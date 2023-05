2023-05-23: Priser uppdaterade samt nytt test av Belkin Boost Charge 10W

När du laddar trådlöst finns det såväl för- som nackdelar. Fördelen är att du bara kan lägga ifrån dig telefonen, utan att behöva fippla med sladden (om det är micro-usb kommer du att garanterat behöva minst tre försök att få i den i telefonen, trots att det bara finns två sätt att stoppa in sladden). Det är bra mycket smidigare om telefonen skulle råka ringa när den är på laddning.

Testade billiga qi-laddare

Nackdelarna är att det tar längre tid. I vissa fall mycket längre tid. Har du en telefon med ett rejält batteri kan den behöva natten på sig. Vissa laddare kan ladda en del telefoner snabbare, medan andra tar längre tid på sig.

Belkin är nära målet

Belkins Boos Charge är en vit liten tefatsformad trådlös laddare som inte ser mycket ut för världen. Den ska ladda en Iphone eller Android med upp till 10 watt. I paketet ligger förutom laddaren en usb-a till micro-sladd, vilket gör mig besviken – varför inte usb-c? Med följer också en adapter, vilket gör mig gladare. Själva laddaren kan även ladda om din telefon har ett skal. En liten vit lysdiod lyser med ett fast sken när du börjar ladda. Om den lyser orange ska du genast ta bort telefonen.

Vi testar laddaren genom att använda apparna Amperes 3 och Ampere Test, som mäter hur mycket laddning telefonen tar emot samt hur långt tid det tar att ladda en procent av batteriet. Vi laddar batteriet på en Iphone 14 Plus, som har ett batteri på 4 323 mAh.

Belkin Boost Charge 10W laddar telefonen med 1,3 ampere och 6,48 watt, vilket ger 8,4 volt. Även om antalet watt tillhör de bättre av testade qi-laddare är det bara 70 procent av vad som utlovas. Tidsmässigt tar det 119 sekunder att ladda en procent av Iphone 14 Plus-batteriet, vilket får anses vara okej.

När vi testade att ladda en Pixel Pro 7 får vi ut 1 040 mAh, och dryga 4 watt.

Visst presterar Belkins laddare bra, men nog är tio watt en önskesiffra som kanske uppnås en kort tid under laddning. Men av de testade trådlösa laddarna är den onekligen den som ger mest kräm för pengarna.

Pris: Kostar 270 kronor hos Amazon

Trådlös bambu

Vad sägs om en trådlös laddare i bambu? Tänkte väl det. Den här från UC-Express är riktigt snygg. Jag har flera gånger av misstag placerat ett glas eller mugg på den i tron att det är glasunderlägg. Min första och enda farhåga var materialvalet, att det skulle kunna antändas. Men enligt vår elektriker Niclas är det såpass låg spänning att det inte ska hända.

UC-Express har usb-c, vilket vi gillar. Den är specad för kunna leverera upp till 15 watt. Men när vi kopplar in den till en usb-c-laddare händer ingenting. Efter att ha testat flera usb-c-laddare med samma resultat pluggar vi in den en äldre usb-a-laddare via en usb-c till a-sladd och då väcks den till liv. Det är möjligt att den inte kunde ta emot strömstyrkan från en gan-laddare, men å andra sidan ska ju usb-c kunna reglera detta automatiskt. Underligt.

Ännu underligare blir det…

Vi testar laddaren genom att använda appen Amperes 3, som mäter hur mycket laddning telefonen tar emot samt hur långt tid det tar att ladda en procent av batteriet. Vi laddar batteriet på en Iphone 14 Plus, som har ett batteri på 4 323 mAh.

UC-Express laddar telefonen med 1,16 ampere och 5,82 watt, vilket ger 6,75 volt, dryga tre volt under specifikationerna. Tidsmässigt tar det 99 sekunder att ladda en procent av Iphone 14 Plus-batteriet, vilket får anses vara bra. Det är möjligt att Iphone bara tar emot högre watt-antal från en ”made for Iphone”-laddare. Resultatet är snarlikt många av tidigare laddare vi testat.

När vi testade att ladda en Pixel Pro 7 blir det riktigt skumt. Resultatet är rent ut sagt bedrövligt. Som mest får vi ut 630 mAh, vilket är hälften så mycket som Iphone fick. Watt-styrkan var inget att ringa hem heller: 2,31 watt.

