När du ringer in till din husläkare är det fördel om du kan svara läkaren huruvida du har feber eller inte. Till skillnad från de gamla kvicksilver-termometrarna bygger de moderna i stället på ett optiskt system, som mäter värmen som avges av kroppen. Energin som fångas upp omvandlas sedan till celsius. Här är ett gäng aktuella modeller som snabbt och enkelt visar hur sjuk du egentligen är.

Medisana mäter allt möjligt

Det här är en digital termometer som passar lika bra för spädbarn som barn och vuxna. Dra termometern över din panna och du får resultatet blixtsnabbt.

Då den använder infraröd teknik kan du inte bara bestämma din kroppstemperatur utan också temperaturen på ytor och vätskor samt temperaturen i rummet. Du kan välja att ta temperaturen på pannan eller örat. En display visar sedan resultatet.

Pris:301 kronor hos Amazon Sverige

Beurer FT85

Beurer FT85 erbjuder kontaktfri mätning på både panna samt ytförmål som exempelvis nappflaskan. Termometern har en stor tydlig display med blå belysning och individuellt justerbar displaybelysning, som även också visar aktuell rumstemperatur. Vidare har termometern ett minnesutrymme som kan lagra de 60 senaste mätningarna.



Pris: 287 kronor hos Amazon Sverige



Visiofocus har fokus på din temp

Visio Focus är termometern med vilken du kan mäta din temperatur genom infraröd teknik utan kroppskontakt. Den är exakt, enkel och på några sekunder har du resultatet. Den är också multifunktionell då du kan allt möjligt, som kropps- och rumstemperatur, barnmat samt badvatten.

Visiofocus drivs med fyra stycken batterier (ingår) som räcker för upp till 30 000 mätningar. En minnesfunktion finns som lagrar de sista nio avläsningarna.

Pris:Kostar från 742 kronor via Prisjakt



Microlife NC200 Non Contact är en termometer som kan användas för att mäta både kroppstemperatur och temperaturen på olika ytor, såsom nappflaskan eller barnets badvatten. Mätningen tas automatiskt när enheten upptäcker att avståndet är mellan 1-5 centimeter (ett system för ”självmätning” visar användaren att enheten är på rätt avstånd). Silent Glow TM-tekniken med färgskiftning för bildskärmar, ger direkt information om den uppmätta temperaturen: Grön display (upp till 37,4 ° C), röd display (högre än 37,4 ° C).

Pris:Från 349 kronor via Prisjakt

Braun No Touch 400 – med koll på åldern

Braun No Touch 400 är en febertermometer med en ultrakänslig sensor och ett optiskt system som dessutom använder sig av en patenterad ”Age Precision”-teknik – en åldersjusterbar febervägledning som gör en enklare och mer precis avläsning. Termometern har en färgkodad display och nattljus för att enkelt kunna användas även när det är mörkt i rummet och sover den lilla finns även ett tyst läge. Termometer mäter både snabbt med och utan beröring, men kom ihåg att yttre faktorer kan påverka mätresultatet. Visar det sig att barnet har feber rekommenderas ändå en extrakoll med en rektaltermometer.

Pris: 508 kronor hos Amazon Sverige

Omron Gentle Temp 521 – även för barnmat

Omron Gentle Temp 521 är en snabb digital termometer som kan mäta i öron eller mäta yt- och rumstemperaturen på endast en sekund. För att hjälpa till med avläsningar i mörker finns bakgrundsbelysningen i skärmen, vilket är särskilt praktiskt för föräldrar som vill ta tempen medan barnen sover. Gentle Temp 521 uppfyller europeisk standard för medicinska infraröda termometrar och kan spara upp till 25 mätningar. Smidigt är att den även kan användas för att mäta temperatur på vällingflaskor eller matburkar.

Pris:Från 415 kronor via Prisjakt

Braun Thermoscan7

Braun Thermoscan7 är en digital termometer för örat som mäter värmen från trumhinnan med en förvärmd spets. Den här tar även hänsyn till ålder i och med att feber ändras med åldern. Funktionen kallas ”Age Precision” och med en färgkodning i displayen hjälper den användaren att tolka temperaturen för olika åldrar. Minnet lagrar den senaste nio mätningarna, så att du kan följa förändringar av temperaturen över tid.



Pris: 559 kronor hos Amazon Sverige



Withings Thermo – synkroniserar med din smartphone

Withings Thermo är en beröringsfri febertermometer. Med hjälp av 16 ir-sensorer mäter den din temperatur samt sparar historik från tidigare temperaturmätningar. Denna medicinskt godkända termometer mäter temperaturer från den temporala artären, vilket är där blodet är mest optimalt cirkulerat. Samtliga mätningar synkroniseras automatiskt med din smartphone (IOS eller Android) med appen Thermo. Appen kommer också att ge dig hälsoråd baserat på din ålder.

Pris:849 kronor hos Amazon Sverige