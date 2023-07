Även om serier är det HBO Max är mest känt för, så har de även ett imponerade utbut av bra filmer. Här hittar du inspiration till vad du ska se härnäst. Det här är vår topplista över de bästa HBO-filmerna för tillfället. Artikeln uppdateras löpande!

Dirty Harry

Bild: HBO Max

Clint Eastwood spelar en hårdför kriminalinspektör i San Francisco som hatar allt och alla, men han är en jäkel på sitt arbete. Harry får i uppdrag att leta upp en prickskytt som sätter skräck i stan och väljer att ta lagen i egna händer. You have to ask yourself one question: Do I feel lucky? Well, do ya, punk?

Se. Den. Ikväll.

Se Dirty Harry här på HBO Max

Old Boy – Hämnden

Bild: HBO Max

Dae-Su, en helt vanlig medelålders man, blir kidnappad och inlåst i en cell i 15 år utan förklaring. Hämndbegäret på förövaren som förstört hans liv och tagit hans familj ifrån honom växer sig allt starkare för var dag som går. Efter 15 år blir han plötsligt frisläppt med en plånbok fylld med pengar och en mobiltelefon. Han får fem dagar på sig att ta reda på sanningen om varför han blev kidnappad och utkräva hämnd.

Se Old Boy här på HBO Max

Rain Dogs

En skruvad och punkig dramakomedi om en mammas kärlek till sin dotter, om djupt rotade och lidelsefulla vänskaper – och om begåvning som motarbetas av misär och fördomar.



Se Rain Dogs här på HBO Max

Magnolia

En döende far, en ung hustru som valt fel väg i livet, en passionerad sjukvårdare, en manlig värd för en gameshow, ett underbarn som längtar efter sin fars kärlek, en missbrukande dotter och en berömd charmör är alla en del i handlingens mosaik under en helt vanlig dag i San Fernando Valley. Magnolia är en film som visar livet i America i en serie händelser som är både självständiga och en del av samma historia.



Nominerades för ett flertal Oscar, bland annat Tom Cruise för bästa biroll.



Se Magnolia här på HBO Max

Casablanca

Det spelar ingen roll att den här filmen spelades in för 80 år sedan, Casablanca är fortfarande en av världens bästa filmer. Handlingen utspelas i Casablanca under andra världskriget, där en cynisk amerikansk barägare möter en gammal kärlek.

Casablanca kan ha det bästa slutet någonsin i en film. I rollerna ser du Humphrey Bogart och Ingrid Bergman. Filmen belönades med Oscar för bästa film.

Genre: Drama

Se Casablanca här på HBO Max

All That Breathes

En dokumentär om två bröder som driver ett fågelsjukhus i New Delhi, där de räddar sårade glador. I en av världens mest förorenade städer tar bröderna hand om tusentals av de hänförande varelser som dagligen faller från New Delhis smogtäckta himmel.

En dokumentär som många tror kommer att belönas med en Oscar-staty.

Genre: Dokumentär

Se All That Breathes här på HBO Max

A Clockwork Orange

Huliganen Alex (Malcolm McDowell) har sin egen definition på vad som är roligt: våld. Ultravåld. I filmen följer vi Alex resa från en omoralisk slyngel till en hjärntvättad, ordentlig medborgare. För regin står Stanley Kubrick och filmen kan inte beskrivas som annat än ett stycke filmkonst. Baserad på en roman Anthony Burgess.

Genre: Drama

Se A Clockwork Orange här på HBO Max

Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off

Den här dokumentären kretsar kring intima intervjuer med skateboardmästaren Tony Hawk själv och ger en djupare inblick i hans liv, legendariska karriär samt förhållande med sporten han varit synonym med i decennier.

Så här ska en dokumentärfilm se ut! Den är både rolig, intressant och gripande.

Genre: Dokumentär

Se Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off här på HBO Max

En man som heter Ove

59-årige Ove, spelad av Rolf Lassgård, är kvarterets vresige ordningsman som flera år tidigare avsattes som ordförande i bostadsrättsföreningen, men det ger han blanka fan i och styr med järnhand över kvarteret. När höggravida Parvaneh med familj flyttar in i radhuset mittemot och backar in i Oves brevlåda blir det upptakten till en komisk och hjärtevärmande historia om tilltufsade katter, oväntad vänskap och kärlek

Genre: Drama, komedi

Se En man som heter Ove här på HBO Max

Gone Girl

Filmatisering av boken med samma namn. Nick Dunnes (Ben Affleck) fru Amy (Rosamund Pike) försvinner plötsligt spårlöst och han blir huvudmisstänkt i fallet. Forensiska spår i deras hus tyder på att hon blivit mördad. Men allting är inte som det ser ut. En nagelbitare till thriller du inte får missa.

Genre: Thriller, mysterium

Se Gone Girl på HBO Max

It follows

En ond kraft börjar följa en ung kvinna. Långsamt, långsamt kommer den allt närmare. Det spelar ingen roll vart hon flyr, hon är ständigt förföljd. Hon måste ta reda på varför hon förföljs och hur hon blir av med den för att överleva. En välgjord skräckfilm med mycket mystik.

Genre: Skräck

Se It follows på HBO Max

The Departed

Vass gangsterfilm av Martin Scorsese. I denna film får vi följa irländska maffiosos och korrupta poliser i Boston som alla växte upp tillsammans. Spännig och starka rollprestationer av inga mindre än Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson och Matt Damon.