Jag testade flera gånger och fick samma resultat. För att vara helt säker att det inte var telefonen som fått spel kopplade jag in en tidigare testad laddare och fick i princip exakt samma resultat som när den testades första gången.

För att sammanfatta: Om du vet med dig att du bara kommer att använda en Iphone resten av ditt liv, då är det här en helt okej och snygg qi-laddare. Om du har en Pixel, läs då vidare.

Betyg: 3,5 (om du har en Iphone)

Pris: Kostar 200 kronor hos Amazon

Tec-Digi Fast är långsam

När vi upptäcker att Tec-Digi Fast har mikro usb istället för usb-c går det att anta att det här kanske inte är den snabbaste trådlösa laddaren i stan. Och vårt antagande stämmer.

Tec-Digi Fast är utrustad med överhettningsskydd, överspännings- respektive underspännings och kortslutningsskydd. En led-lampa på framsidan upplyser om huruvida laddning pågår eller inte.

Vi testar laddaren genom att använda appen Amperes 3, som mäter hur mycket laddning telefonen tar emot samt hur långt tid det tar att ladda en procent av batteriet. Vi laddar batteriet på en Iphone 14 Plus, som har ett batteri på 4 323 mAh. Laddaren är i sin tur ansluten till en Ugreen Nexode 100W.

Tec-Digi Fast laddar telefonen med 0,52 ampere och 2,63 watt, vilket ger fem volt. Enligt specifikationen ska den kunna ladda med tio watt, vi antar att det kräver optimala laboratorieförhållanden för att så ska ske.

När vi testar med en Pixel Pro 7 blir resultatet sämre, telefonen laddas med 3,8 volt, dessutom måste telefonen ligga i porträttläge annars fungerar det inte.

Tidsmässigt tar det 219 sekunder att ladda en procent av batteriet i Iphone 14 Plus, vilket är uselt.

Nä, Tec-Digi Fast är långt från den bästa laddaren i stan. Om den vore den billigaste hade det varit en annan femma, men inte ens det lyckas den med.

Pris:Kostar 204 kronor hos Amazon Sverige



Iniu når halvvägs

Iniu är en trådlös laddare som även agerar till ställ för din telefon, vilket är bra om du behöver genomlida ett arbetsmöte över video – du slipper hålla i telefonen alternativt staga den med en smutsig kaffekopp.

Iniu WI-I211 ska kunna ladda med upp till 15 watt. Laddaren har dubbla spolar, det ska inte spela någon roll om du har telefonen i porträtt- eller landskapsläge. Den har även säkerhetsfunktioner så att din telefon inte skadas av exempelvis överladdning eller överhettning. Iniu känner automatiskt av om ett främmande föremål stör laddningsprocessen. för att säkerställa säker och felfri laddning.

Byggkvaliteten finns inte mycket att säga om. Den är av plast och är otroligt lätt, det är svårt att tro att någon slags elektronik gömmer sig på insidan. På den ena sidan sitter en led som indikerar när din telefon laddas. På baksidan sitter en port för usb c. Ja, sladd ingår.

Den viktigaste funktionen, att ladda, gör den också, men den når inte alls upp till 15 watt.

Iniu WI-I211 laddar telefonen med 0,96 ampere och 4,8 watt, vilket ger 4,6 volt, strax under laddarens lägsta specifikation. Å andra sidan är det en Iphone vi testar med. Den tar max fem watt, såvida inte laddaren är certifierad. Iniu är inte det och hävdar inte heller något annat. När vi testar med en Pixel Pro 7 når vi 8,36 watt med 2,17 ampere. Telefonen har stöd för högre strömstyrka, upp till 20 watt via trådlös laddning, men kräver då Google Pixel Stand.

Tidsmässigt tog det 120 sekunder att ladda en procent av batteriet i Iphone 14 Plus.

Vi nådde aldrig ”upp till” 15 watt, men väl dryga åtta.

På det hela taget är det här en bra trådlös laddare, särskilt om du har en Android-telefon som kan ta emot mer kräm än en Iphone.

Pris:kostar 190 kronor hos Amazon Sverige

SCCVEE gör vad den ska

Hur namnet uttalas har vi ingen aning om. Men det här är en enkel qi-laddare som är nätt och säkert kan dubblera som muggunderlägg på skrivbordet – så länge du inte spiller.

