Precorn Meat Thermometer – trådlöst till bra pris

Precorn Meat Thermometer är en trådlös modell där givaren, eller ”sonden”, trycks in i köttbiten för att sedan via bluetooth kommunicera med din mobiltelefon. Generellt sett en smart lösning där du slipper klämma en sladd i ugnsluckan eller i skarven under huven på gasolgrillen. För att inte tala om när du använder ett roterande rotisseri, där en trådansluten grilltermometer är omöjlig att använda.

Sonden, som är nästintill en exakt kopia av Meater Plus motsvarighet, har två sensorer – en placerad i närheten av spetsen som håller koll på köttets innertemperatur, den andra integrerad i det keramiska bakstycket som mäter den omgivande temperaturen.



Men till skillnad från Meater är laddningsdockan till Precorn av enklare slag och fungerar inte som en brygga för att ge bluetooth-signalen längre räckvidd. Du behöver således ha din telefon i närheten av sonden för att undvika att kommunikationen bryts. Enlig manualen max en meter om givaren är placerad inne i en ung. Nu är det inte riktigt så illa, fyra, fem meter fungerar utan problem.

Innan du kan börja tillagningen måste sonden laddas i dockan, vilket tar runt tio minuter, en procedur som måste upprepas varje gång den ska användas. När laddningen är klar aktiveras sonden så snart den avlägsnas, varpå du via den tillhörande appen kopplar den med din telefon (upp till fyra givare kan anslutas samtidigt).



I appen väljer du sedan vilket slags kött som ska grillas och hur vill du ha det tillagat. Valmöjligheterna är omfattande, alltifrån nöt- och fläskkött till fisk och vilt, till medium rare och well done. Det går även att manuellt ställa in en måltemperatur alternativt använda timer. Förloppet presenteras i realtid och när innertemperaturen är uppnådd ljuder en signal.



Omdöme

Precorns modell är ett intressant alternativ om du är ute efter en trådlös grilltermometer. Den är betydligt billigare än vår favorit Meater Plus, men kan du leva med en begränsad räckvidd och en plastigare laddningsdocka gör den jobbet minst lika bra. Rekommenderas!



Smidigt format, fungerar även vid rotisseri-tillagning

Bra pris

Användarvänlig app med flertalet recept



Plastig laddningsdocka

Måste laddas innan varje tillagning



Specifikationer

Produkt: Meat Thermometer

Tillverkare: Precorn

Batterityp: inbyggt, laddas i nätansluten dockningsstation

Temperaturområde: Upp till 100 °C (kött). Upp till 275 °C (omgivning)

Pris: Kostar 356 kronor hos Amazon Sverige

Betyg 4 av 5





Doqaus Digtial – enkel och utan app

Doqaus köttermometer är en katt bland hermeliner i det här testet. Någon spännande app att hålla koll på köttet med finns inte.



Det här är en vikbar termometer som skryter med att den kan ge exakt temperatur på några sekunder. Den är tillverkad i plast. Utfälld har du ett handtag med en lång termostat att sticka in i köttet du grillar. Ett litet lcd-fönster berättar vilken temperatur köttet har. Siffrorna i skärmen roterar dessutom, det spelar således ingen roll om du är vänster- eller högerhänt.



En liten remsa fäst på skaftet upplyser vänligt om att det är ingen fara att termometern skallrar när du skakar på den, då den innehåller en accelerometer. Sist vi skakade på en smartphone hörde vi ingenting som skallrade och de har ju också accelerometer.



Grilltermometern startar i alla fall automatiskt varje gång du fäller ut termostaten. Tre stycken knappar pryder ena sidan. Med dessa kan du switch mellan fahrenheit och celsius, stänga av eller slå på den manuellt samt en ”hold”-funktion.

Magnet och grillinstruktioner

På baksidan sitter en stark magnet monterad. Smidigt om du ofta tappar bort den, men det är ändå en funktion vi inte riktigt förstår. Skulle du fästa den vid en grill som är igång kommer termometern att smälta. Samma baksida har även en pedagogisk förklaring till hur varmt köttets insida behöver vara.



