Stort test: Bästa trådlösa hörlurar med true wireless

2023-08-31: Artikeln uppdaterad med tester av Technics EAH-AZ80, Poly Voyager Free 60 Plus, Anker Soundcore Liberty 4, Nothing Ear 2, Logitech G Fits, Bose Quietcomfort Earbuds 2 samt Sony WF-1000XM5.

Fler hörlurstester:

De hetaste prylarna just nu är hörlurar i allmänhet – och små, helt trådlösa sådana i synnerhet. Kategorin är i sig inte ny utan vi har under flera års tid testat så kallade true wireless-hörlurar. Men nu har utbudet och populariteten formligen exploderat. Även om det finns ett och annat undantag så har ljudprestanda, användarvänlighet och batteritid överlag förbättrats.

Hörlurar finns i en mängd olika varianter och generellt kan de delas in i tre huvudkategorier, oavsett om de är trådlösa eller ej. Over ear är de största modellerna med kåpor som omsluter örat, on ear ligger på örat och in ear stoppas in i örat. Därefter tillkommer varianter av dessa, de kan vara slutna, halvslutna, halvöppna eller öppna.

Till kategorin true wireless räknas in ear-hörlurar som kommunicerar helt trådlöst, dels mellan höger och vänster öronsnäcka sinsemellan liksom mellan hörlurarna och uppspelningsenheten.

Missa inte: 12 nr av PC för Alla + hörlurar eller högtalare från JBL för endast 999 kr!

Fler och bättre funktioner

När det gäller just true wireless-hörlurar har det funktionsmässigt hänt en hel del på senare tid. De flesta modeller klarar röststyrning och flertalet kommer tillsammans med en dedikerad app för inställningar av olika slag. Det kan vara allt från inställning av ljudbilden och uppdatering av mjukvara till hur mycket av omgivande ljud hörlurarna ska släppa igenom.

Maxa dina hörlurar – så optimerar du ljudet bäst

Även teknik för en aktiv brusreducering börjar få fäste i produktkategorin liksom möjligheten att anpassa funktionsknapparna för olika ändamål, exempelvis för genvägar där du genom ett eller en kombination av tryck på hörlurarna kan aktivera favoritspellistan i Spotify eller i liknande musikstreamingtjänst.

Anker Soundcore Liberty 4: Hörlurar som håller koll på din puls Fördelar Bra ljud

Pulsmätare

Bra brusreducering Nackdelar Bara striltäta

Dåliga touchkontroller Pris vid testtillfället: $99.99 Den udda funktionen med pulsmätaren är visserligen inte särskilt användbar i praktiken, men Anker Soundcore Liberty 4 är ändå ett par bra och prisvärda true wireless-hörlurar med bra ljud, bra brusreducering och många funktioner. Det som främst drar ned betyget är de riktigt dåliga touchkontrollerna. Betyg: 4 av 5

Testad: Mars 2023

Tillverkare/kontakt: Anker Soundcore, eu.soundcore.com

Anslutningar: Bluetooth 5.3

Systemkrav: IOS eller Android

Aktiv brusreducering: Ja

Handsfree-funktion: Nej

Stöd för röststyrning: Ja

IP-certifiering: IPX4 (Striltät) Läs hela testet av Anker Soundcore Liberty 4 NC Bang & Olufsen Beoplay EX: Stilrena hörlurar med grymt bra ljud Fördelar Snygga och stilrena

Mycket bra ljud

Bra passform Nackdelar Begränsad och buggig app

Bara okej brusreducering

Dyra Pris vid testtillfället: $399.00 Bästa pris idag: Bang & Olufsen Beoplay EX är snygga, väldesignade, sitter skönt och bekvämt i öronen och har ett fantastiskt bra ljud. Men en buggig och begränsad app, bara okej brusreducering och ett högt pris hindrar ett absolut toppbetyg. Betyg: 4 av 5

Testad: Oktober 2022

Tillverkare/kontakt: Bang & Olufsen, bang-olufsen.com/en/se

Anslutningar: Bluetooth 5.2

Systemkrav: IOS eller Android

Tillhörande app: Ja

Aktiv brusreducering: Ja

IP-certifiering: IP57 (Dammskyddad och vattentålig) Läs hela testet av Bang & Olufsen Beoplay EX Bose Quietcomfort Earbuds 2: För många brister Fördelar Fantastiskt bra ljud

Mycket bra brusreducering

Bra touchkontroller Nackdelar Tveksam passform

Funktionsfattiga

Usla för telefonsamtal

Dålig batteritid Pris vid testtillfället: $299.00 Bästa pris idag: Bose Quietcomfort Earbuds 2 låter fantastiskt bra och brusreduceringen är även den mycket bra. Men tveksam passform, en funktionsfattig app, dålig batteritid, och ett antal andra småmissar gör att Bose Quietcomfort Earbuds 2 ändå bara når upp till en godkänt betyg. Betyg: 3 av 5

