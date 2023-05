Uppdaterad: 05-27-2023 med nya priser och produkter

Krig i vårt närområde, pandemier, drönare som får härja fritt över våra kärnkraftverk eller en aktiebörs som störtdyker. När ”skiten träffar fläkten” är det naturligt att drabbas av panik. Varför köpte jag inte de där konserverna? Hur är det med vattenförsörjningen, värme och kommunikation? Ja, frågorna man ställer sig är många – och ofta för sent.

Vi vill inte måla fan på väggen, men tänkte ändå slå ett slag för prylarna en prepper – en person som vill vara förberedd på allt från ett tillfälligt men ändå långvarigt strömavbrott till pandemier, naturkatastrofer och samhällskollapser – borde ha och som gör livet enklare om samhället skulle slås ut.

Vår infrastruktur är kusligt känslig och vid exempelvis ett långvarigt elavbrott kommer samhällsfunktionerna inom kort att upphöra fungera och samhällskrisen kommer som ett brev på posten. Flertalet av våra samhällsfunktioner är idag uppkopplade mot internet och att en naturkatastrof skulle kunna lamslå samhället är knappast fiktion. För att inte nämna vad en främmande makt med illasinnade avsikter skulle kunna åsamka för skada…

Som privatperson gäller det att vara förberedd och främst fokusera på att säkra tillgången på vatten, värme, mat, kommunikation, första hjälpen och skydd. Har du färdigställt en krislåda så att du och din familj klarar er under de kritiska första dagarna? Eller en “Bug Out Bag” om ni som en sista utväg vid en krissituation plötsligt måste lämna hemmet? Inte? Tänkte väl det…

Redo för det värsta

Wynex

Ett första hjälpen-kit är ett måste i varje Bug-out-bag, men det är givetvis viktigt att ha även i bilen och i hemmet. Den här lilla robusta väskan kan du enkelt haka på din taktiska ryggsäck och rymmer det mest nödvändiga. Molle-fästena på framsidan är praktiska för dig som har fler prylar du snabbt vill hänga på ditt portabla överlevnadskit. Fyll upp den med kompresser, tryckförband, sårtvätt och annat som du behöver ha tillgängligt.

Pris: 137 kronor hos Amazon Sverige

Börja gräva

Foto: Coghlan’s

Eldgropar, kokgropar och ja, toagropar, är bra att ha när du är ute i det vilda. Att gräva med händerna är inte direkt det lättaste eller skönaste. Därför kan en hopfällbar spade, som den här från Coghlans, vara bra att ha med i överlevnadsutrustningen. Bortsett från de grundläggande groparna i ett läger kan du också gräva fram bilen om den fastnat i snön, leta efter mask till fiske, eller försöka hitta någon god rot att tugga på. När den väl är ihopfälld får den plats i de flesta ryggsäckar.

Pris:kostar 201 kronor hos Beredd

Du är motorn

Foto: Skyocean

Nej, det här är inte något konstigt hopprep, det är faktiskt en motorsåg. Eller ja, en motorsåg där du är motorn. Behöver du ved till lägerelden, eller har ett träd fallit över vägen, är det bara att plocka fram den här och börja såga. Kedjan är 91 centimeter, och handtagen i paracord är närmare sju meter när du knyter upp dem. Perfekt om du vill nå någon högre gren, eller bara behöver extra rep ute i det vilda.

Pris: kostar 219 kronor hos Amazon Sverige

Hitta rätt

Foto: Sportneer

Att ha koll på väderstrecken är viktigt när du är ute i det vilda. Att hålla koll på myrstackar, hur solen rör sig, eller att navigera efter stjärnorna är väl jobbiga lösningar. Det är bättre – och enklare! – att ha med sig en pålitlig kompass, som den här från Sportneer. Både kompassnålen och gradskivan är självlysande, så den passar bra både dag och natt. Det stora siktet med mätkorset kan du tillsammans med en ordentlig karta använda för att räkna rätt på avstånd. Du kan också använda kompassen som ett litet vattenpass.

Pris: kostar 194 kronor hos Amazon Sverige

Liten och praktisk vevradio

Med en vevradio kan du vara säker på att aldrig missa några viktiga meddelanden till allmänheten (VMA). Kompakta och låg vikt gör att den utan problem går ner i katastofväskan. Vevradion är utrustad med ett 2000 mAh-batteri som du kan ladda upp på tre olika sätt: via en Micro-USB-kabel, solceller eller dynamo (vev). Genom att bara veva i en minut kan du lyssna på radio i över 5 minuter alternativt använda den inbyggda ficklampan i 30 minuter.



