Brädspel

Efter en två timmars monopolsession brukade det se ut så här på den gamla goda tiden: Byske har blivit anklagad för att vara ”fascismens kreatur” bara för att han byggt hotell på Norrmalmstorg alltmedan Calle och Maja skrev en protestlåt mot kapitalism i allmänhet och Byske i synnerhet. Britt-Marie sitter tyst och ser på – hon åkte in i fängelse utan att passera gå och vägrar nu att mucka i solidaritet med landets alla fångar.

Hur som helst, ny generation och ny spelplan (bokstavligen talat). Det går att spela brädspel under civiliserade former. Men vilka spel ska du spela? Vi tipsar om några av de roligaste du kan spela just nu.

Pan Am

Pan American World Airways kontrollerade himlen och gjorde resor mer tillgängliga utan att offra glamour. Spelare tar kontroll över sina egna unga flygbolag och tävlar med Pan Am och andra för att bygga upp ett företagsimperium. Överbjud konkurrenter för lukrativa landningsrättigheter på exotiska platser, köp flygplan med större räckvidd för att nå avlägsna hörn av världen och använd hemliga band för att främja dina intressen.

Antal spelare: 2-4

Speltid: 1-2 timmar

Köp här: Kostar 410 kronor hos Amazon

Poetry for Neanderthals

Poetry for Neanderthals är ett tävlingsbaserat kortspel från skaparna av Exploding Kittens där du måste tala bra eller blir slagen med NO!-klubban. Använd bara ord med en stavelse och ge ledtrådar till ditt lag som försöker gissa din hemliga mening. Om du klantar dig och använder ett stort ord får du en lång uppblåsbar klubba slagen i huvudet.

Låter fånigt, är säkert fånigt och är otroligt roligt!

Antal spelare: 2-8

Speltid: 20 minuter

Köp här: Kostar 318 kronor hos Amazon

Terraforming Mars

Ett svenskt spel där olika utvecklingsföretag tävlar om att göra den röda planeten beboelig. Använd innovativ teknik och spendera stora summor pengar. Samla naturtillgångar, utveckla teknologi och skapa en atmosfär värd att andas. Kommer ditt företag att gå först in i mänsklighetens nya era?

Terraforming Mars är ett spel du kan spela ensam. Du kan alltså i lugn och ro, utan att behöva lyssna på Majas tjat om att dippen innehåller laktos, spela Terraforming Mars. Om du gillar att plåga dig själv går det lika bra att spela tillsammans med vänner!

Antal spelare: 1-5

Speltid: 120 min

Köp här: Från 445 kronor hos Prisjakt

Catan

Superpopulära brädspelet som fullkomligt exploderat de senaste åren. Slå tärningarna, samla ihop förnödenheter och tävla om vem som kan expandera sitt rike snabbast med byar, städer och vägar. Ett fantastiskt engagerande spel där lika delar tur och skicklighet krävs och alla spelare måste vara närvarande vid varje tärningskast.



Grundspelet är underhållande som det är, men det finns även flera expansioner och andra versioner av spelet att testa. För dig som vill spela på distans finns spelet att ladda ner på Steam.

Antal spelare: 3-4

Speltid: Ca 30-1-20 min

Köp här:399 kronor hos Webhallen

Codenames

I Codenames tävlar två lag för att se vem som kan kontakta alla sina agenter först. Spymasters ger ledtrådar i form av ett ord som kan peka ut flera ord på brädet. Deras lagkamrater försöker sedan gissa ord i rätt färg medan de undviker de som tillhör det motsatta laget.

Och alla vill undvika mördaren. Om det låter det obegripligt så är du inte ensam. Som tur är finns en video som bringar någon slags förklaring.

Antal spelare: 2-8

Speltid: Ca 15 min

Köp här:Kostar 110 kronor hos Amazon

Pandemic

I Pandemic kämpar du och dina medspelare emot fyra olika dödliga sjukdomar.

Du och dina medspelare tillhör en smittkonstrollsenhet som måste åka kors och tvärs över jorden för att försöka hindra dödliga smittor från att sprida sig, och försöka utveckla ett botemedel i tid, innan epidemin förgör hela mänskligheten. Låter det bekant?

Antal spelare: 2-4.

Speltid: 45 minuter

Köp här: Kostar från 259 kronor på Prisjakt



Exploding Kittens

Äntligen ett spel för oss människor som gillar kattungar, explosioner, laserstrålar och ibland getter. Exploding Kittens kommer från skaparen av sajten The Oatmeal, en sajt för oss som gillar udda humor och tänkvärda serier. Spelet är enligt skaparen en strategisk kattunge-version av rysk roulette.