Testad: Februari 2023

Tillverkare/kontakt:Bose

Anslutningar: Bluetooth 5.3

Systemkrav: IOS eller Android

Aktiv brusreducering: Ja

Stöd för röststyrning: Ja (Amazon Alexa, Siri och Google assistant)

IP-certifiering: IPX4 (striltätt) Läs hela testet av Bose QuietComfort Earbuds II Bowers & Wilkins PI7 – trådlös frihet utan kompromisser Fördelar Ljud i världsklass

Elegant, exklusiv design

Effektiv adaptiv brusreducering Nackdelar Buggig app

Går ej att justare volymen med touchkontrollerna Pris vid testtillfället: $399.99 Bästa pris idag: Prislappen är svettig och appen har emellanåt vissa samarbetsproblem, men i sammanhanget känns det som om vi kan förlåta det mesta. För det är något av en utmaning att hålla tillbaka högljudda glädjeyttringar när vi lyssnar hur Bowers & Wilkins PI7 presterar. Det här utan tvekan de bästa true wireless-hörlurarna med aktiv brusreducering just nu! Betyg: 5 av 5

Testad: maj 2021

Tillverkare: Bowers & Wilkins

Frekvensomfång: 10–20 000 Hz

IP-certifiering: IP54

Batteritid (med ANC): Upp till 4 timmar + upp till 16 timmar med laddningsdosan.

Anslutning: Bluetooth 5.0 Läs hela testet av Bowers & Wilkins PI7 JBL Tour Pro 2: True wireless-hörlurar med smart laddosa Fördelar Smart och praktisk laddosa

Mycket bra ljud

Mycket bra brusreducering

Funktionsrik app Nackdelar Något tveksam passform

Priset Pris vid testtillfället: $249.95 Bästa pris idag: JBL Tour Pro 2 har en laddosa som är försedd med en smart och praktisk lcd-skärm. Men det är inte bara den som imponerar. För ljudet håller absolut toppklass, brusreduceringen är utmärkt och den tillhörande appen är både lättanvänd och funktionsrik. Trots ett högt pris får JBL Tour Pro 2 nästan högsta betyg. Betyg: 4,5 av 5

Testad: Februari 2023

Tillverkare/kontakt:JBL

Anslutningar: Bluetooth 5.2

Systemkrav: IOS eller Android

Aktiv brusreducering: Ja

Handsfree-funktion: Nej

Stöd för röststyrning: Ja (Amazon Alexa, Siri och Google assistant)

IP-certifiering: IPX5 Läs hela testet av JBL Tour Pro 2 Logitech G Fits: Unika true wireless-lurar för gamers Fördelar Svårslagen passform

Stöd för många enheter

Låg bluetooth-latens Nackdelar Ljudet övertygar inte

Sämre för pc-spelare

Jämförelsevis dyra Den fiffiga Lightform-tekniken möjliggör svårslagen passform och komfort, men G Fits levererar inte tillräckligt bra ljud för att motivera den höga prislappen. Betyg: 3 av 5

Testad: Februari 2023

Tillverkare/kontakt: Logitech

Anslutningar: Bluetooth: 5.2 (spelläge finns)

Fungerar till: Pc, Mac, mobil, Playstation, Nintendo Switch

Aktiv brusreducering: Nej

Stöd för röststyrning: Nej

IP-certifiering: Nej Läs hela testet av Logitech G Fits Nothing Ear 2: Snygga lurar med bra ljud Fördelar Läcker design

Bra ljud

Funktionsrik app Nackdelar Dålig brusreducering

Tar ett tag att vänja sig vid kontrollerna Pris vid testtillfället: $149 Bästa pris idag: Nothing Ear 2 är, precis som föregångarna, ett par riktigt snygga och läckra hörlurar som utseendemässigt skiljer sig från mängden. De har också ett riktigt bra ljud, är lättstyrda och funktionsrika. Tyvärr är brusreduceringen riktigt dålig, vilket hindrar dem från att få ett riktigt toppbetyg. Betyg: 4 av 5

Testad: Mars 2023

Tillverkare/kontakt:Nothing

Anslutningar: Bluetooth 5.3

Systemkrav: IOS eller Android

Aktiv brusreducering: Ja

Handsfree-funktion: Nej

Stöd för röststyrning: Ja

IP-certifiering: IP54 (Dammskyddade och striltäta) Läs hela testet av Nothing Ear (2) Oneplus Buds Z2: Bekväma hörlurar med bra ljud Fördelar Bra ljud