Pris: Kostar 290 kronor hos Amazon Sverige

Pålitligt nyhetsankare

En sann överlevare har alltid en vevradio nära till hands. En dynamoradio eller solcellsradio (beroende på hur de laddas) är garanten för att du ska kunna kan ta till dig information utan att ha tillgång till vare sig internet eller ström. Mobiltelefoner i all ära, men i händelse av kris, ett omfattande strömavbrott står de sig slätt. Den här vevradion från Clas Ohlson laddas med hjälp av vev, solcell eller usb-kabel.



Pris: 399 kronor hos Clas Ohlson

Vatten är A och O

Brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat och räkna med att tre till fem liter vatten per person behövs varje dag. Fyll ett par PET-flaskor (inte ända upp) och frys. Dessa fungerar dessutom utmärkt som kylklampar under längre strömavbrott. Se även till att insförskaffa några dunkar du snabbt kan fylla på med färskt vatten, exempelvis några hopfällbara som inte tar så mycket plats när de inte används.



Pris: Från 170 kronor hos Amazon Sverige

Överlevnad för fyra i 72 timmar

Ytterligare en överlevnadsväska som innehåller det viktigaste för att hålla sig vid liv. Innehåller förutom tillräckligt med mat och vatten för fyra personer under 72 timmar, även ett vattenfiltreringssystem, stormkök, ficklampor, eldstål, värmefiltar och mycket mer.

Pris: Kostar 6 138 kronor hos Amazon Sverige



Allkonstnär från Victorinox

Victorinox Huntsman är en schweizisk arméfickkniv med ett gäng olika användningsområden. Oavsett om det är bergsklättring, vandring eller camping som står på agendan är det här lilla multiverktyget att måste. Eller är det bara en kapsylöppnare för den där kalla strandölen på behöver? Här har du totalt 15 olika verktyg förpackade i en kompakt kostym: sax, träsåg, två knivblad, konservöppnare, skruvmejsel för att nämna några av dem.

Pris:Kostar 545 kronor hos Amazon Sverige

För stelfrusna fingrar

Har du tappat känseln i fingrarna och behöver värme? Då har du här en handvärmare som under de närmaste timmarna kommer att vara din bästa vän. En handvärmande kolstav är enkel, effektiv och levererar snabbt värme som håller i timmar. Tänd staven så att den börjar glöda och lägg den i fodralet. För extra värme tänder du staven i båda ändarna. Tänk på att beställa extra stavar om du ska ut på en längre vandring (30 kronor för ett 12-pack).

Pris: Kostar 59 kronor hos Beredskapsbutiken

Preppad för minst 72 timmar

Nödkitet Vildmark Premium består av en rejäl ryggsäck, Maxpedition Falcon III, med 35 liters volym och som innehåller mycket av det som varje preppare kan tänkas behöva för att klara minst 72 timmar om hemmet hastigt måste överges. Listan över medföljade attiraljer kan göras lång. Exempelvis vattenfilter, klordioxidbaserade vattenreningstabletter för att snabbt kunna rena vatten, yxa, vevradio, stormkök, överlevnadskniv, kompass, tändstål och nödfilt.

Pris:12 499 kronor hos Beredd

Lita till satelliterna

När mobilnätet lägger ned kan du fortfarande kommunicera via satellitnätverket Iridium, vilket dock kräver abonnemang som kostar från 135 kronor per månad.

Garmins nya Inreach Mini 2 är mindre än en smartphone, med en vikt på blott 100 gram, stöttålig enligt militär standard och klarar en meters vattendjup, med ett batteri som räcker minst två veckor. Med den kan du skicka och ta emot meddelanden, dela din position med anhöriga, hitta tillbaka till ditt läger med funktionen Tracback, samt skicka sos-meddelande till en global sambandscentral.

Pris: Kostar 4 299 kronor hos Kjell & Company



Håll koll på hygienen

Bara för att världen tagits över av zombies behöver du inte lukta som om du ledde de levande dödas armé. Här är en soluppvärmd dusch som rymmer 20 liter. Om du inte gillar kallvatten kan du glädjas åt att vattnet värms upp på cirka tre timmar i solen.

Pris:Kostar 192 kronor hos Amazon Sverige

Som ett plåster på såret

Det spelar ingen roll hur många pallar pasta och krossade tomater du har grävt ned bakom huset. Du kan inte förbinda ett skärsår med en tom konservburk. Ett prisvärt första hjälpen-kit från Petex som innehåller allt du kan behöva för mindre skavanker.

