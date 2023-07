Skrivmaskin för datorn

Azio Compact Artisan är ett mekaniskt skrivmaskintangentbord som kopplas till datorn via bluetooth. Du får en garanterad retro-look, upplysta tangenter och handledsstöd. När du skriver får du autentiskt skrivmaskinsljud, vilket garanterat kommer att driva alla i din närhet till någon slags grad av vansinne. Fungerar till både Windows och Mac.

Azio Compact Artisan

Pris: 2 256 kronor hos Amazon Sverige

Arkadmaskin för skrivbordet

Det här är en charmig liten pryl för dig som gillar spel i allmänhet och retro i synnerhet. Eller för dig som bara gillar att samla på coola gamingprylar. Sega Astro City Mini är precis vad det låter som: en pytteliten arkadmaskin. Den har inbyggd skärm, tidsenliga kontroller och det går att spara spelen, så du slipper att börja om varje gång du ska spela.

Sega Astro City Arcade

Pris: 1 486 kronor hos Amazon Sverige



Tradition och ny teknik i ett

NAD har nyss firat 50-årsjubileum med en moderniserad version av klassiska hifi-förstärkaren 3030, nu kallad C 3050 LE och tillverkad i endast 1972 exemplar. Du får 2 x 100 watts uteffekt (högtalare ingår ej), de typiska VU-mätarna och valnötshölje, och kan ansluta vinylspelare, tv via hdmi såväl som digitala musikmaskiner.

Förstärkaren har inbyggt stöd för all slags streaming, 24-bitars hd-ljud och multiroom-systemet Bluesound via kompatibla högtalare från Dali och PSB.

NAD C 3050 LE

Pris: 25 000 kronor hos Hifi Klubben

DJ:ns bäste vän fyller 50

Mest framtidssäkra ljudkällan är faktiskt den analoga vinylskivan, som gjort sin rättmätiga återkomst på bred front det senaste decenniet. Av alla skivspelare är likaledes 50-årsjubilerande Technics SL-1200 den mest välkända och använda av klubb-DJ:s från då till nu.

Jubileumsmodellen finns i sju kulörer och har alla guldfärgad tonarm. Direktdrift innebär att skivan startar med en gång och du slipper remmar som går av, hastigheten kan finjusteras och du kan scratcha och spela plattor baklänges.

Technics SL-1200M7L

Pris: 12 284 kronor hos Amazon Sverige

Mångsidig mikrofon för poddaren

Vill du känna dig som Jack Killian i tv-serien En röst i natten eller leka lika cool som Donald Fagen på skivomslaget till The Nightfly? AKG Lyra är designmässigt inspirerad av tio gånger dyrare stormembran-mikrofonen AKG C414 men behöver ingen förförstärkare utan ansluts via usb direkt till dator, plattan eller telefonen.

Med lättåtkomliga kontroller ställer du gain och väljer upptagningsprofil, beroende på om du spelar in dig själv, gäster eller en hel akustisk jamsession.

AKG Lyra

Cirkapris: 1 500 kronor

www.akg.com/lyra

Hörlurar från kalla kriget

Idag är Koss mest kända för praktiska lättviktshörluren Porta Pro – som låter betydligt bättre – men här snackar vi tung historia. Koss Pro4AA återfanns från 1970 i studior från Los Angeles till Berlin, klarar mycket stark ljudvolym och stänger ute omvärlden med sina luftfyllda öronkuddar.

De har en rejäl, hårt sittande konstruktion i stål och plast och en gammaldags krullsladd med 6,3 millimeters plugg. Är alltså ej för telefonbruk, utan kräver sin förstärkare.

Koss Pro4AA

Pris: 1 722 kronor hos Amazon Sverige

www.koss.com

Amiga-emulator med 25 spel

Om Commodore 64 definierade det tidiga 1980-talet så bjöd uppföljaren Amiga 500 på för sin tid oerhörda upplevelser. The A500 Mini har viss leksakskaraktär men emulerar originalet, samt Amiga 600 och 1200, med 25 inbyggda spel såsom Another World, Battle Chess, Cadaver och Worms.

Grafiken simulerar tjock-tv-bild i 720p och ansluts via hdmi, och usb finns för att ansluta ett tangentbord som komplement till medföljande musen och en gamepad. Via usb kan även egna (lagligen ägda) spel laddas in.

The A500 Mini

Pris: 950 kronor hos Amazon Sverige

Vänd och somna om!

Mer sen 80-talsretro med väckarklockan Flip Premium från Lexon Design, som du bara vänder på för att stänga av (eller sätta på).

Snooza, aktivera eller dimma skärmen via touch, så att du inte störs på natten.

Litar du inte på mobilens alarm får du här tre månaders batteritid mellan laddningarna, i ett smidigt, lätt medtagbart format om dryga tio centimeter. Finns i tio färger från lila och orange till guld, silver och svart.

Lexon Design Flip Premium

Pris: 593 kronor hos Amazon Sverige

Bästa kameran under månadslönen

Fina gamla kameramärket Olympus lever vidare via företaget OM System. PEN E-P7 landar mellan kompakt- och systemkamerorna, med ett tjugotal utbytbara M.Zuiko-objektiv att välja mellan.

Den stilrent traditionalistiska designen rymmer en 20 megapixel-sensor, kvick bildprocessor med förbättrad autofokus för porträtt samt 4k-video med femaxlig bildstabilisering, vikbar pekskärm, trådlösa anslutningar och mobilappen OI.Share.

Olympus PEN E-P7

Pris: 11 236 kronor hos Amazon Sverige