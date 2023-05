Priser uppdaterade 26/5/2023



Costway

Foto: Costway

Den här ismaskinen från Costway klarar av att producera hela 18 kilo iskuber per dygn, i en takt av 24 bitar på 15 minuter. Den interna tanken rymmer 3,2 liter, men du kan istället skruva på en 5-liters dunk vatten om du inte vill fylla på lika ofta. När festligheterna väl är över kan du låta maskinen själv sköta rengöringen.

Kostar 2 590 kronor hos Amazon Sverige

H.Koenig

Den här frälsaren från H.Koenig leverar hela 12 kilo svalkande iskuber per dygn och har en vattentank som rymmer 2,1 liter vatten. Varje enskild produktionscykel tar mellan 10 och 13 minuter och det genomskinliga locket ger dig full insyn i händelsförloppet. På lcd-skärmen får du information om produktionstakt och aktuell vattennivå.



Kostar 1 215 kronor hos Amazon Sverige

Princess

Foto: Princess

Vill du ha mindre hörn i ditt kök kan den rundade ismaskin vara något för dig. Den här prinsessan har en intern vattentank på 2,8 liter, och kan frysa nio kuber var tionde minut. På ett dygn klarar den av 12 kilo isbitar. Du kan även justera storleken på isbitarna, de mindre kan passa i vattenkannan med gurk- eller citronskivor, medan drinkar med fördel får större bitar.

Kostar 1 899 kronor hos Elgiganten

Fooning

Fooings självrengörande ismaskin spottar ur sig nio isbitar var sjätte minut. Så länge du förser den med vatten kan den producera upp till 15 kilo is under ett dygn. Vattentanken rymmer två liter vatten och behållaren för färdig is har en kapacitet på upp till 100 isbitar. Det skålar vi för!

Kostar 1 712 kronor hos Amazon Sverige

Emerio

Gör egen is med en ismaskin från Emerio. På bara några minuter har du is och kan välja själv hur stora isbitar du önskar – små, mellan eller stora kuber. Emerio kan tillverka upp till 12 kilo is per dygn. Maskinen indikerar med ett larmljud när isen är klar. Ismaskinen är perfekt att ha i husbilen eller i sommarstugan då den enkelt kopplas till elutaget.

Kostar 1 890 kronor hos Bagaren & Kocken



Bright

Med Brights ismaskin går det snabbt att göra i ordning kylda drycker till lyxiga middagsbjudningar under gassande sommardagar eller stojiga barnkalas (hu!). Brights ismaskin grejar upp till tolv kilo is per dag. Det tar ungefär 13 minuter för den första satsen med is att bli klar. En kontrollpanel upplyser dig om när isen är färdig eller när vatten behöver fyllas på i behållaren.

Kostar 999 kronor på Jula



Caso

För Icemaster Pro från Caso tar det mellan 6–13 minuter att göra is. Liksom de andra maskinerna grejar den att göra is i parti och minut, upp till 500 gram isbitar i timmen. Maskinen har ett litet fönster om du är nyfiken på hur den arbetar. Men att se isbitar skapas är väl i samma liga som att se färg torka. Du kan välja mellan två isbitsstorlekar, vilket görs via displayen på maskinens framsida, som också visar ifall maskinen behöver mer vatten.

Kostar 2 099 kronor hos Amazon Sverige