Noggrannheten finns det inte mycket att orda om. Vi testade genom att stoppa ned termostaten i kokande vatten. Temperaturen som uppmättes var 99,7 grader, vilket vi får kalla för väl godkänt. Doqaus kan mäta temperaturer från -50 till 300 grader.



På det stora en helt okej termometer som mäter temperaturen riktigt bra men som saknar smarta funktioner. Perfekt för dig som bara grillar vid enstaka tillfällen.

Omdöme

En grilltermometer som gör sitt jobb och inte mycket mer. Plastigt handtag, ingen app, men mäter exakt och är enkel att använda till ett mycket bra pris.





Billig

Exakt

Gör sitt jobb

Saknar app

Plastig känsla

Produkt: Doqaus Digtial

Tillverkare: Doqaus

Batterityp: AAA (LR03, ingår)

Antal batterier: 1 st

Temperaturområde: -50-300 °C

Pris: Kostar 139 kronor hos Amazon Sverige



Betyg: 3 av 5



Grill Bluetooth – köttermometer uppkopplad via bluetooth

Är det en mer avancerad stek- och grilltermometer som står på önskelistan kan kanske den här uppkopplade modellen vara en av kandidaterna. I och med möjligheten att koppla upp enheten mot din smartphone (BT 5.0) får du en rad möjligheter att välja mellan totalt elva olika förinställda lägen, såsom nöt, kalv, fisk, lamm. Det går även att lägga in egenkomponerade favoriter. Termometern har möjlighet att sammankopplas med upp till åtta sonder, i den här versionen ingår två.

Trevlig app

Den tillhörande appen är riktigt trevlig att arbeta med och visar tydligt aktuell temperatur i realtid för var och en av de anslutna sonderna. När inställd temperatur uppnås ljuder en signal i kombination med att den bakgrundsbelysta lcd-skärmen blinkar. Du får givetvis även notiser i din smartphone vilket är en klar fördel gentemot icke uppkopplande termometrar om du befinner dig en bit bort från spisen eller grillen.

Omdöme

Bfour Grill Bluetooth-termometer känns gedigen och sett till funktionerna finns inget att anmärka på. Kvalitetskänslan är genomgående hög och med tanke på prislappen känns den som ett fynd.



Snygg design, informativ skärm

Bluetooth-anslutning

Smidig och användbar app



Skärmen går ej att ha konstant upplyst



Specifikationer

Produkt: Grill Bluetooth termometer

Tillverkare: Bfour

Batterityp: AAA (LR03, ingår)

Antal batterier: 3 st

Temperaturområde: 0-350 °C

Pris:Kostar 381 kronor hos Amazon Sverige

Betyg 4,5 av 5





Meater Plus – grillmästarens bästa vän

Meater Plus är ett lysande exempel på en genomtänkt och kompetent produkt och nu snackar vi trådlöst på riktigt!

Själva enheten liknar både till utseende och storlek en penna tillverkad av rostfritt stål, en exklusiv sådan. Den levereras i ett snyggt träetui som förutom att den fungerar som laddningsstation för termometern även agerar som repeater av bluetooth-signalen för en längre räckvidd.

Meater går att få med upp till fyra givare, just denna kommer med en. Varje givare har två sensorer, och det här är något vi gillar skarpt. Den ena är placerad i närheten av spetsen och håller koll på köttets innertemperatur. Den andra är integrerad i det keramiska bakstycket och mäter den omgivande temperaturen och används av appen för att kunna beräkna tillagningstiden. Kombinationen ger även en klart bättre överblick för en eventuell snabb justering av värmeflödet (företrädelsevis om du har en gasolgrill) eller flytta köttet till ett svalare eller varmare område på grillgallret.



