Uppdaterad: 30/5/2023 med nya priser och produkter

Zottel

Cykelhjälm från Zottel lämplig för terräng- och landsvägscykling med avtagbart solskydd som inte enbart skyddar dina ögon från vind och sand, utan som även blockerar starkt ultraviolett solljus. Hjälmen har en aerodynamisk design för att minska luftmotståndet och gott om ventilation. Vidare finns även avtagbar bakbelysning med tre olika lägen (fast sken, långsamt blinkande och snabbt blinkande) för att hålla dig säker på kvällsturen.

Kostar från 526 kronor hos Amazon Sverige

Foto: Excusky

Exclusky

Exclusky är en cpsc-certifierad hjälm fylld med eps-skum för att skydda ditt huvud om olyckan skulle vara framme. För att minska risken för just olyckor har hjälmen en led-lampa baktill, så att du syns bättre på kvällsturer på mörka vägar. Hjälmen är utrustad med 12 ventilationshål så du kan hålla huvudet kallt, och passformen kan enkelt justeras via hakremmen och ett justeringshjul baktill. Finns i flera olika färger.

359 kronor hos Amazon Sverige

Foto: Sweet Protection

Sweet Protection

Toppmodellen från norska Sweet Protection. Falconer II Aero Mips är utrustad med ett extra Mips-lager (Multi directional Impact Protection System) som ser till att ge ett extra skydd för hjärnan. Mips-tekniken togs fram av forskare på KTH och Karolinska Institutet, och ska sänka rotationskrafterna din hjärna skulle utsättas för vid ett fall med upp till 50 procent. Hjälmen har också ett eps-lager och är säkerhetscertifierad enligt reglerna för cykelhjälmar. Vill du cykla riktigt snabbt och oroar dig för att luftintagen på hjälmen ska sabba aerodynamiken behöver du inte oroa dig, de kan täckas för med de medföljande Aerocovers.

1 896 kronor hos Amazon Sverige

Shinmax

Shinmax är en CE-certifierad cykelhjälm med avtagbara magnetiska skyddsglasögon som passar både män och kvinnor. Hjälmen är perfekt för dig som gillar att ta din mountainbike på äventyr men fungerar givetvis även för vanlig pendling. Eller varför inte i skidbacken när vintern kommer? Tillverkad i polykarbonat och väger 270 gram.

469 kronor hos Amazon Sverige

Shinmax Led

Varför inte ha en cykelhjälm med inbyggt led-ljus som uppmärksammar bilister när det är mörkt? Shinmax hjälm har just detta. Den är också CE-certifierad, justerbar, passar män och kvinnor, väger lite och har avtagbar skärm. Led-ljuset har tre olika lägen, stadigt ljus, långsamt eller snabbt blinkande. Batteri ingår.

439 kronor hos Amazon Sverige

Bell Local

Vill du känna dig trendig ska du ha en hjälm från Bell. Det här är en mattsvart historia som är certifierad för cykling och skateboard. Hjälmen har 10 kanalers ventilation som håller huvudet svalt även under varma sommardagar. Storleken justeras enkelt via ett vred i nacken, tack vare en så kallad action-fit-ratt. Även banden är justerbara, både i längd och under öronen.

415 kronor hos Amazon Sverige

Hövding

Detta är världens säkraste huvudskydd och bärs runt halsen som en krage. Vid en olycka blåser airbagen upp sig på 0,1 sekunder och skyddar huvudet. Airbagteknologin ger upp till åtta gånger bättre skydd än traditionella cykelhjälmar.

Hövding 3 registrerar cyklistens rörelser 200 gånger per sekund. Den här passar dig som har en upprätt körstil. Om du sitter framåtlutad på cykeln kommer den att skava.

Spana även in när vår nyhetsredaktör Billy testar Hövding 3.

4 118 kronor hos Amazon Sverige

Abus Skurb

Den här hjälmen har en lustig funktion: den kan anpassas för dig som har hästsvans. Hjälmen är tillverkad i tålig abs-plast, storleken justeras enkelt med en ring och den har ventilation genom två luftintag och tio utgångar.

1 189 kronor hos Elcykelvaruhuset