Genre: Gangster, thriller

Se The Departed på HBO Max

Death Proof

För Austins hetaste DJ, Jungle Julia, ger kvällen en möjlighet att varva ner med två av hennes närmaste vänner, Shanna och Arlene. De tre tjejerna ger sig ut på stan, och väcker uppmärksamhet överallt, från Guero’s till Texas Chili Parlor.

Hårdkokt Tarantino-action från 2007 med Kurt Russel och Zoë Bell.

Genre: Action, thriller

Se Death Proof här på HBO Max

Bohemian Rhapsody

En fängslande hyllning av Queen, deras musik och deras enastående sångare Freddie Mercury, som trotsade stereotyper och krossade sedvänjor när han blev en av planetens mest älskade underhållare.



Vår enda invändning mot filmen är att den får Queens framträdande – som var sjukt bra! – på Live Aid-galan att framstå som deras största triumf. När de faktiskt redan hade nått otrolig framgång med skivor som A Night at the Opera, A Day at the Race och News of the World, samt att de embarkerade på en enorm turné några år efter framträdandet.



Nåväl, slutgnällt. Det här är en bra film om en otrolig person och dito grupp.



Genre: Biografi, Musik

Se Bohemian Rhapsody här på HBO Max



Doctor Sleep

40 år efter händelserna i Stephen Kings Varsel (The Shining) måste Dan Torrance skydda en ung flicka med liknande övernaturliga krafter från kulten The True Knot, som livnär sig på oskyldigas livskraft i sin jakt på odödlighet.

Uppföljaren till The Shining, som samtidigt var är en av världens roligaste (Jack Nicholson!) och läbbigaste filmer.



Genre: Skräck

Se Doctor Sleep här på HBO Max

The Batman

Som nattens brottsbekämpare uppdagar Batman korruption med koppling till sin egen familj. Detta samtidigt som han jagar Riddler, Gåtan, en seriemördare som ger sig på Gothams elit. Under utredningen tvingas Batman skaffa sig nya oväntade bundsförvanter.



Robert Pattinson gör debut som Batman och resultatet är riktigt bra. The Batman skulle kunna beskrivas som en skön blandning av filmerna Batman och 7even.



Genre: Action

Se The Batman här på HBO Max



Darkest Hour

I maj 1940 hänger andra världskrigets öde på Winston Churchill, som måste bestämma sig för om han ska förhandla med Adolf Hitler, eller kämpa med vetskapen om att det kan innebära slutet för det brittiska imperiet.



Ruskigt bra historiedrama med Gary Oldman i huvudrollen.



Genre: Drama

Se Darkest Hour här på HBO Max

Matrix Resurrections

För att ta reda på om hans verklighet är en fysisk eller mental konstruktion måste Neo följa den vita kaninen ned i hålet ännu en gång. Han vet redan vad han måste göra, men han vet inte att Matrix är starkare och farligare än nånsin tidigare.

Genre: Action

Se Matrix Resurrections här på HBO Max

Shazam!

Ni som är äldre kanske till och med har läst serien om Shazam. Faktum är att filmen är bättre. I filmen får vi följa den 14-årige fosterpojken Billy Batsons äventyr som Shazam. Det är charmigt, roligt, lagom fånigt och riktigt underhållande.

Genre: Action

Betyg: IMDB: 7

Se Shazam! här på HBO Max





Kimi

En it-tekniker, spelad av Zoë Kravitz, med agorafobi upptäcker en inspelning av ett våldsbrott och försöker anmäla det till sina överordnade. För att få brottet att utredas inser hon att hon kanske måste lämna sin lägenhet. Filmen utspelar sig under covid-pandemin i Seattle.

Genre: Action

Se Kimi här på HBO Max

The Suicide Squad

När James Gunn, regissören bakom Guardians of the Galaxy, tog över rodret på DC Comics Suicide Squad lyfte den rejält. Glöm den första filmen och se den här. Det är en färgsprakade explosion av action, humor och Sylvester Stallone som haj. Margot Robbie övertygar som Harley Quinn och backas upp av solida insatser från John Cena, Idris Elba och vår egen Joel Kinnaman.



Genre: Action

Se The Suicide Squad här på HBO Max





Dune

Andra försöket att filma Frank Herberts bok Dune. Det första försöket var ett pekoral med bland annat Sting i en av rollerna. I det senaste försöket ser vi svenska Rebecca Ferguson i en av huvudrollerna. Dune handlar om Paul Atreides, en briljant och begåvad ung man, som måste resa till den farligaste planeten i universum för att säkerställa framtiden för sin familj och sitt folk.

Ärligt talat, Dune är som surströmming, såväl bok som film, men det underlättar om du har läst boken (och gillade den).

Genre: Science fiction

Se Dune här på HBO Max



Alla Harry Potter-filmer

Efter att länge ha funnits hos konkurrenten C more har nu filmerna om den modiga trollkarlen Harry Potter hamnat hos HBO Max. Följ med Harry, Ron och Hermione när de besegrar basilisker, dementorer, dödsätare och resten av den onda Voldemorts påhitt under sin tid på Hogwarts.

1. Harry Potter och de vises sten

2. Harry Potter och Hemligheternas kammare

3. Harry Potter och fången från Azkaban

4. Harry Potter och den flammande bägaren

5. Harry Potter och Fenixorden

6. Harry Potter och Halvblodsprinsen

7, Harry Potter och dödsrelikerna, del 1

7, Harry Potter och dödsrelikerna, del 2

Fantastic Beasts and where to find them

Fler topplistor streaming: