Land Rover Defender 75th Edition: Påkostad och lyxig äventyrsbil

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Offroad-möjligheterna

Komforten

Kvalitetskänslan Nackdelar Törstig

Dyr Omdöme En riktigt påkostad bil för dig som både vill kunna ta dig fram överallt och samtidigt njuta av riktigt bekväma långresor. Den ultimata äventyrsbilen helt enkelt, om du har råd…

Senast jag testade Land Rover Defender var för ganska precis tre år sedan, så det är en välbekant känsla som infinner sig när jag äntrar den nya mossgröna specialversionen en fin höstdag i september. Det har dock hänt en hel del med bilen sedan jag hyllade den senast. Modellen jag testar nu heter Defender 110 p400e, och det är en laddhybrid som kombinerar eldrift från ett 19 kWh-batteri med en fyrcylindrig bensinmotor på två liter. Givetvis bara för att få ned fordonsskatten. Med 360 kronor per år i skatt är den här bjässen på pappret att klassa som en miljöbil, vilket inte är fallet i praktiken. Men den har andra strängar på sin lyra.

Jag passade på att ta med mig nya Defender på älgjakt uppe i Lappland, så under testveckan har det blivit sammanlagt dryga 200 mils körning. Jag har med andra ord lärt känna bilen ganska bra och den har både fått glida på motorväg och slita på riktigt dåliga “vägar”. Du köper givetvis inte den här typen av bil om du inte är riktigt intresserad av äventyr i någon form, som kräver att du kan ta dig lite längre än de flesta andra. Den här bilen har riktigt imponerande offroad-prestanda. 29 centimeter markfrigång, imponerande på- och avåkningsvinklar, 90 centimeters vaddjup och ett fantastiskt effektivt AWD-system. Jag utmanade bilen rejält på dåliga, branta lervägar och den tog sig fram överallt utan att knorra.

Vägen till jaktmarkerna var dock den mest behagliga delen av resan. Vanligtvis kör jag någon mindre bekväm jaktbil på långresan mot norrlands inland men den här gången var körningen en ren njutning. Luftfjädringen är mjuk, stolarna väldigt påkostade och bekväma och kupén riktigt bra isolerad. Det härliga panoramataket och den höga sitthöjden gjorde även sitt till att förstärka känslan.

Bilen växlar diskret mellan bensin- och elmotor och när du kombinerar kraften är det riktigt bra fart i den här bilen. Trots liten 2-litersmotor känns bilen alltid riktigt pigg. Väghållningen är också helt okej med tanke på hur stor och tung den är. När du kör på eldrift finns tre lägen att välja mellan: Hybrid, EV och Save. Det sistnämnda läget gör att du spar på batteriet, om du vill välja var du kör ljudlös på eldrift. Positivt är att även när jag startar bilen kall, med tre plusgrader på termometern, har Defender inga problem med att köra helt och hållet på eldrift tills batteriet är slut. Till skillnad från en del laddhybrider som behöver hjälp av bensinmotorn till och från när bilen är kall eller om du gasar lite väl mycket.

Men smakar det så kostar det. På pappret ska bilen ta sig upp till 51 kilometer på batteri innan bensinmotorn behöver hoppa igång. I praktiken klarar bilen knappt 4 mil när du kör med försiktig högerfot en varm höstdag. Sedan går det åt soppa. Att köra bilen under 1,1 liter per mil är inte lätt. Som jämförelse har jag inga problem att köra min egna fullstora pickis, en Ford F150 med 5-liters V8 under huven, på under 0,8 liter/mil under långresa. Men då är Defendern tyngre. Tjänstevikten är närmare 2,8 ton!

Den finns gott om smarta utrymmen, som den här hyllan som dessutom inhyser en praktisk usb-c-kontakt. Mikael Lindkvist

När jag testade föregångsversionen gnällde jag lite över en del tekniska finesser som inte fanns eller som fungerade mindre bra. Nya Defender 75th Edition har fått adaptiv farthållare, trådlös Carplay och en del andra nya smarta funktioner. Farthållaren fungerar bra men lane assist-funktionen är som tidigare ganska osäker. Det blir lite för mycket sick sack-körning om den ska sköta jobbet, så att ha den påslagen känns mer störande än som ett stöd.

Det egna MMI:t är hyfsat enkelt att använda och det halvdigitala mätarklustret är snyggt och praktiskt. När du väl lärt dig hur du växlar vyer med knapparna på ratten. Plus i kanten här för att det är enkelt att växla mellan Car Play och det egna systemet då till exempel offroad-vyn är bra att ha om du vill hålla koll på bilen. Kamerorna runt om bilen ger dig samtidigt skarp och fin bild på den rejäla skärmen. Testbilen har även riktigt fin heads up-display och trådlös laddning av mobilen. För att nämna några av sakerna i den gedigna utrustningslistan.

Att hissa upp nästan tre ton bil för hand är en utmaning, men väldigt skönt med ett fullstort reservhjul! Mikael Lindkvist

Sedan har vi det här med ett fullstort däck på bakluckan. Jag fick punktering under testet och då var jag överlycklig att kunna skifta hjul och slippa åka 70 mil på något klent reservhjul. Men att hissa upp bilen med den medföljande lilla handveven var inte enkelt. Utan extrahjul under bilen tänker du säkert att bagageutrymmet är gigantiskt? Så är inte fallet. Jämfört med en liten suv, absolut. Men golvet är ändå högt då batteripaketet måste inhysas någonstans. Lite märkligt är att det försvinner en del utrymme på sidan av bagageutrymmet, innanför laddkontakten. Just det här hade tillverkaren kunnat lösa bättre tycker jag. Plus i kanten dock för tålig durkplåt i golvet där bak, liksom en hel del fästpunkter när du lastar bilen. Och det är väldigt smidigt att kunna säka bilen när du ska lasta den, tack vare luftfjädringen.

Land Rover Defender är den ultimata äventyrsbilen, och jag gillar den retrogröna looken. Mikael Lindkvist

Är då bilen värd sitt höga pris? Visst är den dyr, men den är å andra sidan extremt påkostad i en väldigt smal nisch. Om du vill ha en och samma bil till att dra fram älg med och kanske korsa en bäck eller två, som när du ska på långresa med familjen och vill njuta av komfort i lyxbilsklass? Ja, då är det här bilen för dig. Den är byggd som en tank, den får dra tre ton (om ditt körkort tillåter det) och den har numera all viktig ny teknik inbyggd. Jag kommer i alla fall att sakna den nästa gång jag ska bränna iväg norrut till jaktmarkerna.

Fakta Land Rover Defender 75th Edition 110 p400e

Testad: September 2023

Tillverkare: Land Rover

Motor: 2-liters 4-cylindrig bensinmotor + elmotor (300 hk)

Räckvidd eldrift (WLTP): 51 km

Växellåda: 8-växlad automat samt lågväxel

Prestanda: 0-100 km/h på 5,6 sek

Drivning: fyrhjulsdrift

Toppfart: 191 km/h

Max dragvikt: 3 000 kg

Markfrigång: 29 cm

Vaddjup: upp till 90 cm

Angiven bränsleförbrukning: 1,09 liter/mil

CO2-utsläpp: 69 g/km

Bilskatt: 360 kr/år

Pris (testbil): 1 424 900 kr