Uppdaterad 2023-05-24 med nya produkter och aktuella priser.

Smuts från vägbanan sliter på materialet i bilen, vilket på sikt kan resultera i att plåten rostar. Vissa av er kanske är av åsikten att det finns roligare saker att göra än att stå och gno på bilen, men tjära, vägsalt, sand och annan smuts är lackens värsta fiende, det är bara att bita ihop och gilla läget.

Och det finns flera fördelar med att hålla bilen ren. Ökad trafiksäkerhet i form av bättre effekt från rena lampor, reflektorer och rengjorda fönster förbättrar sikten. På en ren bil upptäcker du dessutom även eventuella skador såsom repor, bucklor eller stenskott betydligt enklare.

Se det som en investering, med bra produkter blir det både roligare och enklare att tvätta bilen – här är några av våra favoriter.

Knappt två liter flytande guld! Ett riktigt lyx-schampoo från Meguiars som löddrar ordentligt och lämnar en fin glans. Produkten är designad för tvätt- och lackbehandling, kompositionen tvättar sedan varsamt bort smuts och orenheter utan att skada tidigare applicerade vaxskikt. Den nya formulan utlovar även bra vattenavrinning, vilket reducerar torktiden markant.

Meguiars Gold Class Car Wash bilschampo

Kostar 252 kronor hos Amazon Sverige

Att förtvätta bilen på rätt sätt är det absolut viktigaste steget när du ska rengöra din bil. Genom förtvätt får du bort flera olika typer av beläggningar såsom föroreningar, damm och annan lös smuts som kan repa lacken när du tvättar bilen mekaniskt. Snabbast, och för bäst resultat, rekommenderar vi att du använder en skumbaserad förtvätt och en så kallad ”foam lance” kopplad till högtryckssprutan. Då får du ett tjockt skum som inte rinner av och som kan verka längre innan du blåser av det med vatten (även här gärna med högtryckstvätt). Priset avser en dunk med knappt 2 liter.

Meguiars Ultimate Snow Foam Xtreme

Kostar 347 kronor hos Amazon Sverige

Autodude

Om du underhåller bilen ordentligt och har ett bra vax eller annat skydd så räcker det ofta med att använda förtvättsmedel och foam lance för att underhållstvätta bilen. Foamula 1 från Valetpro, med sin PH-neutrala sammansättning ska vara säker att använda på i stort sett alla ytor samtidigt som den ger en effektiv rengöringseffekt. Framtagen för att använda tillsammans med foam lance i första hand men går givetvis även att lägga på med en tryckspruta. Kan användas på all typ av lack, är biologiskt nedbrytbart och har en frisk doft av äpple.

ValetPRO Foamula 1 Kostar 359 kronor hos Autodude (5L)

Är vindrutan och grillen fullsmetad med småkryp? Nya Bug Eater från BBV löser effektivt upp insekter, fågelspillning och även annan biologisk smuts. Avsedd för främre delen av bilen men fungerar även att använda över hela bilen för att lösa ingrodd smuts.

Insektbortagare

Kostar 119 kronor hos Bollnäs Bilvård

Asfalt, bränslefläckar och annat oljebaserat är big no no för lacken. Motmedlet för detta är att du innan du går lös med själva tvätten först använder en bra kallavfettning som löser asfalt, tjärfläckar och annat oljebaserat. Spraya på ytan som du vill rengöra, för ett ännu bättre resultat kan du även gnugga in medlet med en borste, och skölj av.

Kallavfettning

En liter kostar 189 kronor hos Gör det med RW

Meguiars Hybrid Ceramic Wash & Wax är ett keramiskt bilschampo innehållande SiO2. Det högskummande vaxschampot består av två separata vätskor som hjälper dig uppnå ett bra resultat. Hybrid Ceramic Wash skummar ordentligt, lyfter smutsen och rengör därefter skonsamt ytan, samtidigt som det lämnar ett skyddande lager efter sig. Förpackningen innehåller alltså två vätskor som blandas i en hink för ett fantastiskt resultat.

Meguiars Hybrid Ceramic Wash & Wax

Kostar 349 kronor hos Meguiars

Ett tjog mikrofiberdukar i perfekt storlek med bra uppsugningsförmåga är aldrig fel att ha i lager. Dukarna är lämpliga för rengöring och torkning av både interiör och exteriör. Mycket duk för pengarna och dessa klarar att tvättas flera gånger. De är tillverkade av 80 procent polyester och 20 procent polyamid, vilket gör dem följsamma och luddfria.

Wemk Mikrofiberdukar 20-pack

Kostar 234 kronor hos Amazon Sverige

Turtle Wax Original Car wax och deras gröna flaska är en klassiker som håller än och som enligt tillverkaren själva är världens mest sålda bilvax. Den har iklätt sig olika kostymer under årens lopp och även vaxet har förfinats och utvecklats. Trots det är den ursprungliga idén densamma – ett flytande bilvax som ska vara lätt att använda och leverera en glänsande finish.

Turtle Wax Original Wax

Kostar 224 kronor hos Amazon Sverige

Motorredaktörens favorit! Gyeon Wetcoat är en produkt tillverkad för att ge bästa möjliga hydrofobiska effekt. Fungerar lika bra oavsett om du har ett keramiskt lackskydd eller inte. Fantastisk avrinning som resulterar i lack med hög glans och grym avstötningsförmåga. Enkelt att använda, bara att spraya på i sektioner medan bilen fortfarande är blöt och skölj sedan av bilen. Klart!

Gyeon Q²M WetCoat

Kostar 149 kronor hos Autodude (500 ml)

Några av Wunder-baums välkända bildofter finns nu i pumpspray-form. Vi har inte hunnit testa dessa ännu, men här utlovas väldoft till både bilen eller båten och som varar länge. Pumpsprayen finns i ett gäng olika doftvarianter samt en i form av en luktborttagare som ska eliminera odörer, som går under namnet Airwash.

Wunder-baum Pumpspray

Kostar 75 kronor hos WunderStore