Bra brusreducering

Lätta och bekväma Nackdelar Vissa funktioner nås bara med en Oneplus-mobil

Funktionsfattig app

Begränsade touchkontroller Pris vid testtillfället: $99 Bästa pris idag: Oneplus Buds Z2 håller i mångt och mycket jämna steg med nyligen testade JBL Tune 230NC, som de också utseendemässigt påminner om. De är lätta och bekväma, låter mycket bra och har effektiv brusreducering. Det som drar ned betyget är främst den funktionsfattiga appen och de begränsade touchkontrollerna. Betyg: 4 av 5

Testad: April 2022

Tillverkare/kontakt: Oneplus, oneplus.com/se

Anslutningar: Bluetooth 5.2

Systemkrav: IOS eller Android

Aktiv brusreducering: Ja

Handsfree-funktion: Nej

Stöd för röststyrning: Ja (Siri, Amazon Alexa och Google assistant) Läs hela testet av OnePlus Buds Z2 Poly Voyager Free 60 Plus: True wireless-hörlurar med smart laddningsdosa Fördelar Smart laddosa

Omfattade och användarvänlig app

Godkänd brusreducering Nackdelar Pris

Mediokert uppspelningsljud

Samtalsljud Kul med något nytt och visst är det praktiskt att kunna styra vissa av funktionerna via laddningsetuiet. Men nödvändigt? Knappast, och vi förväntar oss klart bättre prestanda på samtliga plan, av ett par hörlurar i den här prisklassen. Betyg: 3 av 5

Testad: Februari 2023

Tillverkare/kontakt: Poly

Anslutningar: Bluetooth 5.3

Systemkrav: IOS eller Android

Aktiv brusreducering: Ja

Handsfree-funktion: Ja

Stöd för röststyrning: Ja (Siri och Google Assistant)

IP-certifiering: IP54 Läs hela testet av Poly Voyager Free 60 Plus Sennheiser CX Plus: Brusreducerande true wireless-hörlurar som övertygar i mellanprisklassen Fördelar Ljud i världsklass

Träffsäkra touchkontroller, bra app

Effektiv aktiv brusreducering Nackdelar Saknar anpassningsbar/adaptiv brusreducering

Kan upplevas som stora och “klumpiga” Sett till prissättning samt hur CX Plus presterar gällande uppspelningsljud, aktiv brusreducering och övriga funktioner är det här en av segmentets klarast lysande modeller. Ännu ett par högkvalitativa hörlurar Sennheiser som föräras med ett högt betyg! Betyg: 5 av 5

Testad: september 2021

Färg: Svarta eller vita

IP-certifiering: Ipx4

Anslutning: Bluetooth 5.2

Ljudcodec: SBC, AAC, aptX Standard och aptX Adaptive

Frekvensomfång: 5 – 21 000 Hz

Batteritid: upp till 8 timmar + 16 timmar (laddningsdosa) Läs hela testet av Sennheiser CX Plus Sony WF-1000XM5: Lyxiga in-ear-hörlurar med suverän brusreducering Fördelar Batteritiden

Uppspelningsljud och brusreducering

Omfattande anpassningsmöjligheter Nackdelar Pris

Passform kan ställa till det

Endast IPX4-klassad Pris vid testtillfället: $299.99 WF-1000XM5 är de bästa brusreducerande in ear-hörlurarna just nu, inget snack om saken, men den saftiga prislappen liksom problemen med passformen ger oss ett visst huvudbry. Betyg: 4 av 5

Testad: Augusti 2023

Frekvensomfång: 20–20 000 Hz

IP-certifiering: IPX4

Batteritid (med ANC): Upp till 8 timmar + upp till 16 timmar med laddningsdosan.

Anslutning: Bluetooth 5.3 Läs hela testet av Sony WF-1000XM5 Technics EAH-AZ80: Ljud och brusreducering i världsklass Fördelar Batteritiden

Uppspelningsljud och brusreducering

Omfattande anpassningsmöjligheter Nackdelar Pris

Endast IPX4-klassade Pris vid testtillfället: $299.99 Bästa pris idag: Technics EAH-AZ80 är tillsammans med Sony WF-1000XM5 de bästa brusreducerande in ear-hörlurarna just nu. Technics är emellertid enklare att hantera, har ett bredare frekvensomfång, samt en bekvämare och säkrare passform. Betyg: 4,5 av 5

Testad: Augusti 2023

Tillverkare: Technics (Panasonic)

Frekvensomfång: 20–40 000 Hz

IP-certifiering: IPX4

Batteritid (med ANC): Upp till 7 timmar + upp till 17 timmar med laddningsdosan.

Anslutning: Bluetooth 5.3 Läs hela testet av Technics EAH-AZ80

Fler testade true wireless-hörlurar