SCCVEE har en omkrets på 10 centimeter och en tjocklek på 0,6 centimeter. Ytan är täckt av ett gummilager med någon slags väv, som är brandsäker. Ytterkanten är försedd med en blå led-remsa som ändrar färg när du laddar.

Den har stöd för att kunna ladda med 15 watt. Som vanligt gäller det bara vissa Android-telefoner. Iphone-användare får nöja sig mindre. Sammanlagt har den fyra laddningslägen: 15, 10, 7,5 och 5 watt.

Den kan även ladda Airpods, vilket är ett plus. Den har temperaturkontroll, överspännings- och kortslutningsskydd. Med i paketet får du en usb a till c-kabel, men ingen adapter. Fast för 150 kronor är det inte mycket att bråka om.

Pris:Kostar 160 kronor hos Amazon Sverige

Ravol klarar inte usb-c

Ravol är till utseendet en trevlig liten trådlös laddare. Toppen är klädd i grått sobert vävliknande material med namnet snyggt infällt. Kanterna är aluminumgrå, mycket för att det är materialet som har använts. Diametern på laddaren är 9,1 centimeter.



Ravol sticker ut en aning av olika skäl. Ett av dem är att den kan ladda upp Airpods, vilket vi gillar. Den andra är att den vägrar att ladda om den ansluts till en usb-c-laddare. Vilket är skumt, då den är utrustad med usb-c. Vi kopplade in den till en Mac via usb-c till usb-c, den lilla dioden på Ravol sken upp, men den vägrar ladda. En sprojlans ny extern usb-c-laddare fungerade inte heller. Vi kopplade då laddaren till en usb-a-port på en äldre en pc och det fungerade klockrent. Samma sak när den kopplades till en Mac via usb-a. Värt att påpekas är att i boxen följer det med just en usb-a till usb-c-laddare.



När den väl laddar kan den leverera 10 watt fast charge till Samsung-telefoner, 7,5 watt till Iphone och fem watt till alla andra telefoner som har stöd för qi-laddning. Ravol är även utrustad med överslags- och överladdnings-skydd.



Kontentan av Ravol är splittrad. Har du en ny dator med usb-c-portar kan du inte koppla laddaren till den. Å andra sidan är det inte heller många som har sin dator som primär strömkälla till sin qi-laddare. De flesta har en gammal usb-laddare som ligger och skräpar i någon låda, har du det, då har du här en laddare under 150 kronor som även grejar att ladda dina Airpods trådlöst.







Pris: Kostar 141 kronor hos Amazon Sverige

Ultratunt från Tozo

När vi öppnar kartongen slås vi av hur sjukt snygg Tozos W1 är. Och tunn! Den är endast fem millimeter tjock och har en diameter på tio centimeter. Enligt företaget är det marknadens tunnaste laddare, en uppgift vi inte kan kontrollera men inte heller håller för osann. Ytan där telefonen placeras är täckt av ett mjukt gummiöverdrag.

Det går att få Tozo W1 i en mängd olika färger, vi köpte in en champagnefärgad. Bortsett från ytan kopplas den här laddaren via usb-c. I kartongen ligger en usb-a till usb-c-sladd. Du får antingen stjäla ström från datorn eller från en laddare, gärna en med mer kräm, (exempelvis 5V-2A) så att du kan utnyttja laddaren till fullo.

W1 kan ladda alla telefoner kompatibla med qi-laddning med fem watt. Den kan ladda din Iphone med upp till 7,5 watt medan kompatibla Samsung-telefoner kan glädjas åt hela 10 watt. En liten diskret diod växlar färg från grön till blå när du placerar telefonen på laddaren. Vi hade gärna sett att det fanns en magnet monterad i laddare, för att verkligen säkerställa att telefonen ligger rätt.

Laddaren har inbyggt överslagsskydd och kortslutningsskydd.

Vad som är synd är att de inte skickar med en sladd som matchar den snygga laddaren. Visst, det spelar ingen som helst roll för laddfunktionen, men det hade varit kul om de haft estetiken i tankarna hela vägen från laddare till kontakt.

Med detta sagt, den kostar inte mycket pengar och är du mån om hur ditt hem ser ut, då är den här ett givet köp!

Pris:Kostar 238 kronor hos Amazon Sverige