Spelare drar kort tills någon drar en exploderande kattunge, vilket resulterar i att den är död och ute ur spelet – såvida inte den spelaren har ett defuse-kort… Spelet är på engelska och om du inte tycker det här låter intressant så tycker du fel.

Antal spelare: 2-5

Speltid: ca 15 min

Köp här: Kostar 203 kronor hos Amazon



Wingspan

Spelas med fördel tillsammans med boomers, och med lite tur kommer du att få se vuxna människor brista ut i ”jag ska köpa vingar för pengarna” allt medan de pumpar med näven i luften och du stillsamt undrar om det går att återkalla andra personers existensberättigandebevis.

Wingspan blev ett av 2019 års mest omtalade och uppskattade spel (rankad som nummer 1 i världen för familjespel). I spelet tar du rollen som en fågelentusiast och försöker attrahera de bästa fåglarna till ditt egna reservat. Här är en video som förklarar reglerna.

Antal spelare: 1-5

Speltid: 40-70 min

Köp här: 497 kronor hos Amazon

Monopol

Klassikern. Upplägget är enkelt. Manövrera era pjäser runt spelplanen, köp gator och se för i h-e till att ni inte hamnar på Norrmalmstorg när någon har byggt hotell där.

Oavsett om du är höger eller vänster på den politiska skalan är det här ett spel som har underhållit i generationer.

Antal spelare: 2-6

Speltid: 25 min

Köp här:Från 249 kronor hos Webhallen



När då då?

Bilda en tidslinje med tio olika händelser från tideräkningens början fram till idag. Sätt händelser, personer, platser eller prylar i rätt ordning. Som tur är behöver du inte kunna årtalen, utan bara kunna placera dem i rätt förhållande till varandra.

Till exempel: Kom bandet Forbes sist i melodifestivalen med sin vedervärdiga låt ”Beatles gav oss sin musik” innan Björn Borg vann sin första Wimbledon-titel? När då då? är ett lattjo partyspel, men för att undvika bråk föreslår vi att ni låser in era telefoner.

Antal spelare: 2-8

Speltid: 60 min

Köp här:Från 279 kronor hos Prisjakt

Through The Ages: A New Story of Civilization

Through the Ages: A New Story of Civilization är ett spel som påminner om datorspelet Civilization i sin idé. Spelet går ut på att bygga den bästa civilisationen genom att hantera resurser och upptäcka nya teknologier, vilket får din civilisation att hoppa framåt i historien.

Men det gäller att spela smart och ha en väl uttänkt strategi för att ta sig segrande ur spelet. Kommer du att satsa på forskning och framsteg, eller helt bygga en stark millitär och ta det från de andra spelarna?

Ett roligt, spännande och tidskrävande spel som kommer att hålla dig sysselsatt i timmar.

Antal spelare: 2-4

Speltid: Ca 240 min

Köp här:Du hittar spelet från 449 kronor hos Prisjakt



Gloomhaven

Det här är ett måste-ha-spel för alla hardcore-brädspels- och fantasyfantaster. Spelet går loss på inte mindre än 1 299 kronor, men då får du enormt mycket spel för pengarna. Spelet har fått lysande recensioner och användarbetyg på de flesta brädspelssajterna.

Kortfattat går spelet ut på att du och dina medspelare väljer en av flera olika karakärer med olika egenskaper. Sedan ska du utforska områden med monster och skatter – och överleva.

Att sätta sig in i hur spelet fungerar kan ta lite tid, men när du väl kan reglerna har du många timmars nöje framför dig. Med många olika scenarion är det kul att spela om och om igen.

Här hittar du en video som förklarar reglerna (Youtube).

Antal spelare: 1-4

Speltid: Ca 120 min

Köp här: Du hittar den 2:a utgåvan av Gloomhaven från 1 379 kronor hos Webhallen

Sid Meiers Civilization: A New Dawn (2017)

Civilization-serien på pc är en av de mest populära spelserierna i strategigenren. Spelet finns även som brädspel och låter dig och dina vänner kämpa mot varandra som olika historiska ledare och dess folk.

Utveckla din civilisation och ta den framåt från antiken ända in i modern tid. För att bli den mest framstående civilisationen måste du behärska handel, diplomati, byggande och krig.

Antal spelare: 2-4

Speltid: ca 60-120 min

Köp här:Från 509 kronor hos Prisjakt

Risk brädspel (Vikings edition)

Det ursprungliga Risk är ett turbaserat strategiskt brädspel där varje spelare försöker ta över världen med sina arméer.

Risk brädspel i vikingatappning.