Användarvänlig och användbar app

Den tillhörande appen är riktigt igenomtänkt och givetvis en förutsättning för en smidig hantering. Installationen går på ett ögonblick. Du behöver bara skapa ett konto, följa instruktionerna i din smartphone och sedan är det bara att börja grilla. I appen väljer du helt enkelt vilket slags köttdetalj som ska grillas och hur vill du ha den tillagad. Du kan även manuellt ställa in önskad innertemperatur om du hellre föredrar det. Har du några funderingar eller känner dig osäker finns länkar till både recept och instruktioner på Youtube att förkovra sig i.

Kommunikationen mellan själva sonden och din smartphone via bluetooth sträcker sig till max några par meter innan kontakten bryts, framför allt och du har en påkostad grill med ett rejält lock. Men som tur är finns det ett antal olika lösningar för att förlänga räckvidden. Dels kan laddningsfodralet agera som en repeater av signalen. Ligger den strax intill grillen kan du få upp till 50 meter under optimala förhållanden, det vill säga ”fri sikt”, utan några tjocka betongväggar eller likande i vägen.

Grym räckvidd

Vill du istället att kommunikationen ska gå via wifi behöver du bara installera appen på ytterligare en IOS- eller Android-enhet, logga in på samma konto och du har skapat en brygga som därefter skickar informationen via ditt hemmanätverk. Samma information visas på båda skärmarna, men det krävs alltså endast att en av enheterna har direktkontakt med sonden som är placerad i köttstycket.

Skulle detta mot förmodan inte räcka, och du vill kunna övervaka förloppet från ännu längre avstånd, det vill säga utanför hemmanätverket, kan du i appen aktivera av molntjänsten ”Meater Cloud” för en i teorin oändlig räckvidd.

Omdöme

En bra och pålitlig grilltermometer är ett måste om du vill lyckas med köttet. I denna glödheta kategori av produkter är Meter Plus något av det häftigaste vi testat hittills. Snyggt designad och förpackad, helt trådlös och med en i det närmaste obegränsad räckvidd i kombination med en matnyttig och en vändarvänlig app, gör Meater Plus till ett måste för alla grillmästar-wannabies.



Snyggt designad, smidigt format

Grym räckvidd

Användarvänlig app med bra överblick

Dubbla mätsensorer

Kostar en del, framför allt om du behöver fler termometrar

Svårt att få bort fastbrända matrester

Specifikationer

Produkt: Meater Plus

Tillverkare: Meater

Batterityp:1 st AAA-batteri (räcker till cirka 100 laddningar av givaren)

Temperaturområde: Upp till 100 °C (kött). Upp till 275 °C (omgivning)

Pris: Från 1 390 kronor hos Prisjakt

Betyg 5 av 5





Clas Ohlsons stektermometer är billig och gör jobbet

Om du bara är ute efter en väldigt enkel stektermometer kan den här Clas Ohlson-modellen kanske vara nåt för dig. Den är liten och smidig och drivs av två AAA-batterier och det medföljer en sticka som mäter mellan -50 och +250 grader. Du kan välja att fälla ut bordsstödet eller fästa den med magnet på närliggande plåtskåp.

Vi testar att tillaga en köttbit i ugnen och sensorn är hyfsat snabb på att uppdatera temperaturen. Du kan välja ett antal olika köttyper med färdiga gränsvärden då termometern ska larma. Här finns dock inte vilt med som alternativ så vi får helt enkelt använda det manuella läget för att få till den perfekta älgsteken. Termometern har även en inbyggd timer vilket gör att du kan förpassa äggklockan till de sälla jaktmarkerna.

Omdöme

Den här termometern gör jobbet, men den gör det utan varken stil eller finess. Om du bara är ute efter en billig pryl som säkerställer att maten tillagas med rätt innertemperatur funkar den absolut.



Billig

Inbyggd timer



Plastig

Ful



Specifikationer

Produkt: Digital stektermometer med LCD-display

Tillverkare: Clas Ohlson

Batterityp: AAA (LR03)

Antal batterier: 2 st

Temperaturområde: 50-250 °C

Vikt: 70 g

Pris:200 kronor hos Clas Ohlson

Betyg 2,5 av 5