Test: 5 minneskort för mer lagringsutrymme i mobilen

När du köper en telefon eller en kamera idag brukar lagringsminnet vara i blygsammaste laget. Oftast får du med ett symboliskt minneskort med ett par futtiga gigabyte, vilket inte räcker långt. Köper du en telefon brukar du på sin höjd få ett ”Lagringsminnet kan byggas ut med sd-kort. Du ska inte tro att det ingår, din snåla jäkel”.

Som tur är har minneskort sjunkit i pris de senaste åren. Fjärran är de tider då ett mmc-kort (en kortstorlek som inte används idag) på 64 megabyte kostade dryga 800 kronor i en kameraaffär. Idag finns i det i princip två typer av kort: sd-kort och compact flash. De senare brukar finnas i dyrare systemkameror, men det är lika vanligt med sd-kort nuförtiden.

Till alla kort medföljer en adapter, om du vill använda kortet i Gopro eller kamera.

Sd står för Secure Digital och finns idag i två storlekar, sd-kort samt micro-sd. Ett tag fanns även sd-mini, men de är inte längre relevanta. Okej, två storlekar, låter enkelt. Nja, dessutom har korten en massa olika benämningar, dessa har med minnet att göra:

Sd standard – Upp till två gigabyte minne, använder filsystemet FAT16

Sdhc standard – Mellan 2-32 gigabyte, använder filsystemet FAT32

Sdxc standard – Mellan 32 gigabyte – 2 terabyte, använder filsystemet exFAT

För att komplicera det ytterligare har korten olika klasser som anger hur snabba de är:

Och för att röra till det än mer har tillverkarna nu börjat märka korten med benämningar som fhd och uhd. Detta betyder att korten klarar av videoinspelning i full-hd eller ultra-hd.

Rent generellt går det att säga ju snabbare kort, desto bättre. Anledningen till detta är just att dagens telefoner kan filma i 4k. Då behöver du ett snabbt kort som snabbt kan skriva ned data. Samma sak om du vill installera appar på minneskortet (gäller endast Android). Ett långsamt kort kommer att ge dig en långsam upplevelse med hackande gränssnitt, medan appar lagrade på ett snabbt kort fungerar lika bra som om de var installerade på telefonens inbyggda lagringsminne.

Så testade vi minneskorten

Vi använde oss av programmet Blackmagic Speed Test, som skriver data till minneskortet och läser densamma. Som storlek på filen angav vi två gigabyte. Vi testade också genom att kopiera över en binär fil på en gigabyte från datorn till minneskortet. Detta test upprepades fem gånger för att få ett representativt medelvärde. Datorn som användes var en Macbook Pro 13.

Inte alls så basic

Hur står sig ett generiskt minneskort mot giganter som Samsung och Sandisk? Riktigt bra visar det sig. Vi köpte in Amazons Basics 128 GB micro-sdxc och körde våra tester på det. Resultatet var överraskande bra.

Amazon Basics Micro påstås vara idealisk för att spela in 4k-video, och enligt våra tester går det alldeles utmärkt. Så länge du använder formatet h.265 hevc, men då klarar kortet även 8k med 60 bilder per sekund. Enligt Amazon har kortet läs- och skrivhastigheter upp till 100 MB/s, något som vi inte lyckades uppnå. Men det är ändå ett snabbt kort.

När vi testade kortet med Blackmagic Disk Speedtest nådde vi en läshastighet på 89,5 MB/s och skrivhastighet på 76,1. Vilket innebär att det har den snabbaste läshastigheten av alla testade kort och får bara se sig slagen av Sandisk i skrivhastighet med några få MB/s. Att föra över en binär fil på en gigabyte tog 12,76 sekunder.

Fakta

Tillverkare: Amazon

Modell: Basics 128GB microSDXC Memory Card

Minne: 64 GB

Läshastighet: 89,5

Skrivhastighet: 76,1 MB/s

Pris per megabyte: 2,42 kronor

Pris: 155 kronor hos Amazon Sverige

Ruskigt snabb Sandisk

Sandisk Extreme är det absolut snabbaste kortet i testet. Det här minneskortet är perfekt för dig som behöver mer utrymme i telefonen. Telefonappar laddar snabbt som tusan. Vi stoppade in kortet i en bärbar Mac för skojs skull och la över fotobiblioteket på 26 gigabyte och det gick alldeles utmärkt. Det var långsammare än den interna ssd-disken, men likväl fullt acceptabelt.