I sällskapsspelet Risk Vikings Edition: The Conquest of Europe handlar det istället om att ta över europa – på vikingatiden. Du och dina vänner väljer sedan att spela som någon av fem vikingaklaner. Med Tor och Odens hjälp kan du ha tur och boosta dina arméer extra mycket med speciella gudskort.

Antal spelare: 2-5

Speltid: Ca 60-120 min

Köp här: 375 kronor hos Amazon

Letar du efter ett mer klassiskt utformat Risk så hittar du det bland annat hos Prisjakt från 348 kronor.

GO – kinesiskt brädspel

Det blir inte mycket mer klassiskt än Go. Spelet uppfanns för inte mindre än 2 500 år sedan i Kina. Från Kina spreds det till bland annat Korea och Japan, och från Japan kom det sedan till Sverige.

Go, ett sällskapsspel som har sitt ursprung i Kina.

Go går ut på att ta över så mycket område på planen som möjligt. Även om reglerna är relativt lätta så är det här ett väldigt komplext spel. Tänk schack, men du har nu mängder av pjäser och mycket större bräde att göra dina drag på.

Antal spelare: 2

Speltid: Varierande.

Köp här:Kostar 248 kronor hos Amazon

Scythe brädspel

Scythe utspelar sig i en fiktiv version av Europa under 1920-talet. Spelet går ut på att ta över områden, rekrytera bybor till din sida, utvinna råvaror och bygga maskiner som hjälper dig till herravälde. Det här är ett strategiskt brädspel med många nivåer av spelmekanik.

Varje spelare börjar på olika platser på kartan med olika resurser. Varje gruppering också unika färdigheter för- och nackdelar. Dessutom har alla ett mål för att vinna som är hemligt för motståndarna.

Antal spelare: 2-5

Speltid: Ca 115 min

Köp här: Kostar 829 kronor hos Amazon

Fallout: The Board Game

Den postapokalyptiska succén Fallout finns nu som brädspel. Spelarna börjar spelet som överlevare i utkanten av ett outforskat landskap.

För att ta dig framåt måste du kämpa mot monster, radioaktivitet och bygga dina färdigheter. Ju längre du tar dig i spelet, desto fler uppdrag och inflytande i ödemarken får du. Klarar du att ta kontroll över hela ödemarken?

Antal spelare: 1-4

Speltid: Ca 120-180 min

Köp här: Från 595 kronor på Prisjakt



Brädspel för barn

Har du barn är brädspelen på förra sidan kanske för avancerade, men det finns förstås roliga sällskapsspel för barn också. Här hittar du några spel för de minsta.

Näven i bordet

Under tidspress ska ni som spelar komma på kluriga svar utifrån en given kategori samtidigt som ni lägger näven på bordet. Ett som kräver en hel del simultankapacitet med andra.

Varje spelare har två chanser att svara under en omgång såvida inte någon av er har tre händer. Passar även mindre barn.

Antal spelare: 2-10

Speltid: 25 min

Köp här:Från 99 kronor hos Prisjakt

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten har hängt med länge. Reglerna är lätta att förstå, även för yngre barn, till och med din galna moster, som aldrig blev sig riktigt lik efter den där olyckan 1967 som involverade en hemmabyggd vindtunnel och ett stulet segelflyg förstår reglerna.

Spelet dök upp i Sverige på 70-talet men har finska anor från 1951. Spelet går ut på att du och dina motspelare letar er igenom hela Afrika i jakten på Afrikas Stjärna.

Antal spelare: 2-5

Speltid: 30-45 min

Köp här: Från 249 kronor hos Prisjakt

Labyrint 3.0

Labyrint 3.0.

Labyrint 3.0 är ett brädspel för barn över sex år. I labyrinten måste du klara att tad dig genom en slajmtunnel, övervinna kugghjul och hitta snabbaste och bästa vägen genom kloakerna.

Labyrint 3.0 kan spelas antingen fristående, eller som tillägg till de tidigare versionerna av spelet.

Ålder: Från 6 år

Antal spelare: 2-4

Speltid: Ca 60 min

Köp här: Från 179 kronor på Prisjakt

Catan Junior – klassiskt sällskapsspel för barn

Catan är ett klassiskt brädspel som är mycket populärt. Catan Junior är en barnversion av detta som är modifierat för att passa spelare från 6 år och uppåt.

Det utspelar sig i ett örike där du bygger gömställen och samlar resurser som är specifika för de olika öarna. Till exempel trä, getter och guld. Resurserna kan användas för att bygga skepp och ta sig mellan öarna. Men på en av öarna bor spökkaptenen…

Ålder: Från 6 år

Antal spelare: 2-4

Speltid: Ca 30 min

Köp här: 299 kronor hos Webhallen