbelönade antologiserie American Horror Story. Varje avsnitt är en ny skräckhistoria. American Horror Story lanserades 2011 och har öppnat nya dimensioner i skräckgenren med bland annat häxor, en resande freakshow, ett hemsökt hotell och om det inte räcker – själva apokalypsen.

Genre: Skräck, drama

Se American Horror Stories på Disney Plus här

The Walking Dead

Vem hade kunnat tro att The Walking Dead skulle bli så långlivad? Den 10:e säsongen handlar om den överlevande gruppens förberedelse och krig mot ”the Whisperers”. Blod, drama, action, intriger och zombies utlovas. Disney Plus har för övrigt alla tidigare säsonger, för dig som inte har sett dem.

Genre: Skräck, drama

Se The Walking Dead på Disney Plus här



Loki

Asgårds busigaste gud är tillbaka, i ny tappning. När Avengers slarvade bort Tesserakten i Endgame tog Thors adoptivbror Loki tillfället i akt och smet genom en portal. Plötsligt hamnar han i klorna på Time Variance Authority, en avdelning som sysslar med att rätta till alternativa tidslinjer. I den här fantastiskt kreativa serien får vi se en helt ny sida av Loki, där han hjälper TVA hitta en variant på rymmen.

Genre: Sci-fi, action

Se Loki på Disney Plus här



Homeland

Nu finns alla åtta säsonger av denna mångfaldigt prisbelönta serie att streama på Disney Plus. Följ CIA-agenten Carrie Mathison när hon försöker lista ut om krigshjäten Nicholas Brody egentligen är ett hot mot rikets säkerhet, samtidigt som Carrie själv kämpar med sin egen psykiska hälsa.

Genre: Thriller, drama

Se Homeland på Disney Plus här

FBI-agenten Peter Burke rekryterar den charmiga bedragaren Neal Caffrey för att utreda ekonomisk brottslighet i New York. Med Peters logik och Neals förmåga att sätta sig in i de kriminellas tänkande löser den här dunderduon brott som aldrig förr.

Genre: Drama, deckare

Se White Collar på Disney Plus här

Wandavision

Ett av våra favoritpar från Marvel-universumet, Wanda Maximoff och Vision är tillbaka! Här får vi i varje avsnitt följa med i deras egna serie Wandavision, där vi successivt förflyttas genom årtiondena i varje avsnitt. Men någonting står inte helt rätt till i den lilla staden Westview…

Missa inte: Kommande serier och filmer på Disney Plus

En stilistiskt modig serie med en stor dos humor, där vi som tittare aldrig kan känna oss riktigt trygga. Vi rekommenderar starkt att du har ett något så när hum om Marvel-universumet och åtminstone tittar på Avengers: Endgame, Age of Ultron och Captain Marvel innan du börjar se Wandavision för att kunna hänga med i svängarna.

Genre: Mysterium, action

Se hela första säsongen på Disney Plus här!

The Mandalorian

Självklart kan vi inte ha en lista över bästa serierna på Disney Plus utan att inkludera deras största succé: The Mandalorian. I denna spinoff-serie på Star Wars får vi följa den så kallade Mando, som försörjer sig på att leta upp diverse förrymda brottslingar. Men allt vänds upp och ned den dag han får uppdraget att ta med sig en grön liten varelse, som går under namnet The Child (som senare blivit känd som Baby Yoda i folkmun), till vad som verkar vara anhängare till det numera fallna Imperiet.

Genre: Äventyr

Se båda säsongerna i sin helhet på Disney Plus här!

Vår underliga planet (One Strange Rock)

Ingen har väl så bra perspektiv på vårt liv här på jorden som astronauter, som faktiskt sett det uppifrån. Hör astronauter när de berättar om sina upplevelser och fantastiska, overkligt avancerade fenomen som sker runtomkring oss utan vår vetskap. Alltihop illustrerat med National Geographics fantastiska bilder. Programledare är ingen mindre än Will Smith.

Genre: Dokumentär

Se Vår underliga planet på Disney Plus här!

