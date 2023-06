Båt-tech: Här är prylarna som optimerar livet på sjön

Nu är det sommar, förhoppningsvis sol och salta blå böljor – och en båt som kanske är i behov av uppgradering? Många gillar att tillbringa somrarna till sjöss, och det finns många teknikprylar som kan göra båtsemestern ännu roligare.

Blå, blå känslor i natten

Båtstereor är överlag överprissatta – och i sanningens namn störande för alla andra i hamnen. En marinblå, vattentät, portabel högtalare är dock aldrig fel. Sonys minsting har en passiv basradiator för aningen bättre tryck än de övriga i prisklassen, samt mikrofon för att ta samtal utan att släppa ratt eller skot. Häng den med remmen runt en knap, under masten eller suffletten och den inbyggda ljudprocessorn hjälper att sprida ljudet i sittbrunnen. Eller köp två för både styrbord och babord och koppla dem i stereo.

Produkt: Sony SRS-XB13

Pris: Från 581 kronor hos Amazon

När skeppet går i kvav

Den bästa prylen du förhoppningsvis aldrig kommer att använda är en nödsändare, till exempel Resqlink View. Den kräver inte abonnemang utan använder gps och Galileo gnss för att kommunicera med alla satelliter oavsett var du befinner dig på jorden. Nödsignalen vidarebefordras till närmaste sjöräddning och signalen fortsätter att skickas upp till 28 timmar, med en precision inom 100 meter från din position. Vitt och infrarött blixtljus underlättar sedan för räddningsmanskapet. Överlever du får du en ny utan kostnad.

Produkt: Resqlink View

Pris: 4 749 kronor hos Amazon Sverige

Trådlöst dödmansgrepp

Båtens nödstopp, ifall du skulle trilla över bord, har traditionellt varit en snodd fäst mellan förarplatsen och flytvästen. Med MOB+ sköts detta trådlöst, vilket underlättar när du ensam ska ta emot och förtöja. En hubb monteras i båten och kommunicerar via ett speciellt protokoll med upp till fyra sändare, som till exempel kan bäras som arm- eller halsband av var och en i familjen inklusive hunden.

Produkt: MOB+ Wimea Basepack Gen 2

Pris: 2 749 kronor hos Watski

Smart ekolod för fiskaren

Ny toppmodell av det populära kastbara ekolodet, som fästs i en lina och automatiskt startar i vattnet. Via Fish Deeper-appen följer du resultatet och kan märka ut olika slags fisk och bottnens vegetation, struktur och konsistens – allt för att hjälpa dig att få rätt middag på grillen. Kan ställas in för fiske såväl från båt och land som på is och har, jämfört med föregångarna, mer än dubblerad batteritid med 15 timmar.

Produkt: Deeper Smart Sonar Chirp+2

Pris: Från 4 399 kronor hos Deeper

Ladda sladdlöst ombord

Slipp bortslarvade sladdar och montera en vattentät laddplatta på flybridge, i pentryt, ruffen eller på soldäck. Plattans gummibeklädnad ger visserligen viss friktion för att hålla mobilen på plats, men vid hård sjögång skulle vi rekommendera någon egen MacGyversk lösning med remmar eller liknande. Komplettera med installation av usb-uttag, till ungefär samma kostnad, som också finns hos alla välsorterade båthandlare.

Produkt: Scanstrut ROKK Trådlös Laddare

Pris: 999 kronor hos Watski

Stoppa motortjuvarna!

Med spårsändaren Northtracker Scout och tillhörande abonnemang (för 800 kronor per år) ökar chanserna att få tillbaka din båtmotor om tjuven skulle vara framme. Ditt juridiska skydd stärks och sändaren är godkänd av Stöldskyddsföreningen för högsta premiereduktion. Sändaren är hart när omöjlig för tjuven att pejla in och upptäcka, då den endast skickar ut en position per dygn. Om motorn försvinner utanför en av dig definierad säker zon spårar du den i realtid, och med en knapptryckning anmäls stölden till polisen och försäkringsbolaget.

Produkt: Northtracker Scout

Pris: 2000 kronor hos Northtracker

Spå vädret med kristaller

Håll koll på väder och vind för att inte hamna i en fullt så prekär situation! Som komplement till barometern är stormglaset 1700-talets allra modernaste teknik för att få varsel om oväder inom de närmaste två dygnen – så att du även kan passa på när fisken nappar. Denna variant, i dansk design från 1982, finns i mässing, borstat eller polerat rostfritt stål. När det är alldeles tjockt av kristaller i glaset vankas regn. Om det ser ut som ormbunksblad blir det blåsigt och kallt, och när kristallerna dalar kommer frost och snö.

Produkt: Stormglas

Pris: 1 125 kronor hos Seapax