Pris:Kostar 99 kronor hos Amazon Sverige

Full koll med Hawke

När du snubblar runt i vildmarken och inte vet var du befinner dig kan det vara läge att bege sig till en höjd med en kikare. Med Hawke Endurance ED 8×42 har du full koll på var eventuella zombiearméer befinner sig i förhållande till din position. En riktig kvalitetskikare med 8x förstoring och som med lätthet utmanar betydligt dyrare modeller när det gäller optisk kvalitet. Om du är ute efter en jakt/vandringskamrat för många år framåt kommer du inte att bli besviken. Toppbetyg i M3:s test av kikare.

Läs testet här

Pris:Kostar 3 542 kronor hos Amazon Sverige



Multiverktyg och kniv-kombo

Oavsett om du flyr de vandöda eller bara försöker överleva campingtrippen är den här analoga fickkniven med multifunktion från Orsifow det självklara sällskapet. Inkluderar kniv/sågblad, tång, flasköppnare, konservöppnare och skruvmejsel.

Pris: Kostar 264 kronor hos Amazon Sverige

Koka vatten med jetstråle

Jetboil Minimo Camping Stove Cooking System behöver bara två minuter på sig för att koka två koppar med vatten, och det med bara hälften så mycket bränsle vanliga campingspisar använder.

Pris: Kostar 1 704 kronor hos Amazon Sverige

Rent vatten – oavsett var du är

Tillgång till drickbart vatten är det absolut viktigaste när det gäller alla typer av överlevnad. Problemet är att så fort vi lämnar hemmets trygga vrå kan vi aldrig vara riktigt säkra på att sötvattnet vi dricker är rent, framför allt inte inför en stundande apokalyps. Det här bärbara reningsverket från Moko förädlar regnvatten, havs- och flodvatten till rent och drickbart livselixir, och detta utan att använda sig av vare sig jod, klor eller andra kemikalier.

Pris: Kostar 622 kronor hos Amazon Sverige



Starthjälpen som räddar bilbatteriet

Om samhället rämnar är det inte otroligt att du någon gång kommer behöva fly från en plats illa kvickt. Att bilen då vägrar starta är ett scenario vi helst undviker. I vårt test av batteristartare var NOCO GB40 den särklass bästa och mest robusta enheten.

Läs testet av batteristartare här

Pris:Kostar 1 034 kronor hos Amazon Sverige



Lagra ström från solen

Hur ska du ladda alla prylar när det inte längre finns väggström? Med den där jättelampan som lyser rätt i fejset, som Lena Nyman beskrev solen i den klassiska sketchen, och en solpanel från Xtorm. Hängs lätt på tältet eller ryggsäcken med en karbinhake, och laddar mobilen på två timmar.

Du kan ansluta en till enhet, till exempel stänksäkra Xtorm Rugged Powerbank, vars kapacitet räcker för sex till åtta gångers mobilladdning. Som mest kan fyra enheter anslutas via vardera två portar för usb-c och usb-a, och som bonus finns en inbyggd ficklampa.

Pris:Kostar 1 690 kronor hos MediaMarkt



Extra säkerhet med elverk

För egen ström under längre tid, eller reservkraft under återkommande ransonering, kan ett släpbart elaggregat vara ett alternativ. Senaste modellen från Champion vann systertidningen M3:s stora test i april, men är med sina 17,6 kg knappast något du drar med ut i busken. Strömmen får du ut via en vanlig kontakt för 230 volt eller en för 12 volts likström. Extra plus för att verket förutom bensin kan drivas med gasol, vilket medför renare, billigare drift men en något lägre effekt. Uppenbarligen en mycket populär produkt som ofta är slutsåld hos återförsäljarna.

Läs testet av elverk här

Pris:Från 10 795 kronor via Prisjakt

Värmekamera till mobilen

Är det en älg, människa eller hungrig zombie som lurar i mörkret? Med hjälp av en värmekamera slipper du gissa! Tack vare dagens moderna teknik är den inte klumpig att bära med sig heller. Den här smidiga prylen kopplas in direkt i din mobils lightning- eller mikro-usb-uttag (det går så klart även bra att ha en adapter för den som till exempel använder usb-c).

Pris:Kostar 5 264 kronor hos Amazon Sverige (IOS).



Ingen rök utan eld

En lägereld skapar inte bara en fantastisk stämning, den ger dig även en skön och livsnödvändig värme när temperaturen faller. Med eldstålet från Bushgear slipper du tänka på problemet med blöta tändstickor.

Pris:Kostar 245 kronor hos Amazon Sverige