Läs- respektive skrivhastigheten var enligt Blackmagic Speed Test 87,8 och 79,9. Enligt tillverkaren ska kortet ha mycket snabbare läshastighet, men det kan även bero på att datorn har några år på nacken.

Men likväl var Sandisk snabbast av alla. När vi kopierade över en fil på en gigabyte tog det bara 12,58 sekunder.

Det här är ett kort som grejar videoinspelning i 4k, det har en uhd-märkning, eller att användas för att installera appar på.

Betyg: 4,5 av 5



Fakta

Tillverkare: Sandisk

Modell: SanDisk Extreme 64 GB microSDXC Memory Card

Minne: 64 GB

Läshastighet: 87,8 MB/s

Skrivhastighet: 79,9 MB/s

Pris: 117 kronor hos Amazon Sverige



Samsung: Dyrast i klassen

Vi har tidigare testat Samsungs usb-minnen, som både var snabba och prisvärda. Deras minneskort, Samsung MB-ME32GA/EU EVO Memory Card, utger sig inte för att vara kompatibelt med uhd, däremot full-hd, vilket den klarar av.

Läs respektive skrivhastighet var enligt Blackmagic Speed Test 87,6 och 32,9. Det har samma läshastighet som Sandisk, men avsevärt lägre skrivhastighet. När vi kopierade över en fil på en gigabyte tog det 31,41 sekunder, 2,5 gånger långsammare än Sandisk.

Ska du spela in video fungerar det alldeles utmärkt så länge du nöjer dig med full-hd. Du kan också installera appar på kortet om du använder en Android-telefon.

Vad som talar emot kortet är priset. Det är mer än dubbelt så dyrt som Sandisk, ett kort som dessutom är mycket snabbare.

Betyg: 2,5 av 5



Fakta

Tillverkare: Samsung

Modell: MB-ME32GA/EU EVO Memory Card

Minne: 32 GB

Läshastighet: 87,6 MB/s

Skrivhastighet: 32,9 MB/s

Pris: 92 kronor hos Amazon Sverige



Kootion: Försöker men når inte helt fram

Det är alltid roligt att testa ett märke som vi aldrig tidigare hört talas om, framför allt om de överraskar. Något som Kootion delvis gör.

Hastighetsmässigt presterar Kootion bra i skrivhastighet. Det kommer upp i 50,3 megabyte per sekund när Blackmagic pressar kortet. Det är den näst snabbaste skrivhastigheten, men kortet kan inte matcha läsprestanda hos de andra korten, utan hamnar på 78,2 megabyte per sekund. När vi kopierar filen på en gigabyte tar det 24,8 sekunder, vilket är näst snabbast i testet.

Hur som helst, vill du spela in högupplöst video i de högre pixelregionerna går det alldeles utmärkt med det här kortet.

Betyg: 3,5

Fakta

Tillverkare: Kootion

Modell: Ultra Micro SDXC Memory Card UHS-I Class 10

Minne: 64 GB

Läshastighet: 78,2 MB/s

Skrivhastighet: 50,3 MB/s

Pris: 136 kronor hos Amazon Sverige



Gigastone: Gör vad det ska

Gigastone är inte heller ett långsamt minneskort. Det följer med bra i svängarna och vi får faktiskt ut ett högre skrivvärde än vad tillverkaren anger. Enligt Gigastone klarar kortet skrivhastigheter upp till 35 megabyte per sekund. När vi låter Blackmagic Speed Test ta sig an kortet får vi en skrivhastighet på 42 megabyte per sekund.

Glatt överraskade av detta testar vi läshastigheten och där får Gigastone 88,4, vilket är snabbast av alla testade kort. Visserligen ligger resultaten inom felmarginalen, men ändå. När vi kopierar över testfilen på en gigabyte tar det 25,08 sekunder, några tiondelar efter Kootion och inom felmarginalen.

Således ett kort som lämpar sig lika väl för videoinspelningen i 4k som app-installation.

Betyg: 3,5

Fakta

Tillverkare: Gigastone

Modell: Micro SDXC Memory Card 4K Pro Series

Minne: 64 GB

Läshastighet: 88,4 MB/s

Skrivhastighet: 42 MB/s

Pris: 135 kronor hos Amazon Sverige