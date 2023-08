Premiär på måndag för nya TV4 Play

Uppdaterad (2023-08-10):

Så blir nya TV4 Play

I våras blev det känt att C More och TV4 Play skulle slås ihop. På måndag, 14 augusti, är det premiär för TV4:s nya erbjudande, och nu passar man på att avslöja priserna för de olika paketen.

Krönika: Viaplay är på fallrepet – och jag är inte förvånad

TV4 Play Plus kostar 59 kronor i månaden med reklam, 149 kronor/månad reklamfritt. Här ingår förstås gratisutbudet från TV4 Play, men också ett antal tv-kanaler, Britbox, Hayu och en större katalog med filmer och tv-serier. Abonnemanget utan reklam får fler tv-kanaler.

TV4 Play Plus Sport (reklamfritt) kostar 399 kronor i månaden och innehåller, utöver det som listas ovan, också sport från Allsvenskan, Superettan, UEFA Champions League, La Liga, Serie A, Rally-VM, NFL och Svenska cupen.

TV4 Play Plus Sport Total (reklamfritt) kostar 549 kronor i månaden och innehåller ännu mer sport och möjligheten att streama i Ultra HD.

Pust! Många paket och lättförväxlade namn att vänta nästa vecka, alltså. Som om inte det vore nog byter C More-kanalerna varumärke till TV4, vilket också gäller kanalpaketen via operatör. Du kan läsa en fullständig sammanfattning av alla ändringar och nyheter hos TV4 här.

Tidigare:

C More slås ihop med TV4 Play i höst

Det blir en sammanslagning av C More och TV4 Play efter sommaren. Den gemensamma plattformen anammar det senare namnet och skrotar alltså varumärket C More. Detta framgår av ett pressmeddelande signerat TV4.

Missa inte: Bästa serierna på C More – här är våra favoriter just nu

– TV4 är hela Sveriges tv-kanal och alla kan fortfarande samlas framför Masked Singer Sverige på fredagar, utan kostnad. Samtidigt kommer C More-användare att känna igen C Mores utbud, men i en ny tjänst, säger Mathias Berg, vd TV4 i en kommentar.

Han fortsätter:

– På samma gång ger vi hela Sverige möjlighet att streama exempelvis sport, drama, underhållning och nyheter på TV4 Play. Det finns också möjlighet att titta på innehåll med eller utan reklam.

TV4 skriver att den som för närvarande betalar för C More kommer att flyttas över till att bli plusanvändare på TV4 Play. Innehållet ska förbli detsamma som tidigare. Mer information ska ges till kunderna